HR7627/00
เตรียมอาหารได้หลากหลายสูตร ไม่เปลืองแรง
เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์คอลเลคชัน Daily จาก Philips มีการออกแบบที่กะทัดรัดรวมถึงโถความจุ 2.1 ลิตร และอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพสูงที่หลากหลาย การเตรียมอาหารโฮมเมดแสนอร่อยไม่เคยอย่างนี้มาก่อน!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้การตั้งค่าความเร็วต่ำ (ความเร็ว 1) ในการตีวิปครีม ตีไข่ และทำแป้งดิบสำหรับพายและขนมปัง การตั้งค่าความเร็วสูง (ความเร็ว 2) เหมาะสำหรับการสับหัวหอมและเนื้อสัตว์ ปั่นซุปและสมูทตี้ หรือหั่นฝอย หั่น หรือขูดผัก
เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์คอลเลคชัน Daily จาก Philips มาพร้อมกับช่องใส่ผลไม้ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ารุ่น HR7625 ถึง 40% ช่วยลดเวลาในการหั่นผลไม้และผักเป็นชิ้นเล็กๆ
เพียงเลือกใบมีดแผ่นกลมสแตนเลสสตีลตามการใช้งานในการจัดเตรียมอาหารโปรดและคลิกที่ที่ยึด ประสิทธิภาพในการหั่นได้รับการทดสอบมาอย่างยาวนานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์ของ Philips มีมอเตอร์พลังแรง ให้ทั้งพลังและการควบคุมเพื่อการเตรียมสูตรอาหารที่โปรดปรานทั้งหมดของคุณ
โถขนาดใหญ่ความจุ 2.1 ลิตร (ความจุขณะทำงาน 1.5 ลิตร) ช่วยให้คุณสามารถปั่นซุปได้สูงสุด 5 ที่ได้ในขั้นตอนเดียว
อุปกรณ์เสริมทั้งหมดของเครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์จาก Philips สามารถใส่ลงในตะแกรงด้านบนของเครื่องล้างจานได้ทำให้ทำความสะอาดได้ง่าย
เครื่องมือสำหรับการตีครีม คลุกเคล้า หรือผสมไข่หรือวิปครีมที่สมบูรณ์แบบ ให้ใช้การตั้งค่าความเร็วต่ำ เพื่อเพิ่มปริมาณและความฟูนุ่มให้ได้มากที่สุด ช่วยให้การทำของหวานและมายองเนสแสนอร่อยทำได้ง่ายกว่าที่เคย!
เทคโนโลยี PowerChop เป็นการผสมผสานกันระหว่างรูปทรงของมีด มุมในการตัด และโถภายในซึ่งช่วยให้ได้การบดสับที่เหนือกว่าทั้งส่วนผสมชนิดนุ่มและแข็ง และยังเหมาะเป็นอย่างยิ่งในการหั่นละเอียดและการผสมแป้งเค้ก!
เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์จาก Philips แตกต่างจากเครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์ราคาถูกกว่า เนื่องจากไม่มีด้ามจับแบบมีปล่องภายในบริเวณกลางโถ จึงทำให้ซุปและของเหลวอื่นๆ ไม่สามารถรั่วออกมาจากกลางโถได้ ช่วยให้เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์และเคาเตอร์ห้องครัวสะอาดอยู่เสมอ! และยังช่วยให้การประกอบอุปกรณ์ทำได้ง่ายขึ้น เพียงประกอบที่ยึดอุปกรณ์ให้เข้าที่กับโถ
ใบมีดทรง S สแตนเลสสตีลที่คมและแข็งแรงสามารถหั่นผัก เช่น หัวหอมได้โดยใช้เวลาไม่นาน และยังสามารถใช้กับส่วนผสมอื่นได้ เช่น ถั่ว เนื้อสัตว์ หรือแม้แต่แป้งดิบสำหรับทำเปลือกพาย
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ข้อกำหนดทั่วไป
การตกแต่ง
บริการ
พร้อมอุปกรณ์เสริม
ความยั่งยืน
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