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Ultinon Drive Projector lensเลนส์ LED Projector กำลังสูง

LUMUP3011X2/20

เพลิดเพลินไปกับความสว่างอันทรงพลังด้วยระยะส่องสว่างที่ไกลขึ้น

โปรเจคเตอร์ LED Philips Ultinon Drive 3011 มีพลังที่จะทำให้คุณปลอดภัย ให้แสงสีขาวสว่างกว่าถึง 400%* อายุการใช้งานยาวนานขึ้น และสามารถส่องสว่างได้ไกลถึง 500 เมตร** ด้วยประสิทธิภาพของ LED อันทรงพลัง

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ความปลอดภัยที่มากขึ้นในการขับขี่

เพลิดเพลินไปกับความสว่างอันทรงพลังด้วยระยะส่องสว่างที่ไกลขึ้น

  • สว่างกว่าถึง 400%*

  • ความยาวลำแสงสูงสุด 500 ม.**

  • ไฟสูงทรงพลังสูงถึง 75W

  • แสงสีขาวเย็นตา 6000 K

แสงสว่างขึ้นถึง +400% เพื่อทัศนวิสัยที่เหนือชั้น

แสงสว่างที่สว่างกว่า 400% สูงถึง 75W ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นบนท้องถนน ยิ่งคุณมองเห็นได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งขับรถได้ดีขึ้นเท่านั้น คุณก็จะตอบสนองได้เร็วยิ่งขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความมืดชนะ เลือกโปรเจคเตอร์ LED Philips Ultinon Drive และเริ่มขับรถในเวลากลางคืนด้วยความมั่นใจและควบคุมได้ดียิ่งขึ้น

ส่องสว่างได้กว้างไกลเพื่อทัศนวิสัยที่เหนือกว่า

ด้วยโซลูชัน LED กำลังสูงของเรา โปรเจคเตอร์ LED Philips Ultinon Drive จึงให้ทัศนวิสัยในระยะไกลเป็นพิเศษ 500 ม. ซึ่งได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการด้านยานยนต์ของเราในประเทศเยอรมนี รูปแบบลำแสงที่สว่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณมองเห็นทางยาวตามถนนและด้านข้างถนน ทำให้คุณตอบสนองต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่อยู่ข้างหน้าได้เร็วขึ้น

มองเห็นและถูกมองเห็นด้วยแสงสีขาวมีสไตล์ 6000 เคลวิน

การติดตั้งโปรเจคเตอร์ LED Philips Ultinon Drive ในรถยนต์จะช่วยเพิ่มสไตล์และความปลอดภัยให้กับคุณ มองเห็นและมองเห็นด้วยแสงสีขาวมีสไตล์ 6000 เคลวิน เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ที่มากขึ้น นอกจากรูปลักษณ์ที่สวยงามแล้ว เลนส์เหล่านี้ยังให้คอนทราสต์ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณจดจำสิ่งกีดขวางและป้ายจราจรได้ดีขึ้นในความมืด เมื่อคุณสัมผัสกับเอฟเฟกต์แสงกลางวัน คุณจะหลงรักโปรเจคเตอร์ LED Philips Ultinon Drive

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  1. ไฟต่ำเมื่อเทียบกับหลอดฮาโลเจนมาตรฐาน

  2. อิงตามระยะทาง 1 ลักซ์เป็นคู่