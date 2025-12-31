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ยกเลิกการผลิต
ORD7100R/00
วิทยุแบบดั้งเดิม
ให้วิทยุแบบดั้งเดิมจาก Philips เติมเต็มประสบการณ์การรับฟังของคุณ ด้วยการออกแบบในสไตล์ที่น่าจดจำในปี 1955 ของวิทยุ Philips ซึ่งสามารถเล่นและชาร์จไฟ iPod และ iPhone ได้ และมีจูนเนอร์ FM
พร้อมหัวเสียบ 30 พิน
สำหรับ iPod/iPhone
FM
10 วัตต์
ทำให้การเชื่อมต่อง่ายและเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบพกพา เพียงเสียบปลั๊กอุปกรณ์กับพอร์ต AUDIO-IN (3.5 มม.) ของชุด Philips สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่อจะอยู่ที่เอาต์พุตหูฟัง เมื่อเชื่อมต่อได้สำเร็จคุณสามารถเพลิดเพลินกับคอลเลคชันเพลงของคุณทั้งหมดได้โดยตรงจากชุดลำโพงคุณภาพเยี่ยม Philips ให้เสียงที่ไพเราะยิ่งขึ้น
เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone! อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone ในขณะเดียวกัน คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พกพา โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ
เมื่อทำการเชื่อมต่อ ชุดระบบเชื่อมต่อนี้จะซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติกับ iPod/iPhone ของคุณในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ด้วยคุณสมบัติที่สะดวกนี้ คุณจึงไม่ต้องตั้งเวลาด้วยตัวเอง
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