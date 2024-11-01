HR3653/00
การปั่นที่เนียนละเอียดมากขึ้น 50%*
ด้วยเทคโนโลยี ProBlend 6 3D พลัง 1400 วัตต์และความเร็วสูงสุดถึง 35,000 RPM ที่ให้คุณเพลิดเพลินไปกับสมูทตี้เนื้อเนียนและปั่นผสมจนได้รสชาติและเนื้อสัมผัสที่ลงตัว พิสูจน์แล้วว่าช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้บริโภคผักและผลไม้มากขึ้นเพื่อการควบคุมน้ำหนักดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ปั่นผลไม้และผักได้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยมอเตอร์พลัง 1400W ของเรา
เราได้พัฒนาเทคโนโลยี ProBlend 6 3D เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมทุกอย่างที่อยู่ในสมูทตี้ของคุณจะถูกปั่นรวมกันอย่างละเอียด เพื่อปลดล็อคสารอาหารในผลไม้ ผัก และถั่วจากโครงสร้างของเซลล์และดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้อย่างง่ายดาย
พลังปั่น 35000 รอบต่อนาทีเพื่อการปั่นที่ยอดเยี่ยมและได้สมูทตี้ที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ใครๆ ก็ชอบสมูทตี้แสนอร่อย! โถไทรทันโคโพลีเอสเตอร์ขนาด 2.2 ลิตรของเรามีความจุถึง 2 ลิตรเพื่อทำสมูทตี้สำหรับทุกคนในครอบครัว
ตั้งแต่การปั่นแบบนุ่มนวลสำหรับผลไม้ที่มีเนื้ออ่อน ไปจนถึงการปั่นพลังแรงสูงเพื่อผักและผลไม้ที่มีเนื้อแข็ง ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณและตัวเลือกความเร็วแบบกำหนดเองที่มีหลายระดับ
โปรแกรมสมูทตี้ สำหรับการทำสมูทตี้โฮมเมดได้อย่างง่ายดาย
ชิ้นส่วนทุกชิ้นที่ถอดออกได้ของเครื่องปั่น Philips นั้นสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ ยกเว้นชุดใบมีด ซึ่งสามารถล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดได้อย่างง่ายดาย ส่วนฐานนั้นสามารถเช็ดให้สะอาดได้หากจำเป็น
หากต้องการทำความสะอาดใบมีดเครื่องปั่น เพียงแค่ถอดใบมีดออกจากโถเครื่องปั่นแล้วล้างกับน้ำสะอาด อย่างไรก็ตามเพื่อรักษาความคมของใบมีดเอาไว้ คุณไม่สามารถทำความสะอาดใบมีดในเครื่องล้างจานได้
ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการรับประกันทั่วโลก 2 ปีของเครื่องปั่นของเรา ซึ่งรับประกันประสิทธิภาพและการทำงานที่ยาวนาน
ประเทศผู้ผลิต
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อกำหนดทั่วไป
การตกแต่ง
บริการ
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด