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  • เตรียมอาหารได้หลากหลายสูตร ไม่เปลืองแรง เตรียมอาหารได้หลากหลายสูตร ไม่เปลืองแรง เตรียมอาหารได้หลากหลายสูตร ไม่เปลืองแรง

    Daily Collection เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์

    HR7627/00

    เตรียมอาหารได้หลากหลายสูตร ไม่เปลืองแรง

    เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์คอลเลคชัน Daily จาก Philips มีการออกแบบที่กะทัดรัดรวมถึงโถความจุ 2.1 ลิตร และอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพสูงที่หลากหลาย การเตรียมอาหารโฮมเมดแสนอร่อยไม่เคยอย่างนี้มาก่อน!

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,990.00

    Daily Collection เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์

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    เตรียมอาหารได้หลากหลายสูตร ไม่เปลืองแรง

    ทำขนมปังโฮมเมด เค้ก เครื่องดื่มและอื่นๆ ได้มากมาย

    • 650 วัตต์
    • ความเร็ว 2 ระดับพร้อมปุ่ม pulse
    • โถความจุ 2.1 ลิตร
    • อุปกรณ์เสริมใช้งานได้กว่า 15 ฟังก์ชัน
    การตั้งค่าความเร็ว 2 ระดับพร้อมปุ่ม Pulse เพื่อการควบคุมสูงสุด

    การตั้งค่าความเร็ว 2 ระดับพร้อมปุ่ม Pulse เพื่อการควบคุมสูงสุด

    เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้การตั้งค่าความเร็วต่ำ (ความเร็ว 1) ในการตีวิปครีม ตีไข่ และทำแป้งดิบสำหรับพายและขนมปัง การตั้งค่าความเร็วสูง (ความเร็ว 2) เหมาะสำหรับการสับหัวหอมและเนื้อสัตว์ ปั่นซุปและสมูทตี้ หรือหั่นฝอย หั่น หรือขูดผัก

    ช่องใส่ผลไม้ที่ใหญ่ขึ้นถึง 40% (เมื่อเปรียบเทียบกับ Philips HR7625)

    ช่องใส่ผลไม้ที่ใหญ่ขึ้นถึง 40% (เมื่อเปรียบเทียบกับ Philips HR7625)

    เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์คอลเลคชัน Daily จาก Philips มาพร้อมกับช่องใส่ผลไม้ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ารุ่น HR7625 ถึง 40% ช่วยลดเวลาในการหั่นผลไม้และผักเป็นชิ้นเล็กๆ

    ใบมีดแผ่นกลมสแตนเลสสตีลประสิทธิภาพสูง

    ใบมีดแผ่นกลมสแตนเลสสตีลประสิทธิภาพสูง

    เพียงเลือกใบมีดแผ่นกลมสแตนเลสสตีลตามการใช้งานในการจัดเตรียมอาหารโปรดและคลิกที่ที่ยึด ประสิทธิภาพในการหั่นได้รับการทดสอบมาอย่างยาวนานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

    มอเตอร์ขนาด 650 วัตต์ ให้การทำงานอันทรงพลัง

    มอเตอร์ขนาด 650 วัตต์ ให้การทำงานอันทรงพลัง

    เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์ของ Philips มีมอเตอร์พลังแรง ให้ทั้งพลังและการควบคุมเพื่อการเตรียมสูตรอาหารที่โปรดปรานทั้งหมดของคุณ

    ใส่ได้ 5 ส่วนต่อการปั่น 1 ครั้ง

    ใส่ได้ 5 ส่วนต่อการปั่น 1 ครั้ง

    โถขนาดใหญ่ความจุ 2.1 ลิตร (ความจุขณะทำงาน 1.5 ลิตร) ช่วยให้คุณสามารถปั่นซุปได้สูงสุด 5 ที่ได้ในขั้นตอนเดียว

    อุปกรณ์เสริมใช้กับเครื่องล้างจานได้

    อุปกรณ์เสริมใช้กับเครื่องล้างจานได้

    อุปกรณ์เสริมทั้งหมดของเครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์จาก Philips สามารถใส่ลงในตะแกรงด้านบนของเครื่องล้างจานได้ทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    เครื่องมือตีส่วนผสมสำหรับตีครีมและไข่ขาว

    เครื่องมือตีส่วนผสมสำหรับตีครีมและไข่ขาว

    เครื่องมือสำหรับการตีครีม คลุกเคล้า หรือผสมไข่หรือวิปครีมที่สมบูรณ์แบบ ให้ใช้การตั้งค่าความเร็วต่ำ เพื่อเพิ่มปริมาณและความฟูนุ่มให้ได้มากที่สุด ช่วยให้การทำของหวานและมายองเนสแสนอร่อยทำได้ง่ายกว่าที่เคย!

    เทคโนโลยี PowerChop เพื่อประสิทธิภาพในการบดสับที่เหนือกว่า

    เทคโนโลยี PowerChop เพื่อประสิทธิภาพในการบดสับที่เหนือกว่า

    เทคโนโลยี PowerChop เป็นการผสมผสานกันระหว่างรูปทรงของมีด มุมในการตัด และโถภายในซึ่งช่วยให้ได้การบดสับที่เหนือกว่าทั้งส่วนผสมชนิดนุ่มและแข็ง และยังเหมาะเป็นอย่างยิ่งในการหั่นละเอียดและการผสมแป้งเค้ก!

    ไม่มีความยุ่งยากในบริเวณกลางโถเนื่องจากขาดด้ามภายใน

    ไม่มีความยุ่งยากในบริเวณกลางโถเนื่องจากขาดด้ามภายใน

    เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์จาก Philips แตกต่างจากเครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์ราคาถูกกว่า เนื่องจากไม่มีด้ามจับแบบมีปล่องภายในบริเวณกลางโถ จึงทำให้ซุปและของเหลวอื่นๆ ไม่สามารถรั่วออกมาจากกลางโถได้ ช่วยให้เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์และเคาเตอร์ห้องครัวสะอาดอยู่เสมอ! และยังช่วยให้การประกอบอุปกรณ์ทำได้ง่ายขึ้น เพียงประกอบที่ยึดอุปกรณ์ให้เข้าที่กับโถ

    ใบมีดทรง S สแตนเลสสตีล คมและแข็งแรงสำหรับการบดสับ

    ใบมีดทรง S สแตนเลสสตีล คมและแข็งแรงสำหรับการบดสับ

    ใบมีดทรง S สแตนเลสสตีลที่คมและแข็งแรงสามารถหั่นผัก เช่น หัวหอมได้โดยใช้เวลาไม่นาน และยังสามารถใช้กับส่วนผสมอื่นได้ เช่น ถั่ว เนื้อสัตว์ หรือแม้แต่แป้งดิบสำหรับทำเปลือกพาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • ชุดใบมีดทรง S
      • ใบมีดสำหรับบดสับ
      • เครื่องมือตีส่วนผสม
      • เครื่องมือบดละเอียด
      • เครื่องมือหั่นแบบละเอียด
      • เครื่องมือขูด

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1.0  m
      ความจุของโถ
      2  l
      กำลังไฟ
      650  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความจุขณะทำงานของโถ
      1.5  l
      ความถี่
      50/60  Hz
      ความจุของโถ
      1.75  l
      ความจุของโถปั่นขณะทำงาน
      1.0  l
      รอบต่อนาทีของเครื่องปั่น (สูงสุด)
      21000  rpm
      รอบต่อนาทีของโถ (สูงสุด)
      1900  rpm

    • ดีไซน์

      สี
      สีขาว

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      244x244x377  mm

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      จำนวนของใบมีดแผ่นกลม
      3
      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ที่เก็บสายไฟในตัว
      • ฐานกันลื่น
      • Pulse (ปั่นชั่วขณะ)
      จำนวนของการตั้งค่าความเร็ว
      ความเร็ว 2 ระดับพร้อมปุ่ม pulse

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติก ABS
      วัสดุของอุปกรณ์เสริม
      สแตนเลสสตีล
      วัสดุที่ใช้ทำโถปั่น
      พลาสติก SAN

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • พร้อมอุปกรณ์เสริม

      ใบมีดแผ่นกลมหั่นฝอยแบบละเอียด
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      วิธีใช้บนหน้าจอ
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    Badge-D2C

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