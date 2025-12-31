รับประกัน 2 ปีเต็ม
ใหม่
NX1111/00
เหมาะสำหรับทั้งการอบและการปรุงอาหาร
รวมถ้วยมัฟฟิน 7 ถ้วย
ใช้กับเครื่องล้างจานได้
เคลือบเซรามิกปราศจาก PFAS
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ค้นพบวิธีใหม่ๆ ในการใช้หม้อทอด Airfryer ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยชุดอบขนมของฟิลิปส์ เหมาะสำหรับทำขนมหวานและอาหารคาวหลากหลายชนิด
ถ้วยมัฟฟินซิลิโคนของเราไม่มีกลิ่น มีดีไซน์สวยงาม ทำให้การอบขนม การเพลิดเพลิน และการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นเรื่องง่าย
เคลือบผิวรุ่นใหม่ของเราปราศจาก PFAS*: ไม่ติด ทนทาน ต้านรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย
ความคิดเห็น
พื้นผิวสำหรับการปรุงอาหาร/เตรียมอาหาร ผลิตโดยปราศจาก PFAS
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