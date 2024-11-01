คำค้นหา

  • การผสมที่ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพเพื่อเค้กที่เนื้อเนียน การผสมที่ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพเพื่อเค้กที่เนื้อเนียน การผสมที่ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพเพื่อเค้กที่เนื้อเนียน

    5000 Series เครื่องผสมอาหาร

    HR3741/00

    การผสมที่ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพเพื่อเค้กที่เนื้อเนียน

    เครื่องผสมอาหาร Philips ช่วยคุณสร้างสรรค์เค้กนุ่มฟู และขนมปังแสนอร่อยสำหรับครอบครัวของคุณ การผสมแบบ Air Conic ช่วยให้ใช้เวลาตีส่วนผสมน้อยลงและได้เค้กที่เนียนขึ้น มอเตอร์ 450 W อันทรงพลังช่วยให้งานนวดแป้งที่แสนยากเย็นกลายเป็นงานเบาๆ ในทันใด

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    5000 Series เครื่องผสมอาหาร

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องผสมอาหาร ทั้งหมด

    การผสมที่ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพเพื่อเค้กที่เนื้อเนียน

    เร็วขึ้นสูงสุดถึง 25%* ด้วยมอเตอร์ 450W อันทรงพลัง

    • 450 วัตต์
    • ความเร็ว 5 ระดับ + เทอร์โบ
    • สีเทาแคชเมียร์
    หัวตีทรงกรวยเพื่อให้อากาศเข้าได้เต็มที่

    หัวตีทรงกรวยเพื่อให้อากาศเข้าได้เต็มที่

    หัวตีทรงกรวยที่ไม่เหมือนใครช่วยให้อากาศเข้าได้เต็มที่ทำให้แป้งเค้กมีเนื้อสัมผัสนุ่มฟูและเนียน

    มอเตอร์กำลัง 450W เพื่องานนวดแป้งที่ยากเย็นที่สุด

    มอเตอร์กำลัง 450W เพื่องานนวดแป้งที่ยากเย็นที่สุด

    มอเตอร์ 450W อันทรงพลังช่วยให้งานนวดแป้งที่แสนยากเย็นกลายเป็นงานเบาๆ ในทันใด

    การตั้งค่าความเร็ว 5 ระดับเพื่อการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น

    การตั้งค่าความเร็ว 5 ระดับเพื่อการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น

    ความเร็วหลากหลายให้คุณควบคุมการผสมได้ดีที่สุด

    ฟังก์ชันเทอร์โบ

    ฟังก์ชันเทอร์โบ

    ฟังก์ชันเทอร์โบช่วยให้คุณมีพลังที่มากขึ้นเมื่อต้องการ

    หัวตีประกอบง่าย

    หัวตีประกอบง่าย

    หัวตีได้รับการออกแบบให้มีรูปแบบแตกต่างกันที่ปลายด้านหนึ่งเพื่อให้ประกอบได้อย่างง่ายดายเพื่อการตั้งค่าที่รวดเร็ว

    ปุ่มปลดหัวตีอย่างง่าย

    ปุ่มปลดหัวตีอย่างง่าย

    เพียงกดปุ่มเดียวคุณก็สามารถปลดหัวตีหรือเกลียวนวดแป้งออกได้

    สามารถจัดเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบได้อย่างง่ายดายด้วยคลิปยึดสายไฟ

    คลิปเก็บสายไฟช่วยให้ห้องครัวของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก ABS
      การตั้งค่าที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
      0-1-2-3-4-5+เทอร์โบ
      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องผสมอาหาร
      ฐานกันลื่น
      ใช่
      อินเตอร์เฟซ
      ไม่มี
      ความยาวสายไฟ
      1.2 ม.
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      ไม่มี
      วัสดุแจกัน
      พลาสติก ABS
      วัสดุใบมีด
      สแตนเลสสตีล
      ฟังก์ชันปั่นชั่วขณะ
      ไม่มี
      ใบมีดสามารถถอดออกได้
      มี
      รับประกัน
      มี
      คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      450 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240V
      ความถี่
      50/60Hz
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      15.5 ซม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      22 ซม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      23 ซม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.9 กก.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      23.6 ซม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      21.2 ซม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      35.2 ซม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      2.42 กก.

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ตีไข่ขาวได้ถึง 4 ฟองเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นก่อน

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด