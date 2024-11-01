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  • การปั่นที่เนียนละเอียดมากขึ้น 50%* การปั่นที่เนียนละเอียดมากขึ้น 50%* การปั่นที่เนียนละเอียดมากขึ้น 50%*

    Avance Collection เครื่องปั่น

    HR3652/00

    การปั่นที่เนียนละเอียดมากขึ้น 50%*

    ด้วยเทคโนโลยี ProBlend 6 3D พลัง 1400 วัตต์และความเร็วสูงสุดถึง 35,000 RPM ที่ให้คุณเพลิดเพลินไปกับสมูทตี้เนื้อเนียนและปั่นผสมจนได้รสชาติและเนื้อสัมผัสที่ลงตัว พิสูจน์แล้วว่าช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้บริโภคผักและผลไม้มากขึ้นเพื่อการควบคุมน้ำหนัก

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    Avance Collection เครื่องปั่น

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    การปั่นที่เนียนละเอียดมากขึ้น 50%*

    สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้กว่า 80% บริโภคผักและผลไม้มากขึ้น*

    • 1400 วัตต์
    • ProBlend 6 3D
    • โถแก้วขนาด 2 ลิตร
    มอเตอร์เครื่องปั่นที่ทรงพลัง 1400W เพื่อส่วนผสมที่เนื้อเนียนยิ่งกว่า

    มอเตอร์เครื่องปั่นที่ทรงพลัง 1400W เพื่อส่วนผสมที่เนื้อเนียนยิ่งกว่า

    ปั่นผลไม้และผักได้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยมอเตอร์พลัง 1400W ของเรา

    เทคโนโลยีการปั่นอันล้ำสมัย Problend 6 3D

    เทคโนโลยีการปั่นอันล้ำสมัย Problend 6 3D

    เราได้พัฒนาเทคโนโลยี ProBlend 6 3D เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมทุกอย่างที่อยู่ในสมูทตี้ของคุณจะถูกปั่นรวมกันอย่างละเอียด เพื่อปลดล็อคสารอาหารในผลไม้ ผัก และถั่วจากโครงสร้างของเซลล์และดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้อย่างง่ายดาย

    สูงสุดถึง 35000 รอบต่อนาที

    สูงสุดถึง 35000 รอบต่อนาที

    พลังปั่น 35000 รอบต่อนาทีเพื่อการปั่นที่ยอดเยี่ยมและได้สมูทตี้ที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม

    โถปั่นแก้วขนาดใหญ่เพื่อสมูทตี้ที่มากพอจะแบ่งปัน

    โถปั่นแก้วขนาดใหญ่เพื่อสมูทตี้ที่มากพอจะแบ่งปัน

    โถ 2 ลิตรขนาดใหญ่มีความจุขณะทำงาน 1.8 ลิตร ในการปั่นสมูทตี้แสนอร่อยเพื่อแบ่งปันกับทั้งครอบครัวหรือจะแบ่งไว้อร่อยทีหลังก็ได้

    โหมดกำหนดเองเพราะความเร็วหลากหลายระดับ

    โหมดกำหนดเองเพราะความเร็วหลากหลายระดับ

    ตั้งแต่การปั่นแบบนุ่มนวลสำหรับผลไม้ที่มีเนื้ออ่อน ไปจนถึงการปั่นพลังแรงสูงเพื่อผักและผลไม้ที่มีเนื้อแข็ง ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณและตัวเลือกความเร็วแบบกำหนดเองที่มีหลายระดับ

    โปรแกรมสมูทตี้

    โปรแกรมสมูทตี้

    โปรแกรมสมูทตี้ สำหรับการทำสมูทตี้โฮมเมดได้อย่างง่ายดาย

    โถเครื่องปั่นที่ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    โถเครื่องปั่นที่ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ชิ้นส่วนทุกชิ้นที่ถอดออกได้ของเครื่องปั่น Philips นั้นสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ ยกเว้นชุดใบมีด ซึ่งสามารถล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดได้อย่างง่ายดาย ส่วนฐานนั้นสามารถเช็ดให้สะอาดได้หากจำเป็น

    ถอดเพื่อล้างกับน้ำสะอาดได้ง่าย

    ถอดเพื่อล้างกับน้ำสะอาดได้ง่าย

    หากต้องการทำความสะอาดใบมีดเครื่องปั่น เพียงแค่ถอดใบมีดออกจากโถเครื่องปั่นแล้วล้างกับน้ำสะอาด อย่างไรก็ตามเพื่อรักษาความคมของใบมีดเอาไว้ คุณไม่สามารถทำความสะอาดใบมีดในเครื่องล้างจานได้

    รับประกันทั่วโลก 2 ปี

    รับประกันทั่วโลก 2 ปี

    ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการรับประกันทั่วโลก 2 ปีของเครื่องปั่นของเรา ซึ่งรับประกันประสิทธิภาพและการทำงานที่ยาวนาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      1400  W
      แรงดันไฟฟ้า
      200-230  V
      ความจุของโถ
      1.8  l
      รอบต่อนาทีของเครื่องปั่น (สูงสุด)
      35000  rpm

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      • ที่เก็บสายไฟ
      • ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • ที่เก็บสายไฟในตัว
      • จอแสดงผล LED
      • Pulse (ปั่นชั่วขณะ)
      • ความเร็วหลายระดับ
      • สัญญาณไฟแสดงการเปิดเครื่อง

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      โลหะ
      วัสดุที่ใช้ทำโถปั่น
      แก้ว

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการอิสระเปรียบเทียบกับ Philips Avance HR2195
    • การทดสอบได้จัดทำโดยหน่วยงานวิจัยผู้บริโภคอิสระในจำนวนผู้บริโภค 100 คน อ้างอิงจากชุดทดสอบจากทางบ้านเป็นเวลา 4 สัปดาห์ในเยอรมันและเกาหลี

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