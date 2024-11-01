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  • บอกลาแปรงสีฟันปกติไปได้เลย ด้วยเทคโนโลยีโซนิค บอกลาแปรงสีฟันปกติไปได้เลย ด้วยเทคโนโลยีโซนิค บอกลาแปรงสีฟันปกติไปได้เลย ด้วยเทคโนโลยีโซนิค

    1100 Series แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

    HX3641/41

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    บอกลาแปรงสีฟันปกติไปได้เลย ด้วยเทคโนโลยีโซนิค

    เทคโนโลยีโซนิคร่วมกับการแปรงอย่างนุ่มนวลของเราช่วยขจัดคราบหินปูนได้ดีกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 3 เท่า*

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,590.00

    1100 Series แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

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    บอกลาแปรงสีฟันปกติไปได้เลย ด้วยเทคโนโลยีโซนิค

    ขจัดคราบหินปูนได้ดีกว่าถึง 3 เท่า*

    • เทคโนโลยีโซนิค
    • QuadPacer และ SmarTimer
    • ดีไซน์บางเบาจับถนัดมือ
    • แบตเตอรี่ใช้งานได้ 14 วัน
    เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของเราให้การทำความสะอาดที่ทรงพลังแต่นุ่มนวล

    เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของเราให้การทำความสะอาดที่ทรงพลังแต่นุ่มนวล

    การสั่นของขนแปรงอันทรงพลังจะช่วยให้ฟองขนาดเล็กกระจายลึกเข้าสู่ซอกฟันและร่องเหงือกของคุณเพื่อประสบการณ์สะอาดสดชื่น คุณจะได้รับการทำความสะอาดที่เทียบเท่าการแปรงด้วยแปรงสีฟันปกติทั้งเดือนภายในเวลาแค่ 2 นาที** จังหวะการปัดกว่า 31,000 ครั้งต่อนาทีจะช่วยทำความสะอาดฟันของคุณอย่างนุ่มนวล กระเทาะ และขจัดคราบหินปูนเพื่อให้ทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวันได้อย่างเหนือชั้น

    อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน 14 วัน

    อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน 14 วัน

    อายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 14 วัน คุณจึงใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องชาร์จ

    ขจัดคราบหินปูนได้ดีกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 3 เท่า*

    ขจัดคราบหินปูนได้ดีกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 3 เท่า*

    แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonicare ที่มีเทคโนโลยี Sonicare ขั้นสูงได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าสามารถขจัดคราบหินปูนได้ดีกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 3 เท่า* ช่วยขจัดคราบหินปูนออกจากฟันและร่องเหงือกพร้อมทั้งปกป้องเหงือกของคุณ

    ปลอดภัยและอ่อนโยนต่อการใช้งาน

    แปรงสีฟัน Sonicare มอบการทำความสะอาดอย่างหมดจดโดยไม่ระคายเคืองฟันและเหงือกของคุณ การสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยมในพร้อมทั้งอ่อนโยนต่อฟันและเหงือกของคุณ

    SmartTimer สัญญาณเตือนขณะแปรง เพื่อให้คุณทราบถึงระยะเวลาการแปรงฟัน QuadPacer ให้คุณแปรงฟันในทุกส่วนได้อย่างทั่วถึง

    SmarTimer 2 นาทีและ QuadPacer 30 วินาทีช่วยให้คุณแปรงฟันตามเวลาที่แนะนำได้ทั่วทั้งปากเพื่อความสะอาดหมดจด

    การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้จับและใช้งานแปรงสีฟันได้ง่ายดาย

    รูปทรงเพรียวบาง น้ำหนักเบา และออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้จับและใช้งานแปรงสีฟันได้ง่ายดาย เพื่อให้คุณทำความสะอาดได้อย่างหมดจดโดยไม่ต้องกังวลใจ

    Easy-Start เพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้น

    โปรแกรม Easy-Start ของเรามีตัวเลือก แบบค่อยๆ และเพิ่มพลังในการแปรงไปเรื่อยๆ อย่างนุ่มนวลเมื่อคุณใช้งานแปรงสีฟันใน 14 ครั้งแรก

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • กำลังไฟ

      แรงดันไฟฟ้า
      DC5V

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      เวลาในการทำงาน (ตั้งแต่แบตเตอรี่เต็มจนหมด)
      14 วัน*****
      แบตเตอรี่
      ชาร์จใหม่ได้
      ประเภทแบตเตอรี่
      แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      เขียวมินท์

    • บริการ

      รับประกัน
      รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

    • ใช้งานง่าย

      ด้ามจับ
      ดีไซน์บางเบาจับถนัดมือ
      ระบบหัวแปรง
      หัวแปรงแบบเสียบใช้ง่าย
      สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่
      ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

    • อุปกรณ์ที่มีมาให้

      ด้ามจับ
      1100 Series
      หัวแปรง
      1 W Optimal White
      สายชาร์จ
      1

    • ประสิทธิภาพการทำความสะอาด

      ประสิทธิภาพการทำงาน
      กำจัดคราบพลัคได้มากถึง 3 เท่า
      ตัวจับเวลา
      Quadpacer และ SmarTimer

    • โหมด

      Clean
      เพื่อการทำความสะอาดอย่างยอดเยี่ยมในทุกๆ วัน

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • vs manual toothbrush for healthier teeth and gums
    • ผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป
    • * ข้อมูลในไฟล์
    • **** ใช้ระยะเวลาสองนาทีสองช่วงในการแปรงฟันต่อวัน ในโหมดมาตรฐาน

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