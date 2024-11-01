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  • ปั่นเนียนถึงขีดสุด จุดประกายไม่รู้จบ ปั่นเนียนถึงขีดสุด จุดประกายไม่รู้จบ ปั่นเนียนถึงขีดสุด จุดประกายไม่รู้จบ

    ซีรีส์ 7000 เครื่องปั่นความเร็วสูง

    HR3760/01

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ปั่นเนียนถึงขีดสุด จุดประกายไม่รู้จบ

    ด้วยเทคโนโลยี ProBlend Ultra มอบพลังรังสรรค์รสชาติและเนื้อสัมผัสหลากหลายถึงใจ พร้อมด้วยแอป HomeID ช่วยคุณค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมูทตี้ไปจนถึงซุป ซอสถึงเนยถั่ว ก็ช่วยคุณมอบความสุขได้ทั้งครอบครัว

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    ซีรีส์ 7000 เครื่องปั่นความเร็วสูง

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    ปั่นเนียนถึงขีดสุด จุดประกายไม่รู้จบ

    • เทคโนโลยี ProBlend Ultra
    • แอป HomeID
    • โปรแกรมเลือกด่วน
    พบกับสูตรอาหารแสนอร่อยพร้อมทั้งกาแฟสดด้วย HomeID

    พบกับสูตรอาหารแสนอร่อยพร้อมทั้งกาแฟสดด้วย HomeID

    ดาวน์โหลดแอป HomeID และพบกับสูตรอาหารนับร้อยที่ใช้เครื่องปั่นของคุณทำได้ ตลอดจนไอเดียใหม่ๆ ในการทำเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ขนมหวาน หรือแม้แต่อาหารทั้งมื้อ รังสรรค์ทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพที่ไม่เคยอร่อยได้เท่านี้มาก่อน ด้วยการผสมผสานทุกวัตถุดิบที่คนในครอบครัวโปรดปราน เรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมด้วยรสชาติ ตั้งแต่ขนมหวานรสช็อกโกแลตที่ดีต่อสุขภาพไปจนถึงเมนูหลักที่อุดมด้วยสารอาหาร HomeID มีสูตรอาหารต่างๆ ที่คุณจะต้องชอบ

    โถ ProBlend Ultra

    โถ ProBlend Ultra

    โถปั่น ProBlend Ultra ได้รับการออกแบบโดยมีโครงที่แบ่งเป็นซี่แบบเฉพาะตัวเพื่อช่วยดึงส่วนผสมกลับเข้าสู่ขั้นตอนการปั่นอย่างต่อเนื่อง

    มอเตอร์ ProBlend Ultra

    มอเตอร์ ProBlend Ultra

    มอเตอร์ ProBlend Ultra ให้พลังแรง 1500W เพื่อขับเคลื่อนการปั่นและหมุนเวียนส่วนผสมทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน

    ใบมีด ProBlend Ultra

    ใบมีด ProBlend Ultra

    ใบมีด ProBlend Ultra ได้รับการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยการผสมผสานของใบมีดฟันปลา สำหรับการบดส่วนผสมที่แข็งเป็นชิ้นเล็กๆ และใบมีดคมสำหรับหั่นส่วนผสมเป็นเนื้อที่ละเอียดที่สุด

    ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ทุกชิ้นส่วนที่ถอดแยกออกมาได้นำไปล้างในเครื่องล้างจานได้ไม่เป็นอันตราย ใบมีด ProBlend Ultra ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคอาหารติดใต้ใบมีด

    เทคโนโลยี ProBlend Ultra

    เทคโนโลยี ProBlend Ultra

    เทคโนโลยี ProBlend Ultra ผสมผสาน 3 คุณสมบัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวเพื่อรสชาติและเนื้อสัมผัสที่หลากหลายที่สุดตามที่คุณต้องการทุกครั้ง

    เลือกในพริบตาด้วยโปรแกรมเลือกด่วน

    เลือกในพริบตาด้วยโปรแกรมเลือกด่วน

    โปรแกรมเลือกด่วนในจอแสดงผลดิจิตัลจะมีการกำหนดการตั้งค่าเวลาและความเร็ว เพื่อให้ของโปรดของคุณอยู่ใกล้เพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยโปรแกรมที่ว่านี้จะมี; ฟังก์ชันทำสมูทตี้, เนยถั่ว, ของหวาน, ซุป, ซอส ตลอดจนฟังก์ชันทุบน้ำแข็งและทำความสะอาด

    การทำความสะอาดอย่างง่ายไม่เปลืองแรงด้วยฟังก์ชัน Quick Cleaning

    การทำความสะอาดอย่างง่ายไม่เปลืองแรงด้วยฟังก์ชัน Quick Cleaning

    เปิดใช้ฟังก์ชันทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่ล้างจานปริมาณน้อยนิด แล้วเพลิดเพลินกับการทำความสะอาดไร้ขั้นตอนยุ่งยากในเวลาแค่ 2 นาที ฟังก์ชันทำความสะอาดนี้กำจัดได้แม้แต่เศษอาหารเหลือที่ติดทนอย่างเนยเค้กหรือเนยถั่ว

    ความจุโถขนาดใหญ่สำหรับครอบครัว

    ความจุโถขนาดใหญ่สำหรับครอบครัว

    โถแก้วขนาด 2 ลิตรที่ให้ประสิทธิผลในการจุ 1.8 ลิตร ดังนั้นจึงเพียงพอสำหรับทั้งครอบครัว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      วัสดุรอง
      โลหะ
      การตั้งค่าที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
      มี
      ฟังก์ชัน
      การผสม
      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องปั่น
      การรับรอง
      ไม่มี
      ความจุตะแกรง
      ไม่มี
      ความจุแทงค์น้ำ
      ไม่มี
      จำนวนเสิร์ฟ
      7
      ฐานกันลื่น
      มี
      อินเตอร์เฟซ
      โปรแกรมตั้งค่าล่วงหน้าและปุ่มหมุน
      ความยาวสายไฟ
      1
      ที่เก็บสายไฟ
      มี
      ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
      ไม่มี
      ตัวจับเวลา
      ไม่มี
      เทคโนโลยี
      เทคโนโลยี ProBlend Ultra
      สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
      มี
      ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
      ไม่มี
      ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
      ไม่มี
      ด้ามจับไม่ร้อนมือ
      ไม่มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      อุณหภูมิต่ำสุด
      ไม่มี
      อุณหภูมิสูงสุด
      ไม่มี
      ขีดแสดงระดับความจุ
      มี
      วาล์วระบายแรงดัน
      ไม่มี
      วัสดุแจกัน
      แก้ว
      วัสดุใบมีด
      เหล็กกล้าที่ไร้รอยต่อ
      รอบต่อนาที (RPM)
      22000
      ปลอดสาร BPA
      มี
      ฟังก์ชันปั่นชั่วขณะ
      มี
      ใบมีดสามารถถอดออกได้
      มี
      ความสามารถในการบดน้ำแข็ง
      มี
      ความสามารถในการผสมส่วนผสมร้อน
      มี
      หนังสือสูตรอาหาร
      ไม่มี
      ระดับเสียง (มาตรฐาน)
      Lc = 83 dB(A)
      ระดับเสียง (พาวเวอร์)
      ไม่มี
      ระดับเสียง (สลีป)
      ไม่มี
      การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
      ไม่มี
      ความเข้ากันได้กับ Smart home
      ไม่มี
      ระยะ Wi-Fi
      ไม่มี
      รับประกัน
      2
      ระยะเวลาทำความร้อน
      ไม่มี
      ใช้ได้กับอาหารแห้ง
      ไม่มี
      ฟังก์ชันทำความสะอาดด้วยตัวเอง
      มี
      คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      1500 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      230 วัตต์
      ความถี่
      50Hz
      หมายเลขในแพ็ค
      1
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี
      อัตราการประหยัดพลังงาน
      ไม่มี

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
      ไม้พาย
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 3
      DFU
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      ใบรับประกัน
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
      เอกสาร

    • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

      การรับรองความปลอดภัย
      มี
      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      ตัวระบุอุณหภูมิ
      ไม่มี
      ระบบหยุดใบมีดอัตโนมัติ
      มี
      ล็อคกันเปิด
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      21.6
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      16.7
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      44.2
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      4.53
      ความยาวของบรรจุภัณฑ์
      27
      ความกว้างของบรรจุภัณฑ์
      28.3
      ความสูงของบรรจุภัณฑ์
      49
      น้ำหนักบรรจุภัณฑ์
      5.654

    • ความทนทาน

      เคสป้องกัน
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      > 98% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

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