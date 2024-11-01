HR3663/90
การปั่นที่เนียนละเอียดมากขึ้น 50%*
ด้วยเทคโนโลยี ProBlend 6 3D พลัง 1400 วัตต์และความเร็วสูงสุดถึง 35,000 RPM ที่ให้คุณเพลิดเพลินไปกับสมูทตี้เนื้อเนียนและปั่นผสมจนได้รสชาติและเนื้อสัมผัสที่ลงตัว พิสูจน์แล้วว่าช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้บริโภคผักและผลไม้มากขึ้นเพื่อการควบคุมน้ำหนักดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ปั่นอย่างเนียนละเอียดด้วยมอเตอร์ 1400 วัตต์
เพื่อปลดล็อคสารอาหารนับล้านด้วยเทคโนโลยีการปั่น Problend 3D
โถTritan 2.2 ลิตร เพื่อการรับสารอาหารในทุกๆ วัน
โหมดกำหนดเองพร้อมตัวเลือกความเร็วหลายระดับ
โปรแกรมสมูทตี้ สำหรับการทำสมูทตี้โฮมเมดได้อย่างง่ายดาย
ใบมีดสามารถถอดออกได้เพื่อให้ง่ายในการทำความสะอาด
อุปกรณ์ทุกชิ้นใช้ในเครื่องล้างจานได้ ยกเว้นตัวเครื่องและใบมีด
พร้อมการรับประกันทั่วโลก 2 ปี
สูงสุดถึง 35000 รอบต่อนาทีเพื่อการปั่นที่ละเอียดยิ่งขึ้น
ประเทศผู้ผลิต
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อกำหนดทั่วไป
การตกแต่ง
บริการ
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด