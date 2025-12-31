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MCM770/12
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
ดื่มด่ำไปกับพลังเสียงคุณภาพเยี่ยมของ Philips ระบบ Hi-Fi ซึ่งโดดเด่นด้วยลำโพงทวีตเตอร์แบบ Silk Dome บวกกับลำโพงไม้สุดหรูและโครงตู้อะลูมิเนียมช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงให้ดีเยี่ยม ขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ในความแม่นยำและการควบคุม
ลำโพงทวีตเตอร์แบบ Silk Dome
60W
การใช้อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปทำให้มีน้ำหนักเบาและทนต่อระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความแข็งแรงและป้องกันการเกิดสนิมได้ดี
Micro System ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษนี้มาพร้อมกับขาตั้งรูปสามเหลี่ยมที่ช่วยป้องกันเสียงผิดเพี้ยนที่เกิดจากการสั่นสะเทือน อุณหภูมิที่สูงเกินไป และการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มาจากเครื่องขยายเสียงและเครื่องเล่น CD เสียงที่ได้จึงมีความราบรื่นไม่มีการกระตุก ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดมีพลัง
ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง
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