รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
LR20P2B/40
ให้พลังแก่อุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังสูง
ในปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์และวิทยุขนาดพกพา ต่างต้องการใช้พลังงานมากยิ่งกว่าเดิม คุณสามารถทำให้เครื่องเล่นเหล่านี้ทำงานได้นานกว่าเดิมด้วยแบตเตอรี่ Power Alkaline ของ Philips
D
Power Alkaline
2 ก้อน
เพื่อให้การจดจำขนาดทั่วไปของแบตเตอรี่เป็นไปอย่างง่ายๆ เราจึงใช้รหัสสีเพื่อบอกขนาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
Philips มีแบตเตอรี่ที่มีการใช้งานบ่อย (AA, AAA, C, D, 9V) อย่างครบถ้วนในขนาดบรรจุหลากหลายขนาด เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของคุณ
แบตเตอรี่ทั่วไปมักจะประสบปัญหาพลังงานลดลงหากไม่ใช้งาน เรารับประกันว่าแบตเตอรี่ของเราจะยังคงรักษาระดับพลังงานได้ถึง 80% ของแบตเตอรี่ใหม่เป็นอย่างน้อย ภายในระยะเวลาหมดอายุของแบตเตอรี่
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