HR7520/00
อาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพกับความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจํากัด
หากคุณเพลิดเพลินกับอาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพ คุณจะต้องหลงรักเครื่องเตรียมอาหารขนาดกะทัดรัด Philips Viva เราได้ออกแบบคอลเลคชันนี้เพื่อผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างรีบเร่งโดยเฉพาะ คุณจึงสามารถเตรียมอาหารจานอร่อยได้อย่างรวดเร็วแม้จะเป็นอาหารที่มีส่วนผสมที่แข็งที่สุดก็ตามดูประโยชน์ทั้งหมด
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เทคโนโลยี PowerChop เป็นการผสมผสานกันระหว่างรูปทรงของมีด มุมในการตัด และโถภายในซึ่งช่วยให้ได้การบดสับที่เหนือกว่าทั้งส่วนผสมชนิดนุ่มและแข็ง และยังเหมาะเป็นอย่างยิ่งในการหั่นละเอียดและการผสมแป้งเค้ก!
เตรียมอาหารได้อย่างรวดเร็วด้วยช่องใส่ส่วนผสมขนาดใหญ่เพื่อลดขั้นตอนการหั่นเตรียมให้น้อยที่สุด
ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว
ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นสามารถนำไปวางไว้บนตะแกรงชั้นบนของเครื่องล้างจานได้เพื่อให้ง่ายต่อการล้างทำความสะอาด
โถปั่นทนต่อแรงกระแทกความจุ 1.5 ลิตร มีความจุขณะทำงาน 1 ลิตรเพื่อการปั่นสมูทตี้ 5 แก้วในครั้งเดียว
มอเตอร์ทรงพลังของเราสามารถรับมือกับส่วนผสมหลากหลายรูปแบบได้อย่างง่ายดาย เช่น แป้งโดขนมปัง ผักเนื้อแข็ง เมล็ดกาแฟ ชีส หรือช็อคโกแลต อีกทั้งยังหั่นและฉีกได้อย่างง่ายดาย
ด้วยฟังก์ชันมากกว่า 30 ฟังก์ชัน คุณจึงทำสิ่งต่างๆ ได้ไม่จำกัด: อาหาร ขนมปัง ซอส เมล็ดกาแฟบด น้ำผลไม้ และอื่นๆ โดยใช้อุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์ที่มีคุณภาพสูงในการสับ หั่นละเอียด และบดส่วนผสม (ใบมีดทรง S) หรือเพียงหั่นและฉีก (ใบมีดแผ่นกลม 2-in-1) ไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรก็ตาม
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบทุกเมื่อ คุณเพียงแค่จับคู่สีของอุปกรณ์เสริมให้ตรงกับสีของความเร็ว โดยใช้ความเร็ว 1 ในการทำวิปครีม ตีไข่ ทำพาสทรี และแป้งโดขนมปัง ส่วนความเร็ว 2 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสับหัวหอม บดเนื้อ ทำสมูทตี้ และอื่นๆ
เครื่องเตรียมอาหารขนาดกะทัดรัด Viva ใช้พื้นที่บนพื้นที่เพียงเล็กน้อย แต่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในครัวซึ่งคุณสามารถจัดเก็บไว้ในโถได้อย่างง่ายดาย
ใบมีดแผ่นกลมสองด้านตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้หั่นได้ง่ายโดยใช้ด้านหนึ่ง และฉีกอีกด้านหนึ่ง
โถขนาดใหญ่ความจุ 2.1 ลิตร (ความจุขณะทำงาน 1.5 ลิตร) ช่วยให้คุณสามารถปั่นซุปเย็นได้สูงสุด 5 ที่ได้ในขั้นตอนเดียว
ประเทศผู้ผลิต
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ข้อกำหนดทั่วไป
การตกแต่ง
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