HX6321/03
คลื่นโซนิคแบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อการแปรงฟันที่สนุกและดียิ่งขึ้น
ให้เด็กมีส่วนร่วมในขณะที่พวกเขาเรียนรู้ในการแปรงฟัน แปรงสีฟัน Sonicare For Kids ของ Philips ที่สามารถใช้ Bluetooth โต้ตอบกับแอปแสนสนุกที่จะช่วยให้เด็กๆ แปรงฟันได้ดีขึ้นและนานขึ้น เด็กๆ จะสนุกสนานพร้อมกับเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่จะต้องใช้ไปตลอดชีวิตดูประโยชน์ทั้งหมด
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เด็กๆ จะเล่นไปกับแอปแบบอินเตอร์แอคทีฟในระหว่างเวลาแปรงฟัน แอป Sonicare Kids จะสอนวิธีการแปรงฟัน พร้อมด้วยแอนิเมชันสนุกๆ และรางวัลที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการสร้างกิจวัตรที่ดีให้แก่พวกเขา
ด้วยแปรงสีฟันและแอป Sonicare For Kids ของ Philips เด็กๆ สามารถค้นพบวิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้องด้วยตัวเอง แอปพลิเคชันจะทำงานร่วมกับแปรงสีฟันโซนิคของลูกของคุณผ่าน Bluetooth เพื่อแสดงเทคนิคการแปรงฟันที่เหมาะสมและติดตามประสิทธิภาพ เด็กๆ สามารถเห็นว่าพวกเขาแปรงฟันได้ดีแค่ไหนและรับรางวัลอันน่าตื่นเต้นสำหรับความสำเร็จของพวกเขา ให้ความรู้และมีประสิทธิภาพ โดยพ่อแม่ 98% ที่ทำแบบสำรวจตอบว่าทำให้ลูกๆ แปรงฟันได้นานขึ้นและดีขึ้น ซึ่งนี่เป็นวิธีที่สนุกที่จะช่วยให้เด็กพัฒนานิสัยการดูแลสุขภาพช่องปากที่จะคงอยู่ตลอดไป
ความสนุกจะเริ่มขึ้นทันทีที่เริ่มแปรงฟัน เด็กๆ ที่ใช้ Sonicare สามารถรับรางวัลอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อให้กับ Sparkly ผู้ที่จะกระตุ้นให้พวกเขาแปรงฟันได้นานขึ้นและในวิธีที่ดีกว่า
แอป Sonicare Kids ออกแบบมาเพื่อทำให้การแปรงฟันสำหรับเด็กง่ายขึ้น Sparkly จะช่วยกระตุ้นให้ลูกของคุณแปรงแต่ละส่วนของปากให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น และความเร็วจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็น 2 นาทีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาแปรงฟัน
แปรงของลูกน้อยของคุณจะบันทึกข้อมูลการแปรงฟันได้ถึง 20 ครั้ง ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องซิงค์ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย คุณจึงสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายว่าลูกของคุณทำตามกิจวัตรได้ดีเพียงใด
ในขณะที่เด็กเรียนรู้ในการแปรงฟัน เทคโนโลยีโซนิคของเราจัดการที่เหลือทั้งหมด การทำงานแบบไดนามิกอันเป็นเอกลักษณ์ของแปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare จะทำงานอย่างนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพลึกถึงระหว่างฟันและตามแนวเหงือก ด้วยความเร็วมากกว่า 500 ครั้งต่อวินาที พลังการทำความสะอาดโซนิคช่วยชดเชยเพื่อพัฒนาเทคนิคเมื่อเด็กๆ แปรงฟันได้ดีขึ้น เทคโนโลยีนี้ทำให้แปรงสีฟัน Sonicare For Kids ของ Philips มีประสิทธิภาพมากกว่าแปรงสีฟันสำหรับแปรงด้วยตนเองถึง 75% ทำให้การตรวจสุขภาพประสบความสำเร็จมากขึ้น
สติกเกอร์ด้ามจับแสนสนุกจะให้เด็กๆ เลือกรูปลักษณ์ของแปรงสีฟัน ด้วยการออกแบบเปลี่ยนได้ 8 แบบในกล่องแปรงสีฟันโซนิคทุกรุ่น เด็กๆ สามารถเปลี่ยนลุคของแปรงสีฟันของพวกเขาได้บ่อยเท่าที่ต้องการ เมื่อรวมกับโอกาสในการปรับแต่งรูปลักษณ์ของแอปพลิเคชัน ประสบการณ์การใช้งาน Sonicare For Kids ของ Philips คือการดูแลช่องปากที่มีประสิทธิภาพและสนุกสนานตลอดเวลา
ด้วยโหมดการทำงานที่เหมาะกับเด็กสองโหมด แปรงสีฟันไฟฟ้ามอบการทำความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละวัย โหมดเบาสำหรับเด็กเล็กและโหมดแรงสำหรับเด็กโต
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้เด็กๆ สามารถแปรงด้วยตัวเอง หรือกับผู้ปกครอง แปรงสีฟัน Sonicare For Kids ของ Philips ทุกรุ่นจะมีที่จับที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดซึ่งช่วยให้ผู้ปกครองและเด็กๆ สามารถแปรงฟันด้วยกันได้ตามต้องการ ด้ามจับที่มั่นคงช่วยให้มือขนาดเล็กสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างง่ายดายด้วยแปรง ในขณะที่การออกแบบที่กว้างขวางทำให้ผู้ปกครองสามารถช่วยได้เมื่อต้องการ การออกแบบด้ามจับที่แข็งแรงทำให้เด็กๆ สามารถจัดเก็บแปรงสีฟันได้ในแนวตั้ง หรือบีบยาสีฟันใส่ในขณะที่แปรงสีฟันวางราบ
หัวแปรงทำจากยางของแปรงสีฟันไฟฟ้านี้ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องฟันที่กำลังพัฒนาตามอายุ
เลือกแปรงสีฟันที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมแนะนำ 91% ของพ่อแม่ที่เป็นบุคคลากรด้านทันตกรรมเลือก Philips Sonicare For Kids ให้ลูกๆ ใช้****
แปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare มาพร้อมกับแปรงขนขนาดกะทัดรัด 1 อัน นอกจากนี้ยังมีหัวแปรงขนาดมาตรฐานให้เลือกซื้อแยกต่างหาก หัวแปรง Sonicare for Kids ของ Philips ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อทำความสะอาดและปกป้องฟันอย่างนุ่มนวล
กำลังไฟ
ข้อมูลทางเทคนิค
ดีไซน์และการตกแต่ง
บริการ
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
ใช้งานง่าย
อุปกรณ์ที่มีมาให้
ประสิทธิภาพการทำความสะอาด
โหมด
การรองรับซอฟต์แวร์
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