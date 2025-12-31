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Ultra Alkalineแบตเตอรี่

LR6E4B/97

พลังมหาศาลสำหรับอุปกรณ์ที่มีการคายประจุรวดเร็วมาก

คุณต้องมีสิ่งที่ดีที่สุด มั่นใจได้ในแบตเตอรี่อัลตราอัลคาไลน์ที่ให้พลังมากกว่าแบตเตอรี่อัลคาไลน์ทั่วไปถึง 30% และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูง

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พลังมหาศาลสำหรับอุปกรณ์ที่มีการคายประจุรวดเร็วมาก

  • AA

  • อัลตราอัลคาไลน์

แบตเตอรี่อัลคาไลน์ของ Philips ประกอบด้วยสารแคดเมียม ปรอท หรือตะกั่ว 0%

แบตเตอรี่ของ Philips เหล่านี้ได้รับการรับประกันว่าปราศจากโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่น แคดเมียม ปรอท หรือตะกั่ว

แบตเตอรี่จะยังคงใหม่อยู่เสมอ สามารถใช้งานได้นานถึง 5 ปี

แบตเตอรี่ทั่วไปมักจะประสบปัญหาพลังงานลดลงหากไม่ใช้งาน เรารับประกันว่าแบตเตอรี่ของเราจะยังคงรักษาระดับพลังงานได้ถึง 80% ของแบตเตอรี่ใหม่เป็นอย่างน้อย ภายในระยะเวลาหมดอายุของแบตเตอรี่

แบตเตอรี่อัลคาไลน์ดีกว่าแบตเตอรี่ Zinc Carbon ทั่วไปถึง 6 เท่า

แบตเตอรี่อัลคาไลน์ดีกว่าแบตเตอรี่ Zinc Carbon ทั่วไปถึง 6 เท่า

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 265.6 kB
  • 21 July 2026

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