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  • คลื่นโซนิคแบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อการแปรงฟันที่สนุกและดียิ่งขึ้น คลื่นโซนิคแบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อการแปรงฟันที่สนุกและดียิ่งขึ้น คลื่นโซนิคแบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อการแปรงฟันที่สนุกและดียิ่งขึ้น

    Philips Sonicare For Kids แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

    HX6321/03

    คลื่นโซนิคแบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อการแปรงฟันที่สนุกและดียิ่งขึ้น

    ให้เด็กมีส่วนร่วมในขณะที่พวกเขาเรียนรู้ในการแปรงฟัน แปรงสีฟัน Sonicare For Kids ของ Philips ที่สามารถใช้ Bluetooth โต้ตอบกับแอปแสนสนุกที่จะช่วยให้เด็กๆ แปรงฟันได้ดีขึ้นและนานขึ้น เด็กๆ จะสนุกสนานพร้อมกับเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่จะต้องใช้ไปตลอดชีวิต

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,790.00

    Philips Sonicare For Kids แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

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    คลื่นโซนิคแบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อการแปรงฟันที่สนุกและดียิ่งขึ้น

    การเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นในการสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพตลอดชีวิต

    • Bluetooth® ในตัว
    • แอปเพื่อการฝึกสอน
    • 1 หัวแปรง
    • 2 โหมด
    เพียงทำตามแอปพลิเคชัน

    เพียงทำตามแอปพลิเคชัน

    เด็กๆ จะเล่นไปกับแอปแบบอินเตอร์แอคทีฟในระหว่างเวลาแปรงฟัน แอป Sonicare Kids จะสอนวิธีการแปรงฟัน พร้อมด้วยแอนิเมชันสนุกๆ และรางวัลที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการสร้างกิจวัตรที่ดีให้แก่พวกเขา

    98% ตอบว่าทำให้ลูกๆ แปรงฟันได้นานขึ้นและดีขึ้น*

    98% ตอบว่าทำให้ลูกๆ แปรงฟันได้นานขึ้นและดีขึ้น*

    ด้วยแปรงสีฟันและแอป Sonicare For Kids ของ Philips เด็กๆ สามารถค้นพบวิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้องด้วยตัวเอง แอปพลิเคชันจะทำงานร่วมกับแปรงสีฟันโซนิคของลูกของคุณผ่าน Bluetooth เพื่อแสดงเทคนิคการแปรงฟันที่เหมาะสมและติดตามประสิทธิภาพ เด็กๆ สามารถเห็นว่าพวกเขาแปรงฟันได้ดีแค่ไหนและรับรางวัลอันน่าตื่นเต้นสำหรับความสำเร็จของพวกเขา ให้ความรู้และมีประสิทธิภาพ โดยพ่อแม่ 98% ที่ทำแบบสำรวจตอบว่าทำให้ลูกๆ แปรงฟันได้นานขึ้นและดีขึ้น ซึ่งนี่เป็นวิธีที่สนุกที่จะช่วยให้เด็กพัฒนานิสัยการดูแลสุขภาพช่องปากที่จะคงอยู่ตลอดไป

    ผู้ฝึกสอนการแปรงฟันประจำตัวของลูกน้อยของคุณ

    ผู้ฝึกสอนการแปรงฟันประจำตัวของลูกน้อยของคุณ

    ความสนุกจะเริ่มขึ้นทันทีที่เริ่มแปรงฟัน เด็กๆ ที่ใช้ Sonicare สามารถรับรางวัลอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อให้กับ Sparkly ผู้ที่จะกระตุ้นให้พวกเขาแปรงฟันได้นานขึ้นและในวิธีที่ดีกว่า

    เพื่อการพัฒนากิจวัตรที่ต้องใช้ตลอดชีวิต

    เพื่อการพัฒนากิจวัตรที่ต้องใช้ตลอดชีวิต

    แอป Sonicare Kids ออกแบบมาเพื่อทำให้การแปรงฟันสำหรับเด็กง่ายขึ้น Sparkly จะช่วยกระตุ้นให้ลูกของคุณแปรงแต่ละส่วนของปากให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น และความเร็วจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็น 2 นาทีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาแปรงฟัน

    ไม่จำเป็นต้องซิงค์อย่างต่อเนื่อง

    ไม่จำเป็นต้องซิงค์อย่างต่อเนื่อง

    แปรงของลูกน้อยของคุณจะบันทึกข้อมูลการแปรงฟันได้ถึง 20 ครั้ง ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องซิงค์ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย คุณจึงสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายว่าลูกของคุณทำตามกิจวัตรได้ดีเพียงใด

    ทำความสะอาดแบบไดนามิก กำหนดทิศทางการไหลผ่านของน้ำระหว่างซอกฟัน

    ทำความสะอาดแบบไดนามิก กำหนดทิศทางการไหลผ่านของน้ำระหว่างซอกฟัน

    ในขณะที่เด็กเรียนรู้ในการแปรงฟัน เทคโนโลยีโซนิคของเราจัดการที่เหลือทั้งหมด การทำงานแบบไดนามิกอันเป็นเอกลักษณ์ของแปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare จะทำงานอย่างนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพลึกถึงระหว่างฟันและตามแนวเหงือก ด้วยความเร็วมากกว่า 500 ครั้งต่อวินาที พลังการทำความสะอาดโซนิคช่วยชดเชยเพื่อพัฒนาเทคนิคเมื่อเด็กๆ แปรงฟันได้ดีขึ้น เทคโนโลยีนี้ทำให้แปรงสีฟัน Sonicare For Kids ของ Philips มีประสิทธิภาพมากกว่าแปรงสีฟันสำหรับแปรงด้วยตนเองถึง 75% ทำให้การตรวจสุขภาพประสบความสำเร็จมากขึ้น

    สติ๊กเกอร์แสนสนุกแบบลอกออกได้ให้ตกแต่งได้ตามใจ

    สติ๊กเกอร์แสนสนุกแบบลอกออกได้ให้ตกแต่งได้ตามใจ

    สติกเกอร์ด้ามจับแสนสนุกจะให้เด็กๆ เลือกรูปลักษณ์ของแปรงสีฟัน ด้วยการออกแบบเปลี่ยนได้ 8 แบบในกล่องแปรงสีฟันโซนิคทุกรุ่น เด็กๆ สามารถเปลี่ยนลุคของแปรงสีฟันของพวกเขาได้บ่อยเท่าที่ต้องการ เมื่อรวมกับโอกาสในการปรับแต่งรูปลักษณ์ของแอปพลิเคชัน ประสบการณ์การใช้งาน Sonicare For Kids ของ Philips คือการดูแลช่องปากที่มีประสิทธิภาพและสนุกสนานตลอดเวลา

    โหมดการทำงาน 2 โหมดที่เหมาะกับเด็กมอบความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและอ่อนโยน

    โหมดการทำงาน 2 โหมดที่เหมาะกับเด็กมอบความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและอ่อนโยน

    ด้วยโหมดการทำงานที่เหมาะกับเด็กสองโหมด แปรงสีฟันไฟฟ้ามอบการทำความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละวัย โหมดเบาสำหรับเด็กเล็กและโหมดแรงสำหรับเด็กโต

    ด้ามจับแบบหลายจุดออกแบบมาเพื่อพ่อแม่และลูกๆ

    ด้ามจับแบบหลายจุดออกแบบมาเพื่อพ่อแม่และลูกๆ

    การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้เด็กๆ สามารถแปรงด้วยตัวเอง หรือกับผู้ปกครอง แปรงสีฟัน Sonicare For Kids ของ Philips ทุกรุ่นจะมีที่จับที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดซึ่งช่วยให้ผู้ปกครองและเด็กๆ สามารถแปรงฟันด้วยกันได้ตามต้องการ ด้ามจับที่มั่นคงช่วยให้มือขนาดเล็กสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างง่ายดายด้วยแปรง ในขณะที่การออกแบบที่กว้างขวางทำให้ผู้ปกครองสามารถช่วยได้เมื่อต้องการ การออกแบบด้ามจับที่แข็งแรงทำให้เด็กๆ สามารถจัดเก็บแปรงสีฟันได้ในแนวตั้ง หรือบีบยาสีฟันใส่ในขณะที่แปรงสีฟันวางราบ

    หัวแปรงทำจากยางออกแบบมาเพื่อปกป้องฟันของเด็กๆ

    หัวแปรงทำจากยางออกแบบมาเพื่อปกป้องฟันของเด็กๆ

    หัวแปรงทำจากยางของแปรงสีฟันไฟฟ้านี้ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องฟันที่กำลังพัฒนาตามอายุ

    ทันตแพตย์แนะนำ

    ทันตแพตย์แนะนำ

    เลือกแปรงสีฟันที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมแนะนำ 91% ของพ่อแม่ที่เป็นบุคคลากรด้านทันตกรรมเลือก Philips Sonicare For Kids ให้ลูกๆ ใช้****

    มีหัวแปรง 2 ขนาดให้เลือก

    แปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare มาพร้อมกับแปรงขนขนาดกะทัดรัด 1 อัน นอกจากนี้ยังมีหัวแปรงขนาดมาตรฐานให้เลือกซื้อแยกต่างหาก หัวแปรง Sonicare for Kids ของ Philips ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อทำความสะอาดและปกป้องฟันอย่างนุ่มนวล

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • กำลังไฟ

      แรงดันไฟฟ้า
      110-220 V

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แบตเตอรี่
      ชาร์จใหม่ได้
      เวลาในการทำงาน (ตั้งแต่แบตเตอรี่เต็มจนหมด)
      นานถึง 2 สัปดาห์
      ประเภทแบตเตอรี่
      แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      Aqua

    • บริการ

      รับประกัน
      รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      การรองรับ Android
      • โทรศัพท์ Android
      • แท็บเล็ตที่สามารถเปิดใช้ Bluetooth 4.0
      การรองรับ iOS
      • iPhone 4S หรือสูงกว่า
      • iPad 3rd Gen หรือสูงกว่า
      • ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS7

    • ใช้งานง่าย

      ด้ามจับ
      • ด้ามจับทำด้วยยางช่วยให้จับได้สะดวก
      • ดีไซน์บางเบาจับถนัดมือ
      สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่
      ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
      ระบบหัวแปรง
      หัวแปรงแบบเสียบใช้ง่าย
      จอแสดงผล
      จอแสดงผลส่องสว่าง
      เวลาแปรงฟัน
      นานถึง 3 สัปดาห์**

    • อุปกรณ์ที่มีมาให้

      ที่จับ
      1 ด้ามจับ Sonicare for Kids ที่สามารถเปิดใช้งาน Bluetooth ได้
      หัวแปรง
      2 Sonicare for Kids ขนาดกะทัดรัด
      สายชาร์จ
      1

    • ประสิทธิภาพการทำความสะอาด

      ประสิทธิภาพการทำงาน
      ประสิทธิภาพมากกว่า 75%*
      ประโยชน์ต่อสุขภาพ
      เพื่อนิสัยการดูแลสุขภาพภายในช่องปากที่ดี
      ตัวจับเวลา
      KidTimer และ Quadpacer
      ความเร็ว
      แปรงหมุนถึง 62,000 ครั้ง/นาที

    • โหมด

      โหมดการทำงาน
      2

    • การรองรับซอฟต์แวร์

      การอัปเดตซอฟต์แวร์
      Philips ให้การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 2 ปีหลังจากวันที่ซื้อ

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • จากการทำแบบสำรวจของพ่อแม่เมื่อเทียบกับการใช้งานแปรงสีฟันเพียงอย่างเดียว
    • **ตามระยะเวลาแปรงฟันสองนาทีสองช่วงต่อวัน
    • *มากกว่าแปรงสีฟันปกติ
    • *** แบบสำรวจจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมในสหรัฐฯ กับเด็กอายุ 4-10 ปี

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