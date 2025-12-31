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DVD Micro Theater

MCD710/98

สุดยอดประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์

ประสบการณ์ความบันเทิงภายในบ้านจะยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นด้วย MCD710 DVD Micro Theater ภาพสวยจาก Progressive Scan ช่วยเพิ่มอรรถรสในการชมภาพยนตร์ อีกทั้งยังมีการเล่นโดยตรงจาก USB ที่ให้เสียงคุณภาพเยี่ยมขณะฟังเพลงดิจิตอลของคุณ

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พร้อมการเล่น USB Direct

สุดยอดประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์

  • การเล่นเพลงในรูปแบบ DivX

  • เล่น USB

USB Direct เพื่อการเล่นเพลงและภาพ

USB Direct เพื่อการเล่นเพลงและภาพ

เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิตอลให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการ สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปที่จอก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ

เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ

เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า ด้วยการรองรับ DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เข้ารหัส DivX® ในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายของคุณได้อย่างเพลิดเพลิน รูปแบบสื่อ DivX® คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ที่มีลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้

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