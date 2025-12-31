รับประกัน 2 ปีเต็ม
LUM11336U2510X2/20
1133625102
ขับขี่อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศ
"เปลี่ยนไฟหน้ารถของคุณเป็น Philips Ultinon WeatherVision LED และสัมผัสความคมชัดที่มากขึ้นบนท้องถนนพร้อมประสิทธิภาพของไฟ LED! หลอดไฟที่ติดตั้งง่ายเหล่านี้ทำให้คุณสามารถอัปเกรดเป็นไฟ LED ได้โดยไม่ยุ่งยาก!*"
LED-HL [≈H3]
หลอดไฟ LED แบบติดตั้งโดยตรง
ไฟสีขาวนวล 3500 K
ระบบยานยนต์ขั้นสูง
หลอดไฟ Philips Ultinon WeatherVision LED ให้แสงสว่างคล้ายหลอดไฟฮาโลเจนที่หรูหราที่ 3500 เคลวิน ช่วยให้รถของคุณมีสไตล์ล้ำสมัยพร้อมทั้งให้ความสว่างพิเศษจาก LED สัมผัสประสบการณ์การมองเห็นที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นในสภาพอากาศที่ขับขี่ยาก เช่น หิมะและหมอก ต้องขอบคุณการลดแสงสะท้อน
หลอดไฟ Philips Ultinon WeatherVision LED มีประสิทธิภาพแสงที่เหนือกว่า ให้ความสว่างมากกว่าหลอดไฟฮาโลเจน และมีการออกแบบที่กะทัดรัดและเข้ากันได้กับรถทุกแบบ ด้วยการใช้นวัตกรรมล่าสุดในเทคโนโลยี LED ทำให้ความสว่างของหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน ECE ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพแสงด้วยการใช้พลังงานที่ลดลง หลอดไฟ Philips Ultinon WeatherVision LED ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นท้องถนนได้ดีขึ้น ทำให้มองเห็นสิ่งกีดขวางได้ง่ายขึ้นและขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ด้วยหลอดไฟ Philips Ultinon WeatherVision LED การติดตั้งนั้นทำได้ง่ายและรวดเร็วเหมือนของเล่นเด็ก! ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความเข้ากันได้หรือวงแหวนอะแดปเตอร์เลย: หลอดไฟ Philips Ultinon WeatherVision LED มาพร้อมกับตัวเครื่องที่มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษและฐานในตัวที่เข้ากันได้กับ IEC 60061 การออกแบบให้พอดีโดยตรงมีลักษณะเหมือนกับหลอดไฟฮาโลเจน ทำให้สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดาย ใส่ได้พอดีและรับประกันความเข้ากันได้ในวงกว้างกับรถยนต์หลายๆ รุ่น*
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ความคิดเห็น
เป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ไฟ LED สำหรับตกแต่งเพิ่มเติมนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นที่บังคับใช้หรือไม่ ไม่อนุญาตให้ใช้โคมไฟบนถนนสาธารณะ
เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด
มาตรฐาน 2 ปี