ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายรีโมทคอนโทรล
  • รูปภาพหลัก
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • ภาพถ่ายรีโมทคอนโทรล
  • รูปภาพหลัก

ยกเลิกการผลิต

เครื่องเล่น DVD แบบพกพา

PET716/12

ชมภาพยนตร์ DVD และ DivX® ได้ในทุกที่

เอนกายลง ผ่อนคลายและชมภาพยนตร์ในระหว่างเดินทางด้วยจอ LCD ขนาด 7” TFT ของ Philips PET716 เพลิดเพลินกับภาพยนตร์จาก DVD, DivX®, MPEG4 หรือเพลงโปรดจาก MP3-CD และ CD และชมภาพถ่าย JPEG สุดประทับใจได้ทุกที่ทุกเวลา

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ชมภาพยนตร์ DVD และ DivX® ได้ในทุกที่

  • LCD ไวด์สกรีน 17.8 ซม./7"

  • การเล่นเพลงในรูปแบบ DivX

เพลินเพลินกับภาพยนตร์ในรูปแบบจอกว้าง 16:9

เพลินเพลินกับภาพยนตร์ในรูปแบบจอกว้าง 16:9

ชมและแบ่งปันภาพยนตร์ ภาพดิจิตอล ที่ชื่นชอบกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ อัตราการจัดมุมมองไวด์สกรีน 16:9 ถือเป็นมาตรฐานสากลสำหรับโทรทัศน์ความละเอียดสูง การใช้อัตราการจัดมุมมองดั้งเดิมขนาด 16:9 ทำให้แสดงภาพโดยปราศจากพื้นที่เหลือทั้งด้านบนและล่างของภาพ และปราศจากการลดทอนของคุณภาพอันเนื่องมาจากการปรับแปลงสัดส่วนของภาพเพื่อให้เข้ากันกับจอที่ใช้สัดส่วนอื่น

เล่นเพลง MP3-CD, CD and CD-RW

MP3 คือการปฏิวัติเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลที่สามารถบีบไฟล์เพลงดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ทำให้คุณภาพเสียงลดลง CD เพียงแผ่นเดียวสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 10 ชั่วโมง

เล่นภาพยนตร์ DVD, DVD+/-R และ DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4

เล่นภาพยนตร์ DVD, DVD+/-R และ DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4

ด้วยการรองรับ DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เข้ารหัส DivX® ในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายของคุณได้อย่างเพลิดเพลิน รูปแบบสื่อ DivX® คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ทำให้สามารถคุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW, การ์ดหน่วยความจำ และวิดีโอ DVD ได้ แผ่น DivX® สามารถเล่นในเครื่องเล่น DVD, เครื่องบันทึก DVD และโฮมเธียเตอร์ในบางรุ่นได้

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี