HR3770/00
ปั่น พลิก น้ำปั่น
เครื่องปั่น Philips Flip & Juice™ ตัวใหม่ที่มีการออกแบบโถชนิดปฏิวัติวงการและระบบกรองในตัว ทำน้ำผลไม้ได้ทั้งแบบใสแจ๋วและมีเยื่อผลไม้ปน ตลอดจนสมูทตี้เนียนนุ่มและเนยถั่วเคี้ยวกรุบกรับ ให้ครอบครัวอิ่มสุขด้วยสารพัดรสสัมผัสนานาดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เครื่องปั่น Philips Flip & Juice ตัวใหม่เป็นเครื่องปั่นความเร็วสูงตัวแรกของเราที่มาพร้อมกับโมดูลสกัดน้ำผลไม้ ด้วยการออกแบบโถชนิดปฏิวัติวงการและตัวกรองที่มีในตัว คุณจะได้เครื่องดื่มที่ปรับเนื้อสัมผัสได้ตามความชอบของสมาชิกในครอบครัว ตั้งแต่สมูทตี้เนียนนุ่มดุจแพรไหมไร้ที่ติไปจนถึงน้ำผลไม้ใสแจ๋วหรือมีเยื่อผลไม้ปน เครื่องปั่นสุดล้ำของเราก็ทำให้ได้ไม่ว่าจะหลากหลายสักเพียงใด โดยผสมผสานการปั่นกับการสกัดน้ำผลไม้ในโซลูชั่นเดียว ประหยัดพื้นที่ในครัวคุณ
เทคโนโลยี ProBlend Ultra ผสมผสาน 3 คุณสมบัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวเพื่อรสชาติและเนื้อสัมผัสที่หลากหลายที่สุดตามที่คุณต้องการทุกครั้ง
โถ ProBlend Ultra ออกแบบให้มีส่วนยื่นเป็นซี่ไม่ซ้ำใคร ชักนำส่วนผสมกลับคืนสู่กระแสปั่นอย่างต่อเนื่อง ย้อนทุกอย่างกลับคืนสู่พื้นที่มีใบมีด ให้ผลลัพธ์การปั่นเป็นที่น่าพอใจถึงที่สุด
เทคโนโลยี ProBlend Ultra ผสาน 3 คุณสมบัติซึ่งออกแบบโดยเฉพาะให้ทำงานร่วมกันอย่างไร้ที่ติ เพื่อรสชาติและเนื้อสัมผัสอันหลากหลายถึงขีดสุดตามต้องการในทุกครั้ง มอเตอร์ ProBlend Ultra ใช้กำลัง 1500W ขับดันกระแสปั่นและหมุนกระจายส่วนผสมอย่างสม่ำเสมอ
ใบมีด ProBlend Ultra ได้รับการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยการผสมผสานของใบมีดฟันปลา สำหรับการบดส่วนผสมที่แข็งเป็นชิ้นเล็กๆ และใบมีดคมสำหรับหั่นส่วนผสมเป็นเนื้อที่ละเอียดที่สุด
ดาวน์โหลดแอป HomeID และพบกับสูตรอาหารนับร้อยที่ใช้เครื่องปั่นของคุณทำได้ ตลอดจนไอเดียใหม่ๆ ในการทำเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ขนมหวาน หรือแม้แต่อาหารทั้งมื้อ รังสรรค์ทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพที่ไม่เคยอร่อยได้เท่านี้มาก่อน ด้วยการผสมผสานทุกวัตถุดิบที่คนในครอบครัวโปรดปราน เรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมด้วยรสชาติ ตั้งแต่ขนมหวานรสช็อกโกแลตที่ดีต่อสุขภาพไปจนถึงเมนูหลักที่อุดมด้วยสารอาหาร HomeID มีสูตรอาหารต่างๆ ที่คุณจะต้องชอบ
โปรแกรมเลือกด่วนในจอแสดงผลดิจิตัลจะมีการกำหนดการตั้งค่าเวลาและความเร็ว เพื่อให้ของโปรดของคุณอยู่ใกล้เพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยโปรแกรมที่ว่านี้จะมี; ฟังก์ชันทำน้ำผลไม้ใส, น้ำผลไม้มีเยื่อปน, สมูทตี้, เนยถั่ว, ของหวาน, ซุป, ซอส ตลอดจนฟังก์ชันทุบน้ำแข็งและทำความสะอาด
เปิดใช้ฟังก์ชันทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่ล้างจานปริมาณน้อยนิด แล้วเพลิดเพลินกับการทำความสะอาดไร้ขั้นตอนยุ่งยากในเวลาแค่ 2 นาที ฟังก์ชันทำความสะอาดนี้กำจัดได้แม้แต่เศษอาหารเหลือที่ติดทนอย่างเนยเค้กหรือเนยถั่ว
ทุกชิ้นส่วนที่ถอดแยกออกมาได้นำไปล้างในเครื่องล้างจานได้ไม่เป็นอันตราย ใบมีด ProBlend Ultra ออกแบบโดยเฉพาะให้ล้างง่ายขึ้น ป้องกันไม่ให้เศษเล็กเศษน้อยติดใต้ใบมีด
โถ Tritan™ ขนาด 2 ลิตร มีความจุใช้ได้ 1.8 ลิตร จึงเพียงพอต่อทั้งครอบครัว โถ Tritan™ คุณภาพสูง ทนทานต้านกลิ่น ใช้กับเครื่องล้างจานได้ ไร้สาร BPA ทั้งยังจับง่ายด้วยด้ามจับเป็นรูปทรงกลม
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ชนิดประกอบได้ มาพร้อมกับชิ้นส่วนที่ถอดแยกได้ ล้างน้ำง่าย ใช้กับเครื่องล้างจานได้
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ความทนทาน
ประเทศผู้ผลิต
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