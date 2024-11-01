HR3752/00
เก็บสมูทตี้ให้สดใหม่ได้ตลอดวัน*
อร่อยสดชื่นกับสมูทตี้เพื่อสุขภาพได้ทั้งวันด้วยเครื่องปั่นสุญญากาศของเรา ใช้เครื่องปั่นนี้ทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้คุณพกไปดื่มทุกที่ เพราะมีเทคโนโลยีการปั่นแบบสุญญากาศที่ทรงพลังจาก Philips เครื่องดื่มที่ได้จึงสามารถคงรสชาติและความสดใหม่ไว้เสมือนเพิ่งปั่นเสร็จดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
มีให้เลือก 3 โปรแกรม ได้แก่ สมูทตี้สุญญากาศ ปั่นชั่วขณะ บดน้ำแข็ง คุณสามารถทำสมูทตี้ที่คุณชอบได้ไม่จำกัด
โถไทรทันผลิตจากโคโพลีเอสเตอร์และน้ำหนักเบากว่าโถแก้ว อีกทั้งยังไม่มีกลิ่นหรือคราบสกปรก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสมูทตี้แก้วโปรดของคุณ
ตั้งแต่การปั่นแบบนุ่มนวลสำหรับผลไม้ที่มีเนื้ออ่อน ไปจนถึงการปั่นพลังแรงสูงเพื่อผักและผลไม้ที่มีเนื้อแข็ง ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณและตัวเลือกความเร็วแบบกำหนดเองที่มีหลายระดับ
ปั่นผลไม้และผักได้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยมอเตอร์พลัง 1400W ของเรา
เราได้พัฒนาเทคโนโลยี ProBlend 6 3D เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมทุกอย่างที่อยู่ในสมูทตี้ของคุณจะถูกปั่นรวมกันอย่างละเอียด เพื่อปลดล็อคสารอาหารในผลไม้ ผัก และถั่วจากโครงสร้างของเซลล์และดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้อย่างง่ายดาย
พลังปั่น 35000 รอบต่อนาทีเพื่อการปั่นที่ยอดเยี่ยมและได้สมูทตี้ที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ชิ้นส่วนทุกชิ้นที่ถอดออกได้ของเครื่องปั่น Philips นั้นสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ ยกเว้นชุดใบมีด ซึ่งสามารถล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดได้อย่างง่ายดาย ส่วนฐานนั้นสามารถเช็ดให้สะอาดได้หากจำเป็น
หากต้องการทำความสะอาดใบมีดเครื่องปั่น เพียงแค่ถอดใบมีดออกจากโถเครื่องปั่นแล้วล้างกับน้ำสะอาด อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถทำความสะอาดใบมีดได้ในเครื่องล้างจาน เพื่อรักษาความคมของใบมีดเอาไว้
กดครั้งเดียวเพื่อตั้งค่าโปรแกรมล่วงหน้า เช่น ปั่นแบบสุญญากาศ บดน้ำแข็ง และปั่นแบบสุญญากาศ + สมูทตี้
ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการรับประกันทั่วโลก 2 ปีของเครื่องปั่นของเรา ซึ่งรับประกันประสิทธิภาพและการทำงานที่ยาวนาน
เทคโนโลยีสุญญากาศจะดูดอากาศออกจากโถปั่นแล้วจึงปั่น ผลลัพธ์ที่มองเห็นได้เมื่อปั่นเสร็จในขั้นตอนสุดท้าย ได้แก่ ฟองน้อยลง โฟมน้อยลง การแยกชั้นของน้ำผลไม้น้อยลง สมูทตี้ที่ได้จึงสดใหม่ได้นานกว่าเดิม
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