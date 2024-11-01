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    Avance Collection เครื่องปั่น

    HR3663/90

    การปั่นที่เนียนละเอียดมากขึ้น 50%*

    ด้วยเทคโนโลยี ProBlend 6 3D พลัง 1400 วัตต์และความเร็วสูงสุดถึง 35,000 RPM ที่ให้คุณเพลิดเพลินไปกับสมูทตี้เนื้อเนียนและปั่นผสมจนได้รสชาติและเนื้อสัมผัสที่ลงตัว พิสูจน์แล้วว่าช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้บริโภคผักและผลไม้มากขึ้นเพื่อการควบคุมน้ำหนัก

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    Avance Collection เครื่องปั่น

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    การปั่นที่เนียนละเอียดมากขึ้น 50%*

    สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้กว่า 80% บริโภคผักและผลไม้มากขึ้น*

    • 1400 วัตต์
    • ProBlend 6 3D
    • โถTritan 2.2 ลิตร
    • โปรแกรมสมูทตี้
    มอเตอร์ 1400 วัตต์อันทรงพลัง

    มอเตอร์ 1400 วัตต์อันทรงพลัง

    ปั่นอย่างเนียนละเอียดด้วยมอเตอร์ 1400 วัตต์

    เทคโนโลยีการปั่น Problend 6 3D

    เทคโนโลยีการปั่น Problend 6 3D

    เพื่อปลดล็อคสารอาหารนับล้านด้วยเทคโนโลยีการปั่น Problend 3D

    โถTritan 2.2 ลิตร เพื่อการรับสารอาหารในทุกๆ วัน

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    โถTritan 2.2 ลิตร เพื่อการรับสารอาหารในทุกๆ วัน

    โหมดกำหนดเองพร้อมตัวเลือกความเร็วหลายระดับ

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    โปรแกรมสมูทตี้

    โปรแกรมสมูทตี้

    โปรแกรมสมูทตี้ สำหรับการทำสมูทตี้โฮมเมดได้อย่างง่ายดาย

    ใบมีดสามารถถอดออกได้เพื่อให้ง่ายในการทำความสะอาด

    ใบมีดสามารถถอดออกได้เพื่อให้ง่ายในการทำความสะอาด

    ใบมีดสามารถถอดออกได้เพื่อให้ง่ายในการทำความสะอาด

    ใช้กับเครื่องล้างจานได้ ยกเว้นตัวเครื่องและใบมีด

    ใช้กับเครื่องล้างจานได้ ยกเว้นตัวเครื่องและใบมีด

    อุปกรณ์ทุกชิ้นใช้ในเครื่องล้างจานได้ ยกเว้นตัวเครื่องและใบมีด

    รับประกัน 2 ปี

    รับประกัน 2 ปี

    พร้อมการรับประกันทั่วโลก 2 ปี

    สูงสุดถึง 35000 รอบต่อนาที

    สูงสุดถึง 35000 รอบต่อนาที

    สูงสุดถึง 35000 รอบต่อนาทีเพื่อการปั่นที่ละเอียดยิ่งขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      1400  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความจุของโถ
      2  l
      รอบต่อนาทีของเครื่องปั่น (สูงสุด)
      35000  rpm

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      • ที่เก็บสายไฟ
      • ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • ที่เก็บสายไฟในตัว
      • จอแสดงผล LED
      • Pulse (ปั่นชั่วขณะ)
      • ความเร็วหลายระดับ
      • สัญญาณไฟแสดงการเปิดเครื่อง
      • ฝาปิดสามารถถอดออกได้

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      โลหะ
      วัสดุที่ใช้ทำโถปั่น
      Tritan

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการอิสระเปรียบเทียบกับ Philips Avance HR2195
    • การทดสอบได้จัดทำโดยหน่วยงานวิจัยผู้บริโภคอิสระในจำนวนผู้บริโภค 100 คน อ้างอิงจากชุดทดสอบจากทางบ้านเป็นเวลา 4 สัปดาห์ในเยอรมันและเกาหลี
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