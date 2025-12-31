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  • กะทัดรัด ใช้งานได้หลากหลาย
  • กะทัดรัด ใช้งานได้หลากหลาย
  • กะทัดรัด ใช้งานได้หลากหลาย
  • กะทัดรัด ใช้งานได้หลากหลาย
  • กะทัดรัด ใช้งานได้หลากหลาย
  • กะทัดรัด ใช้งานได้หลากหลาย

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เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์

HR7640/80

กะทัดรัด ใช้งานได้หลากหลาย

เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์ Philips เป็นทางออกสำหรับปัญหาในครัวทั้งหมดของคุณ ซึ่งช่วยประหยัดทั้งพื้นที่และเวลา เพียงคุณมีเครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์ Philips เพียงเครื่องเดียว คุณก็สามารถทำงานต่างๆ ได้กว่า 25 งานโดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ทั้งตี ปั่น และบดอาหาร

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ระบบ Micro Store และอุปกรณ์เสริม 9 ชิ้น

กะทัดรัด ใช้งานได้หลากหลาย

อุปกรณ์เสริม 7 ชิ้นเพื่อใช้ฟังก์ชันการทำงาน 30+

อุปกรณ์เสริมสามารถล้างในเครื่องล้างจานได้มีดังนี้ เครื่องมือสำหรับผสมเนยและนวดแป้ง, ใบมีดสเตนเลสสตีลสำหรับบดสับเพื่อเตรียมเนื้อและผัก, ใบมีดเหล็กสองชิ้นเพื่อการซอยและหั่นความละเอียดปานกลางและละเอียดมาก, โถปั่นทนแรงกระแทกความจุ 1.5 ลิตรสำหรับการปั่น บดและผสมส่วนผสมต่างๆ, เครื่องคั้นน้ำส้มน้ำมะนาว, และที่ตีทรงบอลลูนสำหรับตีครีม ปั่นและผสมส่วนผสมเล็กน้อย

สามารถจัดเก็บอุปกรณ์เสริมลงในกล่องขนาดกะทัดรัดได้สะดวก

Microstore ช่วยให้คุณจัดเก็บอุปกรณ์เสริมลงในกล่องได้อย่างง่ายดาย

รวมทั้งโถปั่นและเครื่องสกัดน้ำผลไม้

รวมทั้งโถปั่นและเครื่องสกัดน้ำผลไม้

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