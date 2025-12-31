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ปรับปรุงใหม่
ยกเลิกการผลิต
HR3555/00R1
ได้สมูทตี้ที่ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงที่ทำสามารถทำอาหารได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลายยิ่งขึ้นด้วยวิธีอันง่ายดาย
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่และผ่านการทดสอบโดยทีมงานของเรา ดูเพิ่มเติม
900 W
ProBlend 6
โถปั่นแก้ว 2 ลิตร
ปุ่มหมุนขึ้นรูปเพื่อการจับที่สะดวกมือและการควบคุมความเร็วที่ดียิ่งขึ้น
ขีดแสดงระดับน้ำและที่จับเพื่อการใช้และการเทที่ง่ายดาย
คุณสามารถใช้โหมด "Pulse" (หยุดชั่วขณะ) เพื่อควบคุมระดับการปั่นและเวลาได้อย่างสะดวก
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