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Viva Collectionเครื่องปั่น

HR3555/00R1

ได้สมูทตี้ที่ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงที่ทำสามารถทำอาหารได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลายยิ่งขึ้นด้วยวิธีอันง่ายดาย

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ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่และผ่านการทดสอบโดยทีมงานของเรา ดูเพิ่มเติม

ได้สมูทตี้ที่ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น

  • 900 W

  • ProBlend 6

  • โถปั่นแก้ว 2 ลิตร

ปุ่มหมุนขึ้นรูปเพื่อการจับที่สะดวกมือ

ปุ่มหมุนขึ้นรูปเพื่อการจับที่สะดวกมือ

ปุ่มหมุนขึ้นรูปเพื่อการจับที่สะดวกมือและการควบคุมความเร็วที่ดียิ่งขึ้น

ขีดแสดงระดับน้ำและที่จับเพื่อการใช้ที่ง่ายดาย

ขีดแสดงระดับน้ำและที่จับเพื่อการใช้ที่ง่ายดาย

ขีดแสดงระดับน้ำและที่จับเพื่อการใช้และการเทที่ง่ายดาย

ปุ่ม Pulse สำหรับการผสมและปั่น

ปุ่ม Pulse สำหรับการผสมและปั่น

คุณสามารถใช้โหมด "Pulse" (หยุดชั่วขณะ) เพื่อควบคุมระดับการปั่นและเวลาได้อย่างสะดวก

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  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี