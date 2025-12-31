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  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
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  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
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  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
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  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
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ยกเลิกการผลิต

Philips Fidelioชุดหูฟังมีสายคาดศีรษะแนบพอดีหู

M1WT/00

3 รางวัล

คุณภาพเสียงระดับ Hi-fi ทุกที่ที่ต้องการ

หูฟัง Philips Fidelio M1 ผสานประสิทธิภาพเสียงที่ดีที่สุดและความสบายสำหรับประสบการณ์การฟังเพลงอย่างแท้จริง โครงสร้างที่ช่วยขจัดเสียงรบกวนได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่ทนทาน เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับเสียงที่มีความละเอียดสูงไม่ว่าคุณอยู่ที่ใด

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

คุณภาพเสียงระดับ Hi-fi ทุกที่ที่ต้องการ

  • Fidelio

  • สีขาว

ลำโพงได้รับการทดสอบอย่างระมัดระวัง เพื่อสมดุลเสียงที่ดีที่สุด

ลำโพงได้รับการทดสอบอย่างระมัดระวัง เพื่อสมดุลเสียงที่ดีที่สุด

การตอบสนองต่อความถี่ที่ปรับแต่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ฟัง

ทำการวิจัยอย่างกว้างขวางกับผู้รักเสียงเพลงที่ชาญฉลาดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความชอบในการฟังของพวกเขา เช่น ความสมดุลของลักษณะเสียงที่พวกเขาชื่นชอบ วิศวกรด้านเสียงของเราจึงปรับแต่ง Fidelio M1 ให้คำนึงถึงรายละเอียดทุกนาทีที่ส่งผลต่อการที่ผู้ฟังแยกแยะเสียง เช่น วิธีที่หูสะท้อนเสียงและการตอบสนอง ด้วยเหตุนี้ หูฟัง M1 ของเราจึงได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างเสียงที่สมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้จากการบันทึกเสียงต้นฉบับ รวมถึงรูปแบบการบันทึกเสียงในปัจจุบันด้วย

โครงสร้างการป้องกันเสียงช่วยเก็บรายละเอียดเสียงไว้ภายใน

โครงสร้างการป้องกันเสียงช่วยเก็บรายละเอียดเสียงไว้ภายใน

การป้องกันเสียงคือล็อคแบบริบบิ้นที่ออกแบบเป็นพิเศษอยู่ช่องภายใน เพื่อขจัดการเล็ดรอดของเสียงที่ไม่จำเป็นและรักษารายละเอียดของเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือการขยายของเสียงเบสที่ดีเยี่ยม

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • รูปภาพของ AWARD-961301
  • รูปภาพของ AWARD-961310
  • รูปภาพของ AWARD-1679531

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