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  • การดูแลที่สำคัญระหว่างฟันและซอกเหงือก การดูแลที่สำคัญระหว่างฟันและซอกเหงือก การดูแลที่สำคัญระหว่างฟันและซอกเหงือก

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 2000 อุปกรณ์ดูแลช่องปาก

    HX3822/21

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    การดูแลที่สำคัญระหว่างฟันและซอกเหงือก

    รับการดูแลสุขภาพภายในช่องปากที่จำเป็นในทุกๆ วันด้วย Philips Sonicare Cordless Power Flosser 2000 การฉีดน้ำที่แม่นยำ และแรงดันที่ตั้งค่าได้จะช่วยทำความสะอาดระหว่างซอกฟันและชอกเหงือกอย่างอ่อนโยน ช่วยขจัดคราบหินปูนและเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 2000 อุปกรณ์ดูแลช่องปาก

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    การดูแลที่สำคัญระหว่างฟันและซอกเหงือก

    ขจัดคราบหินปูนได้สูงสุด 99.9% ในบริเวณที่ทำความสะอาด*

    • การกำจัดคราบหินปูนในพื้นที่ที่ต้องการได้สูงถึง 99.9%*
    • การตั้งค่าแรงดัน 3 ระดับ
    • อายุของแบตเตอรี่ 40 วัน**
    ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนแต่มีประสิทธิภาพ แม้ในบริเวณที่เข้าถึงยาก

    ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนแต่มีประสิทธิภาพ แม้ในบริเวณที่เข้าถึงยาก

    ออกแบบมาเพื่อช่วยขจัดคราบหินปูนได้สูงสุดถึง 99.9% ในบริเวณที่ทำความสะอาด* สายน้ำที่แม่นยำช่วยทำความสะอาดซอกฟันและตามแนวขอบเหงือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ช่องปากรู้สึกสะอาดและสดชื่น โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการใช้ไหมขัดฟัน

    หัวแปรงมาตรฐาน เหมาะสำหรับขจัดเศษอาหารที่ติดอยู่ระหว่างฟัน

    หัวแปรงมาตรฐาน เหมาะสำหรับขจัดเศษอาหารที่ติดอยู่ระหว่างฟัน

    หัวฉีดมาตรฐานแบบสายน้ำเดี่ยวเหมาะสำหรับขจัดเศษอาหารที่ติดแน่นบริเวณซอกฟันและตามแนวขอบเหงือก นอกจากนี้ยังสามารถหมุนได้รอบ 360 องศา เพื่อช่วยให้ทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น ฟันด้านในบริเวณด้านหลังช่องปาก ได้อย่างทั่วถึง

    แท็งก์น้ำความจุ 250 มล. เติมน้ำได้ง่ายสำหรับการทำความสะอาดคภายใน 60 วินาที

    แท็งก์น้ำความจุ 250 มล. เติมน้ำได้ง่ายสำหรับการทำความสะอาดคภายใน 60 วินาที

    แท็งก์น้ำแบบถอดออกได้ความจุ 250 มล. ออกแบบให้เติมน้ำได้ง่าย และบรรจุน้ำได้เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดต่อเนื่อง 60 วินาที โดยไม่ต้องหยุดเติมน้ำระหว่างใช้งาน ก่อนการใช้งานครั้งถัดไป เพียงหมุนเพื่อถอดถังเก็บน้ำ แล้วเติมน้ำจากด้านบน หรือเติมผ่านช่องเติมน้ำด้านข้างก็ได้ หลังใช้งาน ควรเปิดช่องเติมน้ำทิ้งไว้เพื่อช่วยให้ถังแห้งได้ดียิ่งขึ้น

    แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ ใช้งานได้นานสูงสุด 40 วัน**

    แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ ใช้งานได้นานสูงสุด 40 วัน**

    ชาร์จเต็มเพียงครั้งเดียว ใช้งานเครื่องทำความสะอาดซอกฟันแบบไร้สายได้นานสูงสุด 40 วัน** ไม่ว่าจะใช้งานที่บ้านหรือระหว่างการเดินทาง เมื่อถึงเวลาชาร์จ เพียงเชื่อมต่อสายชาร์จ USB-A ไปยังหัวต่อขนาดเล็กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ก็พร้อมชาร์จได้ทันที

    ปรับระดับแรงดันได้ 3 ระดับเพื่อความสบายของคุณ

    ปรับระดับแรงดันได้ 3 ระดับเพื่อความสบายของคุณ

    ปรับการทำความสะอาดซอกฟันให้เหมาะกับความต้องการของคุณด้วยการเลือกระดับแรงดันน้ำได้ 3 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับความสบายและประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ต้องการ

    ไร้สาย ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ และกันน้ำ

    ไร้สาย ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ และกันน้ำ

    เพลิดเพลินกับอิสระของการออกแบบแบบไร้สาย ที่ช่วยให้คุณใช้งานและจัดเก็บได้อย่างสะดวกทุกที่ ทั้งที่บ้านและระหว่างการเดินทาง รูปทรงที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์กระชับพอดีกับมือ ช่วยให้จับถือได้มั่นคงและใช้งานได้อย่างมั่นใจ อีกทั้งยังมีระดับการป้องกันน้ำ IPX7 จึงเหมาะสำหรับการใช้งานภายในห้องน้ำได้อย่างสบายใจ

    ระบบ QuadPacer จับเวลาเป็นช่วงละ 15 วินาที เพื่อช่วยแนะนำให้คุณทำความสะอาดได้ครบทุกบริเวณของช่องปาก

    ระบบ QuadPacer จับเวลาเป็นช่วงละ 15 วินาที เพื่อช่วยแนะนำให้คุณทำความสะอาดได้ครบทุกบริเวณของช่องปาก

    ทุกๆ 15 วินาที ระบบ QuadPacer จะหยุดการไหลของสายน้ำชั่วขณะ เพื่อแนะนำให้คุณเปลี่ยนไปทำความสะอาดช่องปากในส่วนถัดไป ช่วยให้คุณทำความสะอาดได้อย่างต่อเนื่องตลอด 60 วินาที ตามระยะเวลาที่แนะนำ ด้วยวิธีนี้ คุณจึงสามารถทำความสะอาดทั้ง 4 ส่วนของช่องปากได้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องคอยกังวลว่าทำความสะอาดเร็วหรือช้าเกินไป หรือใช้น้ำหมดก่อนทำความสะอาดครบทุกส่วน

    กระเป๋าสำหรับพกพา ง่ายต่อการจัดเก็บ

    กระเป๋าสำหรับพกพา ง่ายต่อการจัดเก็บ

    มาพร้อมกระเป๋าพกพาขนาดกะทัดรัด ช่วยปกป้องเครื่องทำความสะอาดซอกฟันจากรอยขีดข่วน และรักษาความสะอาดได้ทุกที่ทุกเวลาระหว่างเดินทาง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • Power

      Operating time (full to empty)
      40 days**
      Battery
      Rechargeable
      Voltage/Energy consumption
      Multi-voltage charger

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      White
      Handle
      Ergonomic and sleek design

    • บริการ

      รับประกัน
      2-year limited warranty
      Nozzle/tip replacement
      • Fits only F1/F2/F3 nozzles
      • Replace nozzles every 6 months for good hygiene

    • ใช้งานง่าย

      Battery indicator
      ไอคอนไฟส่องสว่างที่ช่วยบอกสถานะของแบตเตอรี่
      ตัวจับเวลา
      QuadPacer pauses every 15 seconds
      Portability
      Cordless portable design
      Nozzle/tip attachment
      Easy clicks on and off with 360° rotation
      Nozzle/tip storage
      Store the nozzle in the water tank when not in use
      Waterproof
      IPX7 Waterproof
      Whisper quiet
      Great results without disturbing others
      Auto power shut-off
      Automatically shuts off after 2 minutes to prevent it from accidentally running while traveling
      Water-resistant
      IPX7 water-resistant

    • ประสิทธิภาพการทำงาน

      การทำความสะอาด
      Complete clean in 60 seconds
      Great for implants and braces
      Yes
      Water tank
      250ml water tank sufficient for a 60 seconds clean

    • Items included

      Accessories
      1 Travel pouch
      Flosser
      1 Cordless Power Flosser 2000
      Nozzle/tip
      1 F1 Standard nozzle for power cleaning between teeth
      Charging cable
      1 USB-A to small plug charging cable

    • ประโยชน์ต่อสุขภาพ

      การกำจัดคราบพลัค
      ขจัดคราบหินปูนได้สูงสุด 99% ในบริเวณที่แปรง*
      Plaque removal in treated area
      Removes up to 99.9% of plaque in treated areas*
      Plaque removal in treated areas
      Removes up to 99.9% of plaque in treated areas*

    • Modes and intensities

      Modes
      Clean mode for everyday clean
      Pressure settings
      3

    Badge-D2C

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    • *อิงกับ 1 เซสชั่นการฟลอสต่อวันเป็นเวลานาน 1 นาที

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