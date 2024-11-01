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  • อาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพกับความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจํากัด อาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพกับความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจํากัด อาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพกับความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจํากัด

    Viva Collection เครื่องเตรียมอาหารขนาดกะทัดรัด

    HR7520/00

    อาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพกับความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจํากัด

    หากคุณเพลิดเพลินกับอาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพ คุณจะต้องหลงรักเครื่องเตรียมอาหารขนาดกะทัดรัด Philips Viva เราได้ออกแบบคอลเลคชันนี้เพื่อผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างรีบเร่งโดยเฉพาะ คุณจึงสามารถเตรียมอาหารจานอร่อยได้อย่างรวดเร็วแม้จะเป็นอาหารที่มีส่วนผสมที่แข็งที่สุดก็ตาม

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    Viva Collection เครื่องเตรียมอาหารขนาดกะทัดรัด

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    อาหารโฮมเมดเพื่อสุขภาพกับความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจํากัด

    ให้ผลลัพธ์ดีเยี่ยมแม้จะเป็นส่วนผสมที่แข็งที่สุด

    • 850 วัตต์
    • ฟังก์ชั่น 30 รูปแบบ
    • ใบมีดแผ่นกลม 2-in-1
    • ที่คั้นน้ำผลไม้และโถบดแห้ง
    เทคโนโลยี PowerChop เพื่อประสิทธิภาพในการบดสับที่เหนือกว่า

    เทคโนโลยี PowerChop เพื่อประสิทธิภาพในการบดสับที่เหนือกว่า

    เทคโนโลยี PowerChop เป็นการผสมผสานกันระหว่างรูปทรงของมีด มุมในการตัด และโถภายในซึ่งช่วยให้ได้การบดสับที่เหนือกว่าทั้งส่วนผสมชนิดนุ่มและแข็ง และยังเหมาะเป็นอย่างยิ่งในการหั่นละเอียดและการผสมแป้งเค้ก!

    เตรียมอาหารได้อย่างรวดเร็วด้วยช่องใส่ส่วนผสมขนาดใหญ่เพื่อลดขั้นตอนการหั่นเตรียมให้น้อยที่สุด

    เตรียมอาหารได้อย่างรวดเร็วด้วยช่องใส่ส่วนผสมขนาดใหญ่เพื่อลดขั้นตอนการหั่นเตรียมให้น้อยที่สุด

    เตรียมอาหารได้อย่างรวดเร็วด้วยช่องใส่ส่วนผสมขนาดใหญ่เพื่อลดขั้นตอนการหั่นเตรียมให้น้อยที่สุด

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดได้ง่ายและรวดเร็ว

    อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นใช้กับเครื่องล้างจานได้

    อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นสามารถนำไปวางไว้บนตะแกรงชั้นบนของเครื่องล้างจานได้เพื่อให้ง่ายต่อการล้างทำความสะอาด

    โถปั่นแบบโปร่งใสและทนต่อแรงกระแทกสำหรับการใช้งานที่หนักหน่วง

    โถปั่นแบบโปร่งใสและทนต่อแรงกระแทกสำหรับการใช้งานที่หนักหน่วง

    โถปั่นทนต่อแรงกระแทกความจุ 1.5 ลิตร มีความจุขณะทำงาน 1 ลิตรเพื่อการปั่นสมูทตี้ 5 แก้วในครั้งเดียว

    มอเตอร์ทรงพลัง 850W เพื่อการปรุงอาหารที่ง่ายดาย

    มอเตอร์ทรงพลังของเราสามารถรับมือกับส่วนผสมหลากหลายรูปแบบได้อย่างง่ายดาย เช่น แป้งโดขนมปัง ผักเนื้อแข็ง เมล็ดกาแฟ ชีส หรือช็อคโกแลต อีกทั้งยังหั่นและฉีกได้อย่างง่ายดาย

    อเนกประสงค์: นวด ปั่น ฉีก หั่น บด และคั้น

    ด้วยฟังก์ชันมากกว่า 30 ฟังก์ชัน คุณจึงทำสิ่งต่างๆ ได้ไม่จำกัด: อาหาร ขนมปัง ซอส เมล็ดกาแฟบด น้ำผลไม้ และอื่นๆ โดยใช้อุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์ที่มีคุณภาพสูงในการสับ หั่นละเอียด และบดส่วนผสม (ใบมีดทรง S) หรือเพียงหั่นและฉีก (ใบมีดแผ่นกลม 2-in-1) ไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรก็ตาม

    คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและความเร็วตามรหัสสี เพื่อให้ง่ายต่อการจับคู่

    เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบทุกเมื่อ คุณเพียงแค่จับคู่สีของอุปกรณ์เสริมให้ตรงกับสีของความเร็ว โดยใช้ความเร็ว 1 ในการทำวิปครีม ตีไข่ ทำพาสทรี และแป้งโดขนมปัง ส่วนความเร็ว 2 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสับหัวหอม บดเนื้อ ทำสมูทตี้ และอื่นๆ

    ใช้พื้นที่จัดวางน้อยและจัดเก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดลงในโถได้

    เครื่องเตรียมอาหารขนาดกะทัดรัด Viva ใช้พื้นที่บนพื้นที่เพียงเล็กน้อย แต่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในครัวซึ่งคุณสามารถจัดเก็บไว้ในโถได้อย่างง่ายดาย

    ใบมีดสแตนเลสสตีลแผ่นกลมสองด้านแบบ 2-in-1: ฉีกและหั่น

    ใบมีดแผ่นกลมสองด้านตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้หั่นได้ง่ายโดยใช้ด้านหนึ่ง และฉีกอีกด้านหนึ่ง

    ทำได้ถึง 5 ส่วนพร้อมกันด้วยความจุโถ 1.5 ลิตร

    โถขนาดใหญ่ความจุ 2.1 ลิตร (ความจุขณะทำงาน 1.5 ลิตร) ช่วยให้คุณสามารถปั่นซุปเย็นได้สูงสุด 5 ที่ได้ในขั้นตอนเดียว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • ชุดใบมีดทรง S
      • เครื่องคั้นน้ำผลไม้
      • เครื่องมือตีส่วนผสม
      • โถ
      • เครื่องมือสำหรับนวด
      • โถบดแห้ง
      • ใบมีดแผ่นกลมแบบกลับด้านได้

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      850  W
      ความจุของโถ
      2.1  L
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความถี่
      50-60  Hz
      ความจุขณะทำงานของโถ
      แป้ง 500 กรัมหรือ 1.5  L

    • ดีไซน์

      สี
      สีขาว

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      244x244x377  mm

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ที่เก็บสายไฟ
      • ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • ที่เก็บสายไฟในตัว
      • ฐานกันลื่น
      • Pulse (ปั่นชั่วขณะ)
      จำนวนของการตั้งค่าความเร็ว
      ความเร็ว 2 ระดับพร้อมปุ่ม pulse
      จำนวนใบมีดแผ่นกลมสำหรับหั่น
      1 (กลับด้านได้)

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      ABS
      วัสดุของอุปกรณ์เสริม
      โลหะ (ใบมีดแผ่นกลม 2-in1) และพลาสติก (อุปกรณ์นวดอาหารและที่ตีไข่)
      วัสดุผลิตใบมีด
      สเตนเลสสตีล
      วัสดุที่ใช้ทำโถปั่น
      SAN
      ที่ดันและที่บรรจุกาก
      SAN

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

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