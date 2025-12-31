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Heritage Audioเครื่องเล่นระบบ Hi-Fi

MCM770/12

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ดื่มด่ำไปกับพลังเสียงคุณภาพเยี่ยมของ Philips ระบบ Hi-Fi ซึ่งโดดเด่นด้วยลำโพงทวีตเตอร์แบบ Silk Dome บวกกับลำโพงไม้สุดหรูและโครงตู้อะลูมิเนียมช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงให้ดีเยี่ยม ขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ในความแม่นยำและการควบคุม

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เพลิดเพลินกับเพลงคุณภาพเสียงระดับ Hi-Fi

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

  • ลำโพงทวีตเตอร์แบบ Silk Dome

  • 60W

โครงเครื่องอะลูมิเนียมที่สวยงามและรู้สึกได้ถึงคุณภาพ

โครงเครื่องอะลูมิเนียมที่สวยงามและรู้สึกได้ถึงคุณภาพ

การใช้อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปทำให้มีน้ำหนักเบาและทนต่อระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความแข็งแรงและป้องกันการเกิดสนิมได้ดี

การออกแบบส่วนประกอบในระดับไฮเอนด์พร้อมขาตั้ง

การออกแบบส่วนประกอบในระดับไฮเอนด์พร้อมขาตั้ง

Micro System ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษนี้มาพร้อมกับขาตั้งรูปสามเหลี่ยมที่ช่วยป้องกันเสียงผิดเพี้ยนที่เกิดจากการสั่นสะเทือน อุณหภูมิที่สูงเกินไป และการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มาจากเครื่องขยายเสียงและเครื่องเล่น CD เสียงที่ได้จึงมีความราบรื่นไม่มีการกระตุก ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดมีพลัง

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง

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