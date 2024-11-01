5000 Series เครื่องผสมอาหาร
การผสมที่ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพเพื่อเค้กที่เนื้อเนียน
เครื่องผสมอาหาร Philips ช่วยคุณสร้างสรรค์เค้กนุ่มฟู และขนมปังแสนอร่อยสำหรับครอบครัวของคุณ การผสมแบบ Air Conic ช่วยให้ใช้เวลาตีส่วนผสมน้อยลงและได้เค้กที่เนียนขึ้น มอเตอร์ 450 W อันทรงพลังช่วยให้งานนวดแป้งที่แสนยากเย็นกลายเป็นงานเบาๆ ในทันใด ดูประโยชน์ทั้งหมด
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5000 Series เครื่องผสมอาหาร
การผสมที่ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพเพื่อเค้กที่เนื้อเนียน
เร็วขึ้นสูงสุดถึง 25%* ด้วยมอเตอร์ 450W อันทรงพลัง
- 450 วัตต์
- ความเร็ว 5 ระดับ + เทอร์โบ
- สีเทาแคชเมียร์
หัวตีทรงกรวยเพื่อให้อากาศเข้าได้เต็มที่
หัวตีทรงกรวยที่ไม่เหมือนใครช่วยให้อากาศเข้าได้เต็มที่ทำให้แป้งเค้กมีเนื้อสัมผัสนุ่มฟูและเนียน
มอเตอร์กำลัง 450W เพื่องานนวดแป้งที่ยากเย็นที่สุด
มอเตอร์ 450W อันทรงพลังช่วยให้งานนวดแป้งที่แสนยากเย็นกลายเป็นงานเบาๆ ในทันใด
การตั้งค่าความเร็ว 5 ระดับเพื่อการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น
ความเร็วหลากหลายให้คุณควบคุมการผสมได้ดีที่สุด
ฟังก์ชันเทอร์โบ
ฟังก์ชันเทอร์โบช่วยให้คุณมีพลังที่มากขึ้นเมื่อต้องการ
หัวตีประกอบง่าย
หัวตีได้รับการออกแบบให้มีรูปแบบแตกต่างกันที่ปลายด้านหนึ่งเพื่อให้ประกอบได้อย่างง่ายดายเพื่อการตั้งค่าที่รวดเร็ว
ปุ่มปลดหัวตีอย่างง่าย
เพียงกดปุ่มเดียวคุณก็สามารถปลดหัวตีหรือเกลียวนวดแป้งออกได้
สามารถจัดเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบได้อย่างง่ายดายด้วยคลิปยึดสายไฟ
คลิปเก็บสายไฟช่วยให้ห้องครัวของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
- วัสดุหลัก
-
พลาสติก ABS
- การตั้งค่าที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
-
0-1-2-3-4-5+เทอร์โบ
- ประเภทผลิตภัณฑ์
-
เครื่องผสมอาหาร
- ฐานกันลื่น
-
ใช่
- อินเตอร์เฟซ
-
ไม่มี
- ความยาวสายไฟ
-
1.2 ม.
- ใช้กับเครื่องล้างจานได้
-
ไม่มี
- วัสดุแจกัน
-
พลาสติก ABS
- วัสดุใบมีด
-
สแตนเลสสตีล
- ฟังก์ชันปั่นชั่วขณะ
-
ไม่มี
- ใบมีดสามารถถอดออกได้
-
มี
- รับประกัน
-
มี
- คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป
-
มี
-
ข้อมูลทางเทคนิค
- กำลังไฟ
-
450 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า
-
220-240V
- ความถี่
-
50/60Hz
- ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
-
ไม่มี
-
น้ำหนักและขนาด
- ความยาวของผลิตภัณฑ์
-
15.5 ซม.
- ความกว้างของผลิตภัณฑ์
-
22 ซม.
- ความสูงของผลิตภัณฑ์
-
23 ซม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์
-
0.9 กก.
- ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
-
23.6 ซม.
- ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
-
21.2 ซม.
- ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
-
35.2 ซม.
- น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
-
2.42 กก.
-
ประเทศผู้ผลิต
- ผลิตใน
-
จีน
- ตีไข่ขาวได้ถึง 4 ฟองเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นก่อน
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