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ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ สะดวกรวดเร็ว
เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์ HR7625/70 จาก Philips ออกแบบตัวเครื่องในแนวตั้ง ช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ สะดวกและรวดเร็ว ประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยม นอกจากนี้ฟังก์ชันการทำงานยังหลากหลาย คุณจึงสามารถเตรียมอาหารได้อย่างรวดเร็ว มาพร้อมเครื่องปั่นอาหาร
500 วัตต์
ตั้งค่า 2 in 1 กะทัดรัด
โถความจุ 2 ลิตร
Microstore ช่วยให้คุณจัดเก็บอุปกรณ์เสริมลงในกล่องได้อย่างง่ายดาย
เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์จาก Philips สามารถตั้งค่าความเร็วได้ 2 ระดับ สำหรับปั่นส่วนผสมที่มีความแข็งและอ่อน รวมทั้งปุ่ม Pulse สำหรับสับกระเทียมหรือบดน้ำแข็งเป็นต้น
ด้วยมอเตอร์ 500 วัตต์ พร้อมการตั้งค่าความเร็วได้ 2 ระดับและปุ่ม Pulse เพื่อให้คุณเลือกระดับความเร็วได้ตามความต้องการ
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Rozikin
19/08/2013
Malaysia
Preparatipn for cooking made easy. Very versatile.
No manual chopping of ingredients during food preparation. Less time used and therefore making cooking more intereting.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR7625/70 Food processor
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR7625/70 Food processor