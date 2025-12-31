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LUMUP5011X2/20
เพลิดเพลินไปกับความสว่างอันทรงพลังด้วยระยะส่องสว่างที่ไกลขึ้น
โปรเจคเตอร์ LED Philips Ultinon Drive 5011 มีพลังที่จะทำให้คุณปลอดภัย ให้แสงสีขาวสว่างกว่าถึง 400%* อายุการใช้งานยาวนานขึ้น และสามารถส่องสว่างได้ไกลถึง 600 เมตร** ด้วยประสิทธิภาพของ LED อันทรงพลัง
สว่างกว่าถึง 400%*
ความยาวลำแสงสูงสุด 600 ม.**
กำลังไฟสูงทรงพลังถึง 90W
แสงสีขาวเย็นตา 6000K
แสงสว่างที่สว่างกว่า 400% สูงถึง 90W ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นบนท้องถนน ยิ่งคุณมองเห็นได้มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งขับรถได้ดีขึ้นเท่านั้น คุณก็จะตอบสนองได้เร็วยิ่งขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความมืดชนะ เลือก Philips Ultinon Drive LED Projector และเริ่มขับรถในเวลากลางคืนด้วยความมั่นใจและการควบคุมที่มากขึ้น
ด้วยโซลูชัน LED ที่เพิ่มประสิทธิภาพของเรา Philips Ultinon Drive LED Projector จึงช่วยให้คุณมองเห็นในระยะไกลอย่างเหนือชั้น รูปแบบลำแสงที่สว่างสม่ำเสมอช่วยให้มองเห็นได้ไกลขึ้นตามถนนและด้านข้างถนน ทำให้คุณตอบสนองต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่อยู่ข้างหน้าได้เร็วขึ้น และด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น คุณสามารถเปิดใช้งาน LED ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นสำหรับไฟสูง คุณจึงมองเห็นได้ไกลถึง 600 ม. ข้างหน้า ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการการประยุกต์ใช้งานด้านยานยนต์ของเราในเยอรมนี
การติดตั้ง Philips Ultinon Drive LED Projector ในรถยนต์จะช่วยเพิ่มสไตล์และความปลอดภัยให้กับคุณ มองเห็นและเป็นที่สังเกตเห็นด้วยแสงสีขาวอย่างมีสไตล์ 6000 เคลวิน เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ที่มากขึ้น นอกจากรูปลักษณ์ที่สวยงามแล้ว เลนส์เหล่านี้ยังให้ความคมชัดที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณรับรู้ถึงสิ่งกีดขวางและป้ายจราจรได้ดีขึ้นในความมืด เมื่อคุณสัมผัสกับเอฟเฟกต์เลียนแบบแสงกลางวัน คุณจะหลงรัก Philips Ultinon LED Projector
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