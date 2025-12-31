รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
M1WT/00
คุณภาพเสียงระดับ Hi-fi ทุกที่ที่ต้องการ
หูฟัง Philips Fidelio M1 ผสานประสิทธิภาพเสียงที่ดีที่สุดและความสบายสำหรับประสบการณ์การฟังเพลงอย่างแท้จริง โครงสร้างที่ช่วยขจัดเสียงรบกวนได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่ทนทาน เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับเสียงที่มีความละเอียดสูงไม่ว่าคุณอยู่ที่ใด
Fidelio
สีขาว
ลำโพงได้รับการทดสอบอย่างระมัดระวัง เพื่อสมดุลเสียงที่ดีที่สุด
ทำการวิจัยอย่างกว้างขวางกับผู้รักเสียงเพลงที่ชาญฉลาดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความชอบในการฟังของพวกเขา เช่น ความสมดุลของลักษณะเสียงที่พวกเขาชื่นชอบ วิศวกรด้านเสียงของเราจึงปรับแต่ง Fidelio M1 ให้คำนึงถึงรายละเอียดทุกนาทีที่ส่งผลต่อการที่ผู้ฟังแยกแยะเสียง เช่น วิธีที่หูสะท้อนเสียงและการตอบสนอง ด้วยเหตุนี้ หูฟัง M1 ของเราจึงได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างเสียงที่สมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้จากการบันทึกเสียงต้นฉบับ รวมถึงรูปแบบการบันทึกเสียงในปัจจุบันด้วย
การป้องกันเสียงคือล็อคแบบริบบิ้นที่ออกแบบเป็นพิเศษอยู่ช่องภายใน เพื่อขจัดการเล็ดรอดของเสียงที่ไม่จำเป็นและรักษารายละเอียดของเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือการขยายของเสียงเบสที่ดีเยี่ยม
รางวัล
ความคิดเห็น