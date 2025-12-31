รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
LR6E4B/97
พลังมหาศาลสำหรับอุปกรณ์ที่มีการคายประจุรวดเร็วมาก
คุณต้องมีสิ่งที่ดีที่สุด มั่นใจได้ในแบตเตอรี่อัลตราอัลคาไลน์ที่ให้พลังมากกว่าแบตเตอรี่อัลคาไลน์ทั่วไปถึง 30% และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูง
AA
อัลตราอัลคาไลน์
แบตเตอรี่ของ Philips เหล่านี้ได้รับการรับประกันว่าปราศจากโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่น แคดเมียม ปรอท หรือตะกั่ว
แบตเตอรี่ทั่วไปมักจะประสบปัญหาพลังงานลดลงหากไม่ใช้งาน เรารับประกันว่าแบตเตอรี่ของเราจะยังคงรักษาระดับพลังงานได้ถึง 80% ของแบตเตอรี่ใหม่เป็นอย่างน้อย ภายในระยะเวลาหมดอายุของแบตเตอรี่
แบตเตอรี่อัลคาไลน์ดีกว่าแบตเตอรี่ Zinc Carbon ทั่วไปถึง 6 เท่า