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MCD716/98
สัมผัสภาพและเสียงชั้นเยี่ยม
ระบบที่มีคุณภาพสูงนี้มีสไตล์การออกแบบที่โดดเด่นและทันสมัย ลำโพงสีดำเป็นมันวาวให้คุณภาพเสียงระดับสูงและสามารถเล่น DVD ได้ คุณจะชื่นชอบกับพลังเสียงและภาพวิดีโอ ในแบบฉบับที่ต้องการจากเครื่องรุ่นเล็กนี้
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า ด้วยการรองรับ DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เข้ารหัส DivX® ในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายของคุณได้อย่างเพลิดเพลิน รูปแบบสื่อ DivX® คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ที่มีลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้
Video DAC 12 บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพถ่ายที่แท้จริง โดยแสดงทุกเฉดสีอย่างละเอียดและให้สีที่มีความสม่ำเสมอ ภาพที่ได้จึงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิต ที่จะสามารถเห็นข้อจำกัดได้ชัดเจนเมื่อฉายภาพด้วยการใช้จอหรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่
Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการ สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปที่จอก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ
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