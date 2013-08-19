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  • ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ สะดวกรวดเร็ว
  • ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ สะดวกรวดเร็ว
  • ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ สะดวกรวดเร็ว
  • ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ สะดวกรวดเร็ว
  • ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ สะดวกรวดเร็ว
  • ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ สะดวกรวดเร็ว
  • ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ สะดวกรวดเร็ว
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ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionโถประกอบอาหาร

HR7625/70

4

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ สะดวกรวดเร็ว

เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์ HR7625/70 จาก Philips ออกแบบตัวเครื่องในแนวตั้ง ช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ สะดวกและรวดเร็ว ประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยม นอกจากนี้ฟังก์ชันการทำงานยังหลากหลาย คุณจึงสามารถเตรียมอาหารได้อย่างรวดเร็ว มาพร้อมเครื่องปั่นอาหาร

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์ขนาดเล็กพิเศษพร้อมเครื่องปั่น

ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ สะดวกรวดเร็ว

  • 500 วัตต์

  • ตั้งค่า 2 in 1 กะทัดรัด

  • โถความจุ 2 ลิตร

สามารถจัดเก็บอุปกรณ์เสริมลงในกล่องขนาดกะทัดรัดได้สะดวก

สามารถจัดเก็บอุปกรณ์เสริมลงในกล่องขนาดกะทัดรัดได้สะดวก

Microstore ช่วยให้คุณจัดเก็บอุปกรณ์เสริมลงในกล่องได้อย่างง่ายดาย

ความเร็ว 2 ระดับ พร้อมระบบปั่นพิเศษ

ความเร็ว 2 ระดับ พร้อมระบบปั่นพิเศษ

เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์จาก Philips สามารถตั้งค่าความเร็วได้ 2 ระดับ สำหรับปั่นส่วนผสมที่มีความแข็งและอ่อน รวมทั้งปุ่ม Pulse สำหรับสับกระเทียมหรือบดน้ำแข็งเป็นต้น

มอเตอร์ 500 วัตต์เพื่อรองรับการนวดและการจัดเตรียมอาหารในปริมาณมาก

มอเตอร์ 500 วัตต์เพื่อรองรับการนวดและการจัดเตรียมอาหารในปริมาณมาก

ด้วยมอเตอร์ 500 วัตต์ พร้อมการตั้งค่าความเร็วได้ 2 ระดับและปุ่ม Pulse เพื่อให้คุณเลือกระดับความเร็วได้ตามความต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

19/08/2013

Malaysia

Malaysia

Preparatipn for cooking made easy. Very versatile.

No manual chopping of ingredients during food preparation. Less time used and therefore making cooking more intereting.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR7625/70 Food processor

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HR7625/70 Food processor

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