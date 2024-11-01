HR3760/01
ปั่นเนียนถึงขีดสุด จุดประกายไม่รู้จบ
ด้วยเทคโนโลยี ProBlend Ultra มอบพลังรังสรรค์รสชาติและเนื้อสัมผัสหลากหลายถึงใจ พร้อมด้วยแอป HomeID ช่วยคุณค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมูทตี้ไปจนถึงซุป ซอสถึงเนยถั่ว ก็ช่วยคุณมอบความสุขได้ทั้งครอบครัวดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ดาวน์โหลดแอป HomeID และพบกับสูตรอาหารนับร้อยที่ใช้เครื่องปั่นของคุณทำได้ ตลอดจนไอเดียใหม่ๆ ในการทำเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ขนมหวาน หรือแม้แต่อาหารทั้งมื้อ รังสรรค์ทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพที่ไม่เคยอร่อยได้เท่านี้มาก่อน ด้วยการผสมผสานทุกวัตถุดิบที่คนในครอบครัวโปรดปราน เรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมด้วยรสชาติ ตั้งแต่ขนมหวานรสช็อกโกแลตที่ดีต่อสุขภาพไปจนถึงเมนูหลักที่อุดมด้วยสารอาหาร HomeID มีสูตรอาหารต่างๆ ที่คุณจะต้องชอบ
โถปั่น ProBlend Ultra ได้รับการออกแบบโดยมีโครงที่แบ่งเป็นซี่แบบเฉพาะตัวเพื่อช่วยดึงส่วนผสมกลับเข้าสู่ขั้นตอนการปั่นอย่างต่อเนื่อง
มอเตอร์ ProBlend Ultra ให้พลังแรง 1500W เพื่อขับเคลื่อนการปั่นและหมุนเวียนส่วนผสมทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน
ใบมีด ProBlend Ultra ได้รับการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยการผสมผสานของใบมีดฟันปลา สำหรับการบดส่วนผสมที่แข็งเป็นชิ้นเล็กๆ และใบมีดคมสำหรับหั่นส่วนผสมเป็นเนื้อที่ละเอียดที่สุด
ทุกชิ้นส่วนที่ถอดแยกออกมาได้นำไปล้างในเครื่องล้างจานได้ไม่เป็นอันตราย ใบมีด ProBlend Ultra ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคอาหารติดใต้ใบมีด
เทคโนโลยี ProBlend Ultra ผสมผสาน 3 คุณสมบัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวเพื่อรสชาติและเนื้อสัมผัสที่หลากหลายที่สุดตามที่คุณต้องการทุกครั้ง
โปรแกรมเลือกด่วนในจอแสดงผลดิจิตัลจะมีการกำหนดการตั้งค่าเวลาและความเร็ว เพื่อให้ของโปรดของคุณอยู่ใกล้เพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยโปรแกรมที่ว่านี้จะมี; ฟังก์ชันทำสมูทตี้, เนยถั่ว, ของหวาน, ซุป, ซอส ตลอดจนฟังก์ชันทุบน้ำแข็งและทำความสะอาด
เปิดใช้ฟังก์ชันทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่ล้างจานปริมาณน้อยนิด แล้วเพลิดเพลินกับการทำความสะอาดไร้ขั้นตอนยุ่งยากในเวลาแค่ 2 นาที ฟังก์ชันทำความสะอาดนี้กำจัดได้แม้แต่เศษอาหารเหลือที่ติดทนอย่างเนยเค้กหรือเนยถั่ว
โถแก้วขนาด 2 ลิตรที่ให้ประสิทธิผลในการจุ 1.8 ลิตร ดังนั้นจึงเพียงพอสำหรับทั้งครอบครัว
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ความทนทาน
ประเทศผู้ผลิต
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