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    เครื่องปั่นความเร็วสูงระบบสุญญากาศ

    HR3752/00

    เก็บสมูทตี้ให้สดใหม่ได้ตลอดวัน*

    อร่อยสดชื่นกับสมูทตี้เพื่อสุขภาพได้ทั้งวันด้วยเครื่องปั่นสุญญากาศของเรา ใช้เครื่องปั่นนี้ทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้คุณพกไปดื่มทุกที่ เพราะมีเทคโนโลยีการปั่นแบบสุญญากาศที่ทรงพลังจาก Philips เครื่องดื่มที่ได้จึงสามารถคงรสชาติและความสดใหม่ไว้เสมือนเพิ่งปั่นเสร็จ

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    เครื่องปั่นความเร็วสูงระบบสุญญากาศ

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    เก็บสมูทตี้ให้สดใหม่ได้ตลอดวัน*

    นวัตกรรมใหม่แห่งการปั่นด้วยสุญญากาศ

    • เทคโนโลยีสุญญากาศ
    • เทคโนโลยีสุญญากาศ
    • 1400 วัตต์
    • 35000 รอบต่อนาที
    โปรแกรมตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับการปั่นแบบสุญญากาศและสมูทตี้

    โปรแกรมตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับการปั่นแบบสุญญากาศและสมูทตี้

    มีให้เลือก 3 โปรแกรม ได้แก่ สมูทตี้สุญญากาศ ปั่นชั่วขณะ บดน้ำแข็ง คุณสามารถทำสมูทตี้ที่คุณชอบได้ไม่จำกัด

    โถไทรทันสุดแข็งแรง

    โถไทรทันสุดแข็งแรง

    โถไทรทันผลิตจากโคโพลีเอสเตอร์และน้ำหนักเบากว่าโถแก้ว อีกทั้งยังไม่มีกลิ่นหรือคราบสกปรก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสมูทตี้แก้วโปรดของคุณ

    โหมดกำหนดเองเพราะความเร็วหลากหลายระดับ

    โหมดกำหนดเองเพราะความเร็วหลากหลายระดับ

    ตั้งแต่การปั่นแบบนุ่มนวลสำหรับผลไม้ที่มีเนื้ออ่อน ไปจนถึงการปั่นพลังแรงสูงเพื่อผักและผลไม้ที่มีเนื้อแข็ง ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณและตัวเลือกความเร็วแบบกำหนดเองที่มีหลายระดับ

    มอเตอร์เครื่องปั่นที่ทรงพลัง 1400W เพื่อส่วนผสมที่เนื้อเนียนยิ่งกว่า

    มอเตอร์เครื่องปั่นที่ทรงพลัง 1400W เพื่อส่วนผสมที่เนื้อเนียนยิ่งกว่า

    ปั่นผลไม้และผักได้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยมอเตอร์พลัง 1400W ของเรา

    เทคโนโลยีการปั่นอันล้ำสมัย Problend 6 3D

    เทคโนโลยีการปั่นอันล้ำสมัย Problend 6 3D

    เราได้พัฒนาเทคโนโลยี ProBlend 6 3D เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมทุกอย่างที่อยู่ในสมูทตี้ของคุณจะถูกปั่นรวมกันอย่างละเอียด เพื่อปลดล็อคสารอาหารในผลไม้ ผัก และถั่วจากโครงสร้างของเซลล์และดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้อย่างง่ายดาย

    สูงสุดถึง 35000 รอบต่อนาที

    สูงสุดถึง 35000 รอบต่อนาที

    พลังปั่น 35000 รอบต่อนาทีเพื่อการปั่นที่ยอดเยี่ยมและได้สมูทตี้ที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม

    โถเครื่องปั่นที่ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    โถเครื่องปั่นที่ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ชิ้นส่วนทุกชิ้นที่ถอดออกได้ของเครื่องปั่น Philips นั้นสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้ ยกเว้นชุดใบมีด ซึ่งสามารถล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดได้อย่างง่ายดาย ส่วนฐานนั้นสามารถเช็ดให้สะอาดได้หากจำเป็น

    ถอดเพื่อล้างกับน้ำสะอาดได้ง่าย

    ถอดเพื่อล้างกับน้ำสะอาดได้ง่าย

    หากต้องการทำความสะอาดใบมีดเครื่องปั่น เพียงแค่ถอดใบมีดออกจากโถเครื่องปั่นแล้วล้างกับน้ำสะอาด อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถทำความสะอาดใบมีดได้ในเครื่องล้างจาน เพื่อรักษาความคมของใบมีดเอาไว้

    กดครั้งเดียวเพื่อตั้งค่าโปรแกรมล่วงหน้า

    กดครั้งเดียวเพื่อตั้งค่าโปรแกรมล่วงหน้า

    กดครั้งเดียวเพื่อตั้งค่าโปรแกรมล่วงหน้า เช่น ปั่นแบบสุญญากาศ บดน้ำแข็ง และปั่นแบบสุญญากาศ + สมูทตี้

    รับประกันทั่วโลก 2 ปี

    รับประกันทั่วโลก 2 ปี

    ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการรับประกันทั่วโลก 2 ปีของเครื่องปั่นของเรา ซึ่งรับประกันประสิทธิภาพและการทำงานที่ยาวนาน

    เทคโนโลยีสุญญากาศ

    เทคโนโลยีสุญญากาศจะดูดอากาศออกจากโถปั่นแล้วจึงปั่น ผลลัพธ์ที่มองเห็นได้เมื่อปั่นเสร็จในขั้นตอนสุดท้าย ได้แก่ ฟองน้อยลง โฟมน้อยลง การแยกชั้นของน้ำผลไม้น้อยลง สมูทตี้ที่ได้จึงสดใหม่ได้นานกว่าเดิม

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • โถ
      • ถ้วยตวง
      • ตำราอาหาร

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      1400  W
      ความยาวสายไฟ
      1  m
      ความจุของโถ
      2.2  l
      ความจุของโถปั่นขณะทำงาน
      1.8  l
      รอบต่อนาทีของเครื่องปั่น (สูงสุด)
      35000  rpm

    • ดีไซน์

      สี
      สีเมทัลลิก

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      • ที่เก็บสายไฟ
      • ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • ฐานกันลื่น
      • สวิตช์เปิด/ปิด
      • Pulse (ปั่นชั่วขณะ)
      • ความเร็วหลายระดับ
      • ฝาปิดสามารถถอดออกได้
      จำนวนของการตั้งค่าความเร็ว
      หลากหลาย
      โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
      4)
      ปุ่มทำสมูทตี้ด้วยระบบสุญญากาศ
      มี
      คุณสมบัติเด่น
      ProBlend 6 3D

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      SS
      วัสดุผลิตใบมีด
      สแตนเลสสตีล
      วัสดุที่ใช้ทำโถปั่น
      Tritan

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • เทียบกับการปั่นโดยไม่ใช้ฟังก์ชั่นสุญญากาศใน Philips HR3752 ซึ่งทดสอบโดยห้องปฏิบัติการอิสระในเดือน พ.ย./ธ.ค. 2017

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