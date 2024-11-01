HR7922/90
อเนกประสงค์และมีประสิทธิภาพ
เครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ HR7922 ออกแบบมาเพื่อมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกสูตรอาหาร ด้วยหัวตี 3 ชนิดที่แตกต่างกัน คุณจึงสามารถทำอาหารหลากหลายรูปแบบได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมมอเตอร์พลังสูงที่สามารถผสมแป้งที่หนักที่สุดได้อย่างง่ายดาย!ดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
รุ่น HR7922 มาพร้อมพลังมอเตอร์ที่ทรงพลัง ช่วยผสมสูตรอาหารจานโปรดของคุณได้อย่างง่ายดายและไม่เปลืองแรง
ปรับความเร็วได้ถึง 12 ระดับ เลือกตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับงานผสมทุกรูปแบบ
หัวตีไข่ ตะขอนวดแป้ง หัวตีแบบใบไม้ และฝาครอบกันกระเด็น ช่วยให้คุณสร้างสรรค์เมนูหลากหลายได้อย่างง่ายดาย เพียงเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับแต่ละสูตรอาหาร
ประเทศผู้ผลิต
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
การตกแต่ง
บริการ
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด