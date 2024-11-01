HR7310/00
เพลิดเพลินไปกับอาหารโฮมเมดที่ทำได้ง่ายทุกวัน
หากคุณชอบอาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพแต่ไม่ค่อยมีเวลา คุณจะต้องหลงรักเครื่องเตรียมอาหารขนาดกะทัดรัด Philips Daily เครื่องนี้ ซึ่งเราได้ออกแบบคอลเลคชันขนาดกะทัดรัดนี้เพื่อผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างรีบเร่งโดยเฉพาะ โดยคุณสามารถเตรียมอาหารแสนอร่อยได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายดูประโยชน์ทั้งหมด
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มอเตอร์ทรงพลังของเราสามารถรับมือกับส่วนผสมหลากหลายรูปแบบได้อย่างง่ายดายตั้งแต่แป้งโดขนมปังไปจนถึงผักเนื้อแข็ง ชีสและช็อคโกแลต อีกทั้งยังหั่นและฉีกได้อย่างง่ายดาย
เตรียมอาหารได้อย่างรวดเร็วด้วยช่องใส่ส่วนผสมขนาดใหญ่เพื่อลดขั้นตอนการหั่นเตรียมให้น้อยที่สุด
ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว
ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นสามารถนำไปวางไว้บนตะแกรงชั้นบนของเครื่องล้างจานได้เพื่อให้ง่ายต่อการล้างทำความสะอาด
ด้วยฟังก์ชันมากกว่า 16 ฟังก์ชัน คุณจึงทำสิ่งต่างๆ ได้ไม่จำกัด: อาหาร ขนมปัง ซอส และอื่นๆ โดยใช้อุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์ที่มีคุณภาพสูงในการสับ หั่นละเอียด และบดส่วนผสมด้วยใบมีดทรง S หรือหั่นและฉีดด้วยใบมีดแผ่นกลม 2-in1 ไม่ว่าคุณจะอยากปั่น ตี นวด และอื่นๆ
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบทุกเมื่อ คุณเพียงแค่จับคู่สีของอุปกรณ์เสริมให้ตรงกับสีของความเร็ว โดยใช้ความเร็ว 1 ในการทำวิปครีม ตีไข่ ทำพาสทรี และแป้งโดขนมปัง ส่วนความเร็ว 2 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสับหัวหอม บดเนื้อ ทำสมูทตี้ และอื่นๆ
เครื่องเตรียมอาหารขนาดกะทัดรัด Daily ใช้พื้นที่บนพื้นที่เพียงเล็กน้อย แต่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในครัวซึ่งคุณสามารถจัดเก็บไว้ในโถได้อย่างง่ายดาย
ใบมีดแผ่นกลมสองด้านตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้หั่นได้ง่ายโดยใช้ด้านหนึ่ง และฉีกอีกด้านหนึ่ง
โถขนาดใหญ่ความจุ 2.1 ลิตร (ความจุขณะทำงาน 1.5 ลิตร) ช่วยให้คุณสามารถปั่นซุปได้สูงสุด 5 ที่ได้ในขั้นตอนเดียว
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ความทนทาน
ประเทศผู้ผลิต
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