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  • เพลิดเพลินไปกับอาหารโฮมเมดที่ทำได้ง่ายทุกวัน เพลิดเพลินไปกับอาหารโฮมเมดที่ทำได้ง่ายทุกวัน เพลิดเพลินไปกับอาหารโฮมเมดที่ทำได้ง่ายทุกวัน

    Daily Collection เครื่องเตรียมอาหารขนาดกะทัดรัด

    HR7310/00

    เพลิดเพลินไปกับอาหารโฮมเมดที่ทำได้ง่ายทุกวัน

    หากคุณชอบอาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพแต่ไม่ค่อยมีเวลา คุณจะต้องหลงรักเครื่องเตรียมอาหารขนาดกะทัดรัด Philips Daily เครื่องนี้ ซึ่งเราได้ออกแบบคอลเลคชันขนาดกะทัดรัดนี้เพื่อผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างรีบเร่งโดยเฉพาะ โดยคุณสามารถเตรียมอาหารแสนอร่อยได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

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    Daily Collection เครื่องเตรียมอาหารขนาดกะทัดรัด

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    เพลิดเพลินไปกับอาหารโฮมเมดที่ทำได้ง่ายทุกวัน

    พร้อมอุปกรณ์เสริมที่สำคัญและดีไซน์ที่ประหยัดพื้นที่

    • กำลังไฟ 700 วัตต์
    • ฟังก์ชั่น 16 รูปแบบ
    • ใบมีดแผ่นกลม 2-in-1
    • การจัดเก็บในโถ
    มอเตอร์ทรงพลัง 700W เพื่อการปรุงอาหารที่ง่ายดาย

    มอเตอร์ทรงพลัง 700W เพื่อการปรุงอาหารที่ง่ายดาย

    มอเตอร์ทรงพลังของเราสามารถรับมือกับส่วนผสมหลากหลายรูปแบบได้อย่างง่ายดายตั้งแต่แป้งโดขนมปังไปจนถึงผักเนื้อแข็ง ชีสและช็อคโกแลต อีกทั้งยังหั่นและฉีกได้อย่างง่ายดาย

    เตรียมอาหารได้อย่างรวดเร็วด้วยช่องใส่ส่วนผสมขนาดใหญ่เพื่อลดขั้นตอนการหั่นเตรียมให้น้อยที่สุด

    เตรียมอาหารได้อย่างรวดเร็วด้วยช่องใส่ส่วนผสมขนาดใหญ่เพื่อลดขั้นตอนการหั่นเตรียมให้น้อยที่สุด

    เตรียมอาหารได้อย่างรวดเร็วด้วยช่องใส่ส่วนผสมขนาดใหญ่เพื่อลดขั้นตอนการหั่นเตรียมให้น้อยที่สุด

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นใช้กับเครื่องล้างจานได้

    อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นสามารถนำไปวางไว้บนตะแกรงชั้นบนของเครื่องล้างจานได้เพื่อให้ง่ายต่อการล้างทำความสะอาด

    เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สะดวกครบวงจร: นวด ปั่น ฉีก หั่น

    ด้วยฟังก์ชันมากกว่า 16 ฟังก์ชัน คุณจึงทำสิ่งต่างๆ ได้ไม่จำกัด: อาหาร ขนมปัง ซอส และอื่นๆ โดยใช้อุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์ที่มีคุณภาพสูงในการสับ หั่นละเอียด และบดส่วนผสมด้วยใบมีดทรง S หรือหั่นและฉีดด้วยใบมีดแผ่นกลม 2-in1 ไม่ว่าคุณจะอยากปั่น ตี นวด และอื่นๆ

    คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและความเร็วตามรหัสสี เพื่อให้ง่ายต่อการจับคู่

    เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบทุกเมื่อ คุณเพียงแค่จับคู่สีของอุปกรณ์เสริมให้ตรงกับสีของความเร็ว โดยใช้ความเร็ว 1 ในการทำวิปครีม ตีไข่ ทำพาสทรี และแป้งโดขนมปัง ส่วนความเร็ว 2 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสับหัวหอม บดเนื้อ ทำสมูทตี้ และอื่นๆ

    ใช้พื้นที่จัดวางน้อยและจัดเก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดลงในโถได้

    เครื่องเตรียมอาหารขนาดกะทัดรัด Daily ใช้พื้นที่บนพื้นที่เพียงเล็กน้อย แต่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในครัวซึ่งคุณสามารถจัดเก็บไว้ในโถได้อย่างง่ายดาย

    ใบมีดสแตนเลสสตีลแผ่นกลมสองด้านแบบ 2-in-1: ฉีกและหั่น

    ใบมีดแผ่นกลมสองด้านตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้หั่นได้ง่ายโดยใช้ด้านหนึ่ง และฉีกอีกด้านหนึ่ง

    ทำได้ถึง 5 ส่วนพร้อมกันด้วยความจุโถ 1.5 ลิตร

    โถขนาดใหญ่ความจุ 2.1 ลิตร (ความจุขณะทำงาน 1.5 ลิตร) ช่วยให้คุณสามารถปั่นซุปได้สูงสุด 5 ที่ได้ในขั้นตอนเดียว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      วัสดุรอง
      โลหะ
      การตั้งค่าที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
      ไม่มี
      ฟังก์ชัน
      การสับ, การหั่น/ฉีก, การนวด, การทำอิมัลชัน
      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์
      การรับรอง
      ไม่มี
      ความจุตะแกรง
      ไม่มี
      ความจุแทงค์น้ำ
      ไม่มี
      จำนวนเสิร์ฟ
      6
      ฐานกันลื่น
      มี
      อินเตอร์เฟซ
      ปุ่มหมุน
      ความยาวสายไฟ
      1
      ที่เก็บสายไฟ
      มี
      ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
      ไม่มี
      ตัวจับเวลา
      ไม่มี
      เทคโนโลยี
      ไม่มี
      สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
      มี
      ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
      ไม่มี
      ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
      ไม่มี
      ด้ามจับไม่ร้อนมือ
      ไม่มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      อุณหภูมิต่ำสุด
      ไม่มี
      อุณหภูมิสูงสุด
      ไม่มี
      ขีดแสดงระดับความจุ
      มี
      วาล์วระบายแรงดัน
      ไม่มี
      วัสดุแจกัน
      SAN
      วัสดุใบมีด
      เหล็กกล้าที่ไร้รอยต่อ
      รอบต่อนาที (RPM)
      20000
      ปลอดสาร BPA
      มี
      ฟังก์ชันปั่นชั่วขณะ
      มี
      ใบมีดสามารถถอดออกได้
      มี
      ความสามารถในการบดน้ำแข็ง
      ไม่มี
      ความสามารถในการผสมส่วนผสมร้อน
      ไม่มี
      หนังสือสูตรอาหาร
      ไม่มี
      ระดับเสียง (มาตรฐาน)
      Lc = 87 dB(A)
      ระดับเสียง (พาวเวอร์)
      ไม่มี
      ระดับเสียง (สลีป)
      ไม่มี
      การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
      ไม่มี
      ความเข้ากันได้กับ Smart home
      ไม่มี
      ระยะ Wi-Fi
      ไม่มี
      รับประกัน
      2
      ระยะเวลาทำความร้อน
      ไม่มี
      ใช้ได้กับอาหารแห้ง
      ไม่มี
      ฟังก์ชันทำความสะอาดด้วยตัวเอง
      ไม่มี
      คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      700 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      230 วัตต์
      ความถี่
      50Hz
      หมายเลขในแพ็ค
      1
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี
      อัตราการประหยัดพลังงาน
      ไม่มี

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
      แผ่นดิสก์สองด้าน, เครื่องมืออิมัลซิไฟเออร์
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 2
      ชุดใบมีด S-blade, เครื่องมือสำหรับนวด
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 3
      DFU
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      IIB
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
      ใบรับประกัน

    • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

      การรับรองความปลอดภัย
      มี
      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      ไม่มี
      ตัวระบุอุณหภูมิ
      ไม่มี
      ระบบหยุดใบมีดอัตโนมัติ
      ไม่มี
      ล็อคกันเปิด
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      21.4
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      20.9
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      39.6
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      2.123
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      31
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      25.2
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      34.6
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      3.031

    • ความทนทาน

      เคสป้องกัน
      >75% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

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