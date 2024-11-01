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บอกลาแปรงสีฟันปกติไปได้เลย ด้วยเทคโนโลยีโซนิค
เทคโนโลยีโซนิคร่วมกับการแปรงอย่างนุ่มนวลของเราช่วยขจัดคราบหินปูนได้ดีกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 3 เท่า*ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
การสั่นของขนแปรงอันทรงพลังจะช่วยให้ฟองขนาดเล็กกระจายลึกเข้าสู่ซอกฟันและร่องเหงือกของคุณเพื่อประสบการณ์สะอาดสดชื่น คุณจะได้รับการทำความสะอาดที่เทียบเท่าการแปรงด้วยแปรงสีฟันปกติทั้งเดือนภายในเวลาแค่ 2 นาที** จังหวะการปัดกว่า 31,000 ครั้งต่อนาทีจะช่วยทำความสะอาดฟันของคุณอย่างนุ่มนวล กระเทาะ และขจัดคราบหินปูนเพื่อให้ทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวันได้อย่างเหนือชั้น
แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonicare ที่มีเทคโนโลยี Sonicare ขั้นสูงได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าสามารถขจัดคราบหินปูนได้ดีกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 3 เท่า* ช่วยขจัดคราบหินปูนออกจากฟันและร่องเหงือกพร้อมทั้งปกป้องเหงือกของคุณ
เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกดภายในจะตรวจจับแรงกดที่คุณใช้โดยอัตโนมัติ เตือนคุณ และลดการสั่นสะเทือนของแปรงสีฟันโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยปกป้องเหงือกของคุณ แปรงสีฟันจะส่งเสียงเป็นจังหวะเพื่อเป็นการเตือนให้คลายแรงกด ผู้ใช้งาน 7 ใน 10 คนพบว่าคุณสมบัตินี้ช่วยให้พวกเขาแปรงฟันได้ดีกว่า
หัวแปรงทุกชิ้นจะสึกหรอไปตามเวลา คุณจึงต้องคอยดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ทำความสะอาดอย่างหมดจด เทคโนโลยี BrushSync ของเราจะติดตามว่าคุณใช้หัวแปรงมานานเท่าใดแล้ว และคุณใช้งานอย่างหนักเพียงใดในขณะแปรง การแจ้งเตือนการเปลี่ยน BrushSync บนด้ามจับของคุณและเสียงบี๊บสั้นๆ จะช่วยให้คุณรู้ตัวเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยน
อายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 14 วัน คุณจึงใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องชาร์จ
SmarTimer 2 นาทีและ QuadPacer 30 วินาทีช่วยให้คุณแปรงฟันตามเวลาที่แนะนำได้ทั่วทั้งปากเพื่อความสะอาดหมดจด
รูปทรงเพรียวบาง น้ำหนักเบา และออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้จับและใช้งานแปรงสีฟันได้ง่ายดาย เพื่อให้คุณทำความสะอาดได้อย่างหมดจดโดยไม่ต้องกังวลใจ
โปรแกรม Easy-Start ของเรามีตัวเลือก แบบค่อยๆ และเพิ่มพลังในการแปรงไปเรื่อยๆ อย่างนุ่มนวลเมื่อคุณใช้งานแปรงสีฟันใน 14 ครั้งแรก
อะแดปเตอร์พลังงานอาจมีขนาดเล็ก แต่เมื่อรวมกันแล้ว พลาสติกของอะแดปเตอร์ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปลี่ยนไปใช้ที่ชาร์จ USB ใน Philips Sonicare 1000-4000 Series เพียงอย่างเดียว เราสามารถใช้พลาสติกน้อยลงได้ถึง 189,210 กก. ทุกๆ 4 ปี ซึ่งนั่นเยอะสุดๆ
กำลังไฟ
ข้อมูลทางเทคนิค
ดีไซน์และการตกแต่ง
บริการ
ใช้งานง่าย
อุปกรณ์ที่มีมาให้
ประสิทธิภาพการทำความสะอาด
โหมด
เทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะ
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