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ยกเลิกการผลิต

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HTS5553/98

สุดยอดเสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์ที่ให้เสียงทุ้มลึก

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยลำโพงที่มีท่อเสียงเบสสองชิ้นที่ให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลัง 1000W และภาพ Full HD 1080p พร้อมมีการเล่นแผ่นดิสก์ DVD

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ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

สุดยอดเสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์ที่ให้เสียงทุ้มลึก

  • DoubleBASS

  • DVD

ลำโพงทรงพลังด้วยท่อเสียงเบสสองชิ้นเพื่อพลังเสียงยอดเยี่ยม

ลำโพงทรงพลังด้วยท่อเสียงเบสสองชิ้นเพื่อพลังเสียงยอดเยี่ยม

ลำโพงทรงพลังพร้อมด้วยระบบสะท้อนเสียงเบสและท่อเสียงเบสสองชิ้นจะยกระดับคุณภาพเสียงความถี่ต่ำ ลำโพงจะให้เสียงมั่นคงและเสียงเบสทุ้มลึกทำให้คุณสามารถได้ยินเสียงกระซิบอย่างแผ่วเบาหรือเสียงคำรามที่ทุ้มลึกที่สุด

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

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ข้อมูลทางเทคนิค

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