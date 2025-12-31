รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
LR6P12B/40
ให้พลังแก่อุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังสูง
ในปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์และวิทยุขนาดพกพา ล้วนแต่ต้องใช้พลังงานมากขึ้น คุณสามารถเติมพลังให้เครื่องเล่นเหล่านี้ทำงานได้ยาวนานกว่าที่เคยด้วย PowerLife Alkaline
AA
อัลคาไลน์
เทคโนโลยีอัลคาไลน์จะให้พลังแก่อุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองพลังงานสูง
แบตเตอรี่ของ Philips เหล่านี้ได้รับการรับประกันว่าปราศจากโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่น แคดเมียม ปรอท หรือตะกั่ว
Philips มีแบตเตอรี่ที่มีการใช้งานบ่อย (AA, AAA, C, D, 9V) อย่างครบถ้วนในขนาดบรรจุหลากหลายขนาด เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของคุณ
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