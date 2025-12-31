ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • รูปภาพหลัก
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • รูปภาพหลัก

ยกเลิกการผลิต

Immersive Soundโฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTS3582/98

เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยลำโพงที่มีตัวขับเสียงให้เสียงเซอร์ราวอันทรงพลัง 600W และดื่มด่ำกับการเล่นแผ่นดิสก์ 3D Blu-ray

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อมมี Blu-ray 3D

เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

  • 3D Blu-ray

ตัวเลือกอุปกรณ์เสริม WiFi เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย

EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว

EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว

EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar, โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวี โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้แสนง่าย

สัญญาณเสียงเข้าเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/MP3

สัญญาณเสียงเข้าเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/MP3

สัญญาณเสียงเข้าช่วยให้คุณเล่นเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/iPad, MP3 หรือแลปทอปได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อที่แสนง่ายกับระบบการชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับแจ็ค Audio In เพื่อเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงชั้นเลิศของระบบการชมภาพยนตร์ในบ้าน Philips

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
ข้อจำกัดความรับผิด

  1. หากต้องการอัพเกรดการเข้าใช้ YouTube และ Picasa โปรดไปที่ www.philips.com/support