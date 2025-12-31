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LUM11636U1MX1/20
มีไฟมากขึ้นสำหรับการขับขี่
Philips Ultinon 1000 Moto ให้ความสะดวกในทุกการขับขี่ โดยมีแสงสีขาวสว่างจ้าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและดีไซน์กะทัดรัดเพื่อให้ติดตั้งกับพาหนะส่วนใหญ่ได้ง่าย ทำงานได้กับไฟ AC และ DC จากจักรยานของ moto และกันสั่นสะเทือน
LED-HL [~HS1]
ลำแสงไฟหน้าสว่าง
แสงสีขาวเย็นตา 6000 K
ไดรเวอร์ IC สำหรับตัวแปลง AC/DC สากล
เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้นและสไตล์อันสมบูรณ์แบบ เลือกไฟ LED Philips Ultinon Moto LED สมรรถนะสูงที่มีไฟกว้างและสว่างขึ้นเพื่อทัศนวิสัยด้านหน้าที่ดีขึ้น รูปแบบลำแสงที่สม่ำเสมอและแม่นยำจะทำให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนและเป็นที่สังเกตเพื่อความปลอดภัยของคุณ ได้ทัศนวิสัยด้านหน้าที่ดีขึ้นเนื่องด้วยไฟที่สว่างขึ้น
Philips Ultinon 1000 Moto มีอุณหภูมิสีสูงสุด 6000 K เพื่อความสบายตาเพื่อให้การขับขี่ในที่มืดปลอดภัยขึ้น ได้รับประสบการณ์ที่น่าพอใจขึ้น
ไดรเวอร์ IC ในตัวเพื่อให้เหมาะกับระบบไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์ DC และ AC 12V ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แทบทุกคัน
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ความคิดเห็น
เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้น
เทียบกับข้อกำหนดขั้นต่ำทางกฎหมายของ ECE R113