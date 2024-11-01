คำค้นหา

  • เพลิดเพลินไปกับอาหารโฮมเมดที่ทำได้ง่ายทุกวัน เพลิดเพลินไปกับอาหารโฮมเมดที่ทำได้ง่ายทุกวัน เพลิดเพลินไปกับอาหารโฮมเมดที่ทำได้ง่ายทุกวัน

    Daily Collection เครื่องเตรียมอาหารขนาดกะทัดรัด

    HR7310/00R1

    เพลิดเพลินไปกับอาหารโฮมเมดที่ทำได้ง่ายทุกวัน

    หากคุณชอบอาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพแต่ไม่ค่อยมีเวลา คุณจะต้องหลงรักเครื่องเตรียมอาหารขนาดกะทัดรัด Philips Daily เครื่องนี้ ซึ่งเราได้ออกแบบคอลเลคชันขนาดกะทัดรัดนี้เพื่อผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างรีบเร่งโดยเฉพาะ โดยคุณสามารถเตรียมอาหารแสนอร่อยได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Daily Collection เครื่องเตรียมอาหารขนาดกะทัดรัด

    ‘ปรับปรุงใหม่’ คืออะไร?

    บริษัทต่างๆ มีคำจำกัดความของการปรับปรุงใหม่เป็นของตัวเอง ที่ Philips เราปรับปรุงสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งคืนมาภายใน 30 วันหลังจากซื้อหรือจากโปรแกรมสมัครสมาชิกของเรา ผลก็คือสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ถูกใช้งานหรือใช้งานไปไม่มาก

    คุณสามารถคาดหวังอะไรได้บ้าง?

    ฟังก์ชันการใช้งานสินค้าและการรับประกัน

    foundation-catalog.p18v2.refurbished-popup-warranty-desc

    สภาพสินค้า

    The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.

    อุปกรณ์เสริม

    foundation-catalog.p18v2.refurbished-popup-accessories-desc

    foundation-catalog.p18v2.refurbished-popup-packaging-title

    สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยกล่องเดิมหรือกล่องรีไซเคิลธรรมดาที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องเตรียมอาหาร ทั้งหมด

    เพลิดเพลินไปกับอาหารโฮมเมดที่ทำได้ง่ายทุกวัน

    พร้อมอุปกรณ์เสริมที่สำคัญและดีไซน์ที่ประหยัดพื้นที่

    • กำลังไฟ 700 วัตต์
    • ฟังก์ชั่น 16 รูปแบบ
    • ใบมีดแผ่นกลม 2-in-1
    • การจัดเก็บในโถ
    อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นใช้กับเครื่องล้างจานได้

    อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นสามารถนำไปวางไว้บนตะแกรงชั้นบนของเครื่องล้างจานได้เพื่อให้ง่ายต่อการล้างทำความสะอาด

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    มอเตอร์ทรงพลัง 700W เพื่อการปรุงอาหารที่ง่ายดาย

    มอเตอร์ทรงพลัง 700W เพื่อการปรุงอาหารที่ง่ายดาย

    มอเตอร์ทรงพลังของเราสามารถรับมือกับส่วนผสมหลากหลายรูปแบบได้อย่างง่ายดายตั้งแต่แป้งโดขนมปังไปจนถึงผักเนื้อแข็ง ชีสและช็อคโกแลต อีกทั้งยังหั่นและฉีกได้อย่างง่ายดาย

    เตรียมอาหารได้อย่างรวดเร็วด้วยช่องใส่ส่วนผสมขนาดใหญ่เพื่อลดขั้นตอนการหั่นเตรียมให้น้อยที่สุด

    เตรียมอาหารได้อย่างรวดเร็วด้วยช่องใส่ส่วนผสมขนาดใหญ่เพื่อลดขั้นตอนการหั่นเตรียมให้น้อยที่สุด

    เตรียมอาหารได้อย่างรวดเร็วด้วยช่องใส่ส่วนผสมขนาดใหญ่เพื่อลดขั้นตอนการหั่นเตรียมให้น้อยที่สุด

    สินค้าที่ได้รับการปรับสภาพและรับรองแล้ว

    สินค้าที่ได้รับการปรับสภาพและรับรองแล้ว

    เป็นสินค้าที่ส่งคืนโดยผ่านการตรวจสอบ ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้เหมือนใหม่ และทำความสะอาดอย่างทั่วถึง สินค้าอาจจัดส่งในกล่องสีน้ำตาลและมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ครบถ้วน สินค้ามาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ราคาที่น่าดึงดูด และสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

    ทำได้ถึง 5 ส่วนพร้อมกันด้วยความจุโถ 1.5 ลิตร

    โถขนาดใหญ่ความจุ 2.1 ลิตร (ความจุขณะทำงาน 1.5 ลิตร) ช่วยให้คุณสามารถปั่นซุปได้สูงสุด 5 ที่ได้ในขั้นตอนเดียว

    ใบมีดสแตนเลสสตีลแผ่นกลมสองด้านแบบ 2-in-1: ฉีกและหั่น

    ใบมีดแผ่นกลมสองด้านตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้หั่นได้ง่ายโดยใช้ด้านหนึ่ง และฉีกอีกด้านหนึ่ง

    เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สะดวกครบวงจร: นวด ปั่น ฉีก หั่น

    ด้วยฟังก์ชันมากกว่า 16 ฟังก์ชัน คุณจึงทำสิ่งต่างๆ ได้ไม่จำกัด: อาหาร ขนมปัง ซอส และอื่นๆ โดยใช้อุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์ที่มีคุณภาพสูงในการสับ หั่นละเอียด และบดส่วนผสมด้วยใบมีดทรง S หรือหั่นและฉีดด้วยใบมีดแผ่นกลม 2-in1 ไม่ว่าคุณจะอยากปั่น ตี นวด และอื่นๆ

    คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและความเร็วตามรหัสสี เพื่อให้ง่ายต่อการจับคู่

    เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบทุกเมื่อ คุณเพียงแค่จับคู่สีของอุปกรณ์เสริมให้ตรงกับสีของความเร็ว โดยใช้ความเร็ว 1 ในการทำวิปครีม ตีไข่ ทำพาสทรี และแป้งโดขนมปัง ส่วนความเร็ว 2 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสับหัวหอม บดเนื้อ ทำสมูทตี้ และอื่นๆ

    ใช้พื้นที่จัดวางน้อยและจัดเก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดลงในโถได้

    เครื่องเตรียมอาหารขนาดกะทัดรัด Daily ใช้พื้นที่บนพื้นที่เพียงเล็กน้อย แต่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในครัวซึ่งคุณสามารถจัดเก็บไว้ในโถได้อย่างง่ายดาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • ชุดใบมีดทรง S
      • เครื่องมือตีส่วนผสม
      • เครื่องมือสำหรับนวด
      • ใบมีดแผ่นกลมแบบกลับด้านได้

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      700  W
      ความจุของโถ
      2.1  l
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความถี่
      50-60  Hz
      ความจุขณะทำงานของโถ
      1.5 (หรือแป้ง 500 กรัม)  l
      พลังงานสูงสุด
      กำลังไฟ 700 วัตต์
      ความเร็วสูงสุด
      ความเร็ว 2 ระดับพร้อมปุ่ม pulse
      ปุ่ม Turbo
      Pulse (ปั่นชั่วขณะ)

    • ดีไซน์

      สี
      สีขาว

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      244x244x377  mm

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      จำนวนของใบมีดแผ่นกลม
      1 (กลับด้านได้)
      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ที่เก็บสายไฟ
      • ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • ที่เก็บสายไฟในตัว
      • ฐานกันลื่น
      • Pulse (ปั่นชั่วขณะ)
      จำนวนของการตั้งค่าความเร็ว
      ความเร็ว 2 ระดับพร้อมปุ่ม pulse
      ที่ยึดสาย
      มี

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      ABS
      วัสดุของอุปกรณ์เสริม
      โลหะ (ใบมีดแผ่นกลม 2-in1) และพลาสติก (อุปกรณ์นวดอาหารและที่ตีไข่)
      วัสดุผลิตใบมีด
      สเตนเลสสตีล
      ที่ดันและที่บรรจุกาก
      SAN

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด