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DVD Micro Music System

MCD2010/98

4.1

| (14) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ผ่อนคลายไปกับเสียงดนตรีและภาพยนตร์

ด้วยเทคโนโลยี DVD Micro System ของ Philips ที่ดึงความไพเราะที่สุดของเสียงจากภาพยนตร์ DVD, DivX และเพลงจากแผ่น MP3 การเชื่อมต่อ USB Direct และ MP3 Link ทำให้เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเพลงพกพาได้สะดวก ทั้งยังมีลำโพง Bass Reflex ที่มอบเสียงเบสให้ดังกระหึ่มและคมชัดไปพร้อมๆ กัน

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ผ่อนคลายไปกับเสียงดนตรีและภาพยนตร์

การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset (ตั้งค่าล่วงหน้า) ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง

USB Direct เพื่อการเล่นเพลงและภาพ

USB Direct เพื่อการเล่นเพลงและภาพ

เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิตอลให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การโรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.1

จาก 5

14

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

02/03/2012

Singapore

Singapore

very easy to use

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD2010 DVD micro music system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD2010 DVD micro music system

27/06/2012

Singapore

Singapore

This is real value for money here. I like it a lot.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD2010 DVD micro music system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD2010 DVD micro music system

18/06/2012

Singapore

Singapore

Good

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD2010 DVD micro music system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD2010 DVD micro music system

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