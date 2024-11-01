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  • ปั่น พลิก น้ำปั่น ปั่น พลิก น้ำปั่น ปั่น พลิก น้ำปั่น

    เครื่องปั่น Flip&Juice™ เครื่องปั่นความเร็วสูงพร้อมโมดูลสกัดน้ำผลไม้

    HR3770/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ปั่น พลิก น้ำปั่น

    เครื่องปั่น Philips Flip & Juice™ ตัวใหม่ที่มีการออกแบบโถชนิดปฏิวัติวงการและระบบกรองในตัว ทำน้ำผลไม้ได้ทั้งแบบใสแจ๋วและมีเยื่อผลไม้ปน ตลอดจนสมูทตี้เนียนนุ่มและเนยถั่วเคี้ยวกรุบกรับ ให้ครอบครัวอิ่มสุขด้วยสารพัดรสสัมผัสนานา

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    เครื่องปั่น Flip&Juice™ เครื่องปั่นความเร็วสูงพร้อมโมดูลสกัดน้ำผลไม้

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    ปั่น พลิก น้ำปั่น

    น้ำผลไม้ใสหรือมีเยื่อปนด้วยเทคโนโลยี Flip & Juice™

    • เทคโนโลยี Flip&Juice™
    • เทคโนโลยี ProBlend Ultra
    • แอป HomeID
    • โปรแกรมเลือกด่วน
    • โปรแกรมทำความสะอาดด่วน
    น้ำผลไม้ใสและมีเยื่อปนด้วยเทคโนโลยี Flip & Juice™

    น้ำผลไม้ใสและมีเยื่อปนด้วยเทคโนโลยี Flip & Juice™

    เครื่องปั่น Philips Flip & Juice ตัวใหม่เป็นเครื่องปั่นความเร็วสูงตัวแรกของเราที่มาพร้อมกับโมดูลสกัดน้ำผลไม้ ด้วยการออกแบบโถชนิดปฏิวัติวงการและตัวกรองที่มีในตัว คุณจะได้เครื่องดื่มที่ปรับเนื้อสัมผัสได้ตามความชอบของสมาชิกในครอบครัว ตั้งแต่สมูทตี้เนียนนุ่มดุจแพรไหมไร้ที่ติไปจนถึงน้ำผลไม้ใสแจ๋วหรือมีเยื่อผลไม้ปน เครื่องปั่นสุดล้ำของเราก็ทำให้ได้ไม่ว่าจะหลากหลายสักเพียงใด โดยผสมผสานการปั่นกับการสกัดน้ำผลไม้ในโซลูชั่นเดียว ประหยัดพื้นที่ในครัวคุณ

    เทคโนโลยี ProBlend Ultra

    เทคโนโลยี ProBlend Ultra

    เทคโนโลยี ProBlend Ultra ผสมผสาน 3 คุณสมบัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวเพื่อรสชาติและเนื้อสัมผัสที่หลากหลายที่สุดตามที่คุณต้องการทุกครั้ง

    โถ ProBlend Ultra ชักนำส่วนผสมกลับคืนสู่กระแสปั่น

    โถ ProBlend Ultra ชักนำส่วนผสมกลับคืนสู่กระแสปั่น

    โถ ProBlend Ultra ออกแบบให้มีส่วนยื่นเป็นซี่ไม่ซ้ำใคร ชักนำส่วนผสมกลับคืนสู่กระแสปั่นอย่างต่อเนื่อง ย้อนทุกอย่างกลับคืนสู่พื้นที่มีใบมีด ให้ผลลัพธ์การปั่นเป็นที่น่าพอใจถึงที่สุด

    มอเตอร์ ProBlend Ultra เพื่อปั่นส่วนผสมเป็นกระแสอย่างน่าพอใจเป็นที่สุด

    มอเตอร์ ProBlend Ultra เพื่อปั่นส่วนผสมเป็นกระแสอย่างน่าพอใจเป็นที่สุด

    เทคโนโลยี ProBlend Ultra ผสาน 3 คุณสมบัติซึ่งออกแบบโดยเฉพาะให้ทำงานร่วมกันอย่างไร้ที่ติ เพื่อรสชาติและเนื้อสัมผัสอันหลากหลายถึงขีดสุดตามต้องการในทุกครั้ง มอเตอร์ ProBlend Ultra ใช้กำลัง 1500W ขับดันกระแสปั่นและหมุนกระจายส่วนผสมอย่างสม่ำเสมอ

    ใบมีด ProBlend Ultra เพื่อเนื้อสัมผัสเป็นที่น่าพอใจถึงที่สุด

    ใบมีด ProBlend Ultra เพื่อเนื้อสัมผัสเป็นที่น่าพอใจถึงที่สุด

    ใบมีด ProBlend Ultra ได้รับการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยการผสมผสานของใบมีดฟันปลา สำหรับการบดส่วนผสมที่แข็งเป็นชิ้นเล็กๆ และใบมีดคมสำหรับหั่นส่วนผสมเป็นเนื้อที่ละเอียดที่สุด

    ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดในการทำอาหารที่บ้านของคุณด้วยแอป HomeID

    ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดในการทำอาหารที่บ้านของคุณด้วยแอป HomeID

    ดาวน์โหลดแอป HomeID และพบกับสูตรอาหารนับร้อยที่ใช้เครื่องปั่นของคุณทำได้ ตลอดจนไอเดียใหม่ๆ ในการทำเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว ขนมหวาน หรือแม้แต่อาหารทั้งมื้อ รังสรรค์ทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพที่ไม่เคยอร่อยได้เท่านี้มาก่อน ด้วยการผสมผสานทุกวัตถุดิบที่คนในครอบครัวโปรดปราน เรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมด้วยรสชาติ ตั้งแต่ขนมหวานรสช็อกโกแลตที่ดีต่อสุขภาพไปจนถึงเมนูหลักที่อุดมด้วยสารอาหาร HomeID มีสูตรอาหารต่างๆ ที่คุณจะต้องชอบ

    โปรแกรมการเลือกด่วนเพื่อคุณสะดวกง่ายดาย

    โปรแกรมการเลือกด่วนเพื่อคุณสะดวกง่ายดาย

    โปรแกรมเลือกด่วนในจอแสดงผลดิจิตัลจะมีการกำหนดการตั้งค่าเวลาและความเร็ว เพื่อให้ของโปรดของคุณอยู่ใกล้เพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยโปรแกรมที่ว่านี้จะมี; ฟังก์ชันทำน้ำผลไม้ใส, น้ำผลไม้มีเยื่อปน, สมูทตี้, เนยถั่ว, ของหวาน, ซุป, ซอส ตลอดจนฟังก์ชันทุบน้ำแข็งและทำความสะอาด

    ฟังก์ชันทำความสะอาดด่วนเพื่อทำความสะอาดปราศจากเรื่องยุ่ง

    ฟังก์ชันทำความสะอาดด่วนเพื่อทำความสะอาดปราศจากเรื่องยุ่ง

    เปิดใช้ฟังก์ชันทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่ล้างจานปริมาณน้อยนิด แล้วเพลิดเพลินกับการทำความสะอาดไร้ขั้นตอนยุ่งยากในเวลาแค่ 2 นาที ฟังก์ชันทำความสะอาดนี้กำจัดได้แม้แต่เศษอาหารเหลือที่ติดทนอย่างเนยเค้กหรือเนยถั่ว

    ชิ้นส่วนถอดออกและนำมาใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ชิ้นส่วนถอดออกและนำมาใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ทุกชิ้นส่วนที่ถอดแยกออกมาได้นำไปล้างในเครื่องล้างจานได้ไม่เป็นอันตราย ใบมีด ProBlend Ultra ออกแบบโดยเฉพาะให้ล้างง่ายขึ้น ป้องกันไม่ให้เศษเล็กเศษน้อยติดใต้ใบมีด

    โถความจุใหญ่สำหรับครอบครัว

    โถความจุใหญ่สำหรับครอบครัว

    โถ Tritan™ ขนาด 2 ลิตร มีความจุใช้ได้ 1.8 ลิตร จึงเพียงพอต่อทั้งครอบครัว โถ Tritan™ คุณภาพสูง ทนทานต้านกลิ่น ใช้กับเครื่องล้างจานได้ ไร้สาร BPA ทั้งยังจับง่ายด้วยด้ามจับเป็นรูปทรงกลม

    ชิ้นส่วนที่ถอดแยกได้

    ชิ้นส่วนที่ถอดแยกได้

    เครื่องสกัดน้ำผลไม้ชนิดประกอบได้ มาพร้อมกับชิ้นส่วนที่ถอดแยกได้ ล้างน้ำง่าย ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      วัสดุรอง
      โลหะ
      การตั้งค่าที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
      มี
      ฟังก์ชัน
      การปั่น, การคั้นน้ำผลไม้
      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องปั่น
      ฐานกันลื่น
      มี
      อินเตอร์เฟซ
      โปรแกรมตั้งค่าล่วงหน้าและปุ่มหมุน
      ความยาวสายไฟ
      1
      ที่เก็บสายไฟ
      มี
      เทคโนโลยี
      เทคโนโลยี ProBlend Ultra, เทคโนโลยี Flip&Juice
      สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
      มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      ขีดแสดงระดับความจุ
      มี
      วัสดุแจกัน
      Tritan
      วัสดุใบมีด
      สแตนเลสสตีล
      รอบต่อนาที (RPM)
      22000
      ปลอดสาร BPA
      มี
      ฟังก์ชันปั่นชั่วขณะ
      มี
      ใบมีดสามารถถอดออกได้
      มี
      ความสามารถในการบดน้ำแข็ง
      มี
      ความสามารถในการผสมส่วนผสมร้อน
      มี
      ระดับเสียง (มาตรฐาน)
      Lc = 83 dB(A)
      รับประกัน
      2 ปี
      ฟังก์ชันทำความสะอาดด้วยตัวเอง
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      1500 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      230 โวลต์
      ความถี่
      50
      หมายเลขในแพ็ค
      1

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
      ไม้พาย
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 2
      เครื่องสกัดน้ำผลไม้
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      วิธีใช้บนหน้าจอ
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
      ใบรับประกัน
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 3
      เอกสาร

    • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

      การรับรองความปลอดภัย
      มี
      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      ระบบหยุดใบมีดอัตโนมัติ
      มี
      ล็อคกันเปิด
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      21.6
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      16.7
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      45.2
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      3.369
      ความยาวของบรรจุภัณฑ์
      26.5
      ความกว้างของบรรจุภัณฑ์
      29.1
      ความสูงของบรรจุภัณฑ์
      53.8
      น้ำหนักบรรจุภัณฑ์
      5.733

    • ความทนทาน

      เคสป้องกัน
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      > 98% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

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