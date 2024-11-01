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    ซีรีส์ 7000 เครื่องผสมอาหาร

    HR7922/90

    อเนกประสงค์และมีประสิทธิภาพ

    เครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ HR7922 ออกแบบมาเพื่อมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกสูตรอาหาร ด้วยหัวตี 3 ชนิดที่แตกต่างกัน คุณจึงสามารถทำอาหารหลากหลายรูปแบบได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมมอเตอร์พลังสูงที่สามารถผสมแป้งที่หนักที่สุดได้อย่างง่ายดาย!

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    ซีรีส์ 7000 เครื่องผสมอาหาร

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    อเนกประสงค์และมีประสิทธิภาพ

    สร้างสรรค์สูตรอาหารโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย

    • 800W
    • ชามสแตนเลสขนาด 5 ลิตร
    • อุปกรณ์เสริม 4 ชิ้น
    • ความเร็ว 12 ระดับ
    มอเตอร์พลังแรง 800 วัตต์

    มอเตอร์พลังแรง 800 วัตต์

    รุ่น HR7922 มาพร้อมพลังมอเตอร์ที่ทรงพลัง ช่วยผสมสูตรอาหารจานโปรดของคุณได้อย่างง่ายดายและไม่เปลืองแรง

    ความเร็ว 12 ระดับ

    ความเร็ว 12 ระดับ

    ปรับความเร็วได้ถึง 12 ระดับ เลือกตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับงานผสมทุกรูปแบบ

    อุปกรณ์เสริม 4 ชิ้น

    อุปกรณ์เสริม 4 ชิ้น

    หัวตีไข่ ตะขอนวดแป้ง หัวตีแบบใบไม้ และฝาครอบกันกระเด็น ช่วยให้คุณสร้างสรรค์เมนูหลากหลายได้อย่างง่ายดาย เพียงเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับแต่ละสูตรอาหาร

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      อาร์เจนตินา

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • ที่ตี
      • เกลียวนวดแป้ง
      • ที่ตีและอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็น

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      800  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220  V

    • การตกแต่ง

      สี
      สีดำ
      ความจุของโถ
      5  l
      วัสดุของโถ
      สเตนเลสสตีล

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

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