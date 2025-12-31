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ยกเลิกการผลิต
HTS3582/98
เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง
นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยลำโพงที่มีตัวขับเสียงให้เสียงเซอร์ราวอันทรงพลัง 600W และดื่มด่ำกับการเล่นแผ่นดิสก์ 3D Blu-ray
3D Blu-ray
EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar, โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวี โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้แสนง่าย
สัญญาณเสียงเข้าช่วยให้คุณเล่นเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/iPad, MP3 หรือแลปทอปได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อที่แสนง่ายกับระบบการชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับแจ็ค Audio In เพื่อเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงชั้นเลิศของระบบการชมภาพยนตร์ในบ้าน Philips
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