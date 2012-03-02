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ผ่อนคลายไปกับเสียงดนตรีและภาพยนตร์
ด้วยเทคโนโลยี DVD Micro System ของ Philips ที่ดึงความไพเราะที่สุดของเสียงจากภาพยนตร์ DVD, DivX และเพลงจากแผ่น MP3 การเชื่อมต่อ USB Direct และ MP3 Link ทำให้เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเพลงพกพาได้สะดวก ทั้งยังมีลำโพง Bass Reflex ที่มอบเสียงเบสให้ดังกระหึ่มและคมชัดไปพร้อมๆ กัน
เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset (ตั้งค่าล่วงหน้า) ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง
เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิตอลให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที
ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การโรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น
4.1
จาก 5
14
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
jong_mintan
02/03/2012
Singapore
very easy to use
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD2010 DVD micro music system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD2010 DVD micro music system
Cheen_YuenChai
27/06/2012
Singapore
This is real value for money here. I like it a lot.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD2010 DVD micro music system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD2010 DVD micro music system
DavidYang
18/06/2012
Singapore
Good
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD2010 DVD micro music system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCD2010 DVD micro music system