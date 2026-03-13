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การเตรียมอาหาร
ทุกรุ่น
Avance Collection เครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะ
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ฝ่ายสนับสนุน
HR7954/00
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Consumer Care Book Philips Avance Collection Kitchen Machine - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Kitchen Machine HR7954/00 - English (US)
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ฉันสามารถเทน้ำร้อนลงในโถเครื่องปั่น Philips ได้หรือไม่
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