HX3822/21
การดูแลที่สำคัญระหว่างฟันและซอกเหงือก
รับการดูแลสุขภาพภายในช่องปากที่จำเป็นในทุกๆ วันด้วย Philips Sonicare Cordless Power Flosser 2000 การฉีดน้ำที่แม่นยำ และแรงดันที่ตั้งค่าได้จะช่วยทำความสะอาดระหว่างซอกฟันและชอกเหงือกอย่างอ่อนโยน ช่วยขจัดคราบหินปูนและเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ออกแบบมาเพื่อช่วยขจัดคราบหินปูนได้สูงสุดถึง 99.9% ในบริเวณที่ทำความสะอาด* สายน้ำที่แม่นยำช่วยทำความสะอาดซอกฟันและตามแนวขอบเหงือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ช่องปากรู้สึกสะอาดและสดชื่น โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการใช้ไหมขัดฟัน
หัวฉีดมาตรฐานแบบสายน้ำเดี่ยวเหมาะสำหรับขจัดเศษอาหารที่ติดแน่นบริเวณซอกฟันและตามแนวขอบเหงือก นอกจากนี้ยังสามารถหมุนได้รอบ 360 องศา เพื่อช่วยให้ทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น ฟันด้านในบริเวณด้านหลังช่องปาก ได้อย่างทั่วถึง
แท็งก์น้ำแบบถอดออกได้ความจุ 250 มล. ออกแบบให้เติมน้ำได้ง่าย และบรรจุน้ำได้เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดต่อเนื่อง 60 วินาที โดยไม่ต้องหยุดเติมน้ำระหว่างใช้งาน ก่อนการใช้งานครั้งถัดไป เพียงหมุนเพื่อถอดถังเก็บน้ำ แล้วเติมน้ำจากด้านบน หรือเติมผ่านช่องเติมน้ำด้านข้างก็ได้ หลังใช้งาน ควรเปิดช่องเติมน้ำทิ้งไว้เพื่อช่วยให้ถังแห้งได้ดียิ่งขึ้น
ชาร์จเต็มเพียงครั้งเดียว ใช้งานเครื่องทำความสะอาดซอกฟันแบบไร้สายได้นานสูงสุด 40 วัน** ไม่ว่าจะใช้งานที่บ้านหรือระหว่างการเดินทาง เมื่อถึงเวลาชาร์จ เพียงเชื่อมต่อสายชาร์จ USB-A ไปยังหัวต่อขนาดเล็กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ก็พร้อมชาร์จได้ทันที
ปรับการทำความสะอาดซอกฟันให้เหมาะกับความต้องการของคุณด้วยการเลือกระดับแรงดันน้ำได้ 3 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับความสบายและประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ต้องการ
เพลิดเพลินกับอิสระของการออกแบบแบบไร้สาย ที่ช่วยให้คุณใช้งานและจัดเก็บได้อย่างสะดวกทุกที่ ทั้งที่บ้านและระหว่างการเดินทาง รูปทรงที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์กระชับพอดีกับมือ ช่วยให้จับถือได้มั่นคงและใช้งานได้อย่างมั่นใจ อีกทั้งยังมีระดับการป้องกันน้ำ IPX7 จึงเหมาะสำหรับการใช้งานภายในห้องน้ำได้อย่างสบายใจ
ทุกๆ 15 วินาที ระบบ QuadPacer จะหยุดการไหลของสายน้ำชั่วขณะ เพื่อแนะนำให้คุณเปลี่ยนไปทำความสะอาดช่องปากในส่วนถัดไป ช่วยให้คุณทำความสะอาดได้อย่างต่อเนื่องตลอด 60 วินาที ตามระยะเวลาที่แนะนำ ด้วยวิธีนี้ คุณจึงสามารถทำความสะอาดทั้ง 4 ส่วนของช่องปากได้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องคอยกังวลว่าทำความสะอาดเร็วหรือช้าเกินไป หรือใช้น้ำหมดก่อนทำความสะอาดครบทุกส่วน
มาพร้อมกระเป๋าพกพาขนาดกะทัดรัด ช่วยปกป้องเครื่องทำความสะอาดซอกฟันจากรอยขีดข่วน และรักษาความสะอาดได้ทุกที่ทุกเวลาระหว่างเดินทาง
Power
ดีไซน์และการตกแต่ง
บริการ
ใช้งานง่าย
ประสิทธิภาพการทำงาน
Items included
ประโยชน์ต่อสุขภาพ
Modes and intensities
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