รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
HTS5583/98
สุดยอด เสียงเซอร์ราวด์ระดับโรงภาพยนตร์พร้อมเสียงเบสที่นุ่มลึก
นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยลำโพงที่มีท่อเสียงเบสสองชิ้นให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลัง 1000W และดื่มด่ำกับการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray 3D
เสียงแบบ Double Bass
3D Blu-ray
ลำโพงทรงพลังพร้อมด้วยระบบสะท้อนเสียงเบสและท่อเสียงเบสสองชิ้นจะยกระดับคุณภาพเสียงความถี่ต่ำ ลำโพงจะให้เสียงมั่นคงและเสียงเบสทุ้มลึกทำให้คุณสามารถได้ยินเสียงกระซิบอย่างแผ่วเบาหรือเสียงคำรามที่ทุ้มลึกที่สุด
Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ให้เสียงชั้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ของคุณ เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิโอโดยมืออาชีพ คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงความละเอียดสูงของคุณ
-
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ
ความคิดเห็น