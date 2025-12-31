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HTP3560K/98
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คุณจะประทับใจกับเครื่องเล่น DVD ของ Philips ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอและเสียงแบบดิจิตอล HDMI ก้าวสู่อาณาจักรแห่งความบันเทิงภายในบ้านอีกระดับขั้นกับภาพวิดีโอความละเอียดสูง (720p / 1080i/1080p)
ด้วยการรองรับ DivX คุณจึงสนุกกับวิดีโอคุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX และภาพยนตร์จากอินเตอร์เน็ตได้ รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ซื้อ ภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิควิดีโอลงบนสื่อต่างๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra ได้รวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา, แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก
EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar, โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวี โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้แสนง่าย
ปรับแต่งวอลล์เปเปอร์เครื่องเล่น DVD ด้วยภาพที่คุณชื่นชอบ มายวอลล์เปเปอร์ช่วยคุณอัพโหลดภาพที่คุณชื่นชอบเพื่อเป็นวอลล์เปเปอร์เครื่องเล่น Philips DVD ของคุณ มายวอลล์เปเปอร์สามารถใช้งานได้กับรูปแบบภาพส่วนใหญ่และคุณสามารถเปลี่ยนแปลงความเปรียบต่างของภาพที่ที่อัพโหลดเพื่อสร้างเอฟเฟกต์แสงที่ไม่ซ้ำใคร ต่อไปนี้จะไม่มีหน้าจอต้อนรับที่แสนน่าเบื่ออีกต่อไปเมื่อคุณเปิดเครื่องเล่น DVD ของคุณ มายวอลล์เปเปอร์ใช้งานง่ายและสนุกสนานสำหรับทุกคน
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