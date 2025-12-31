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PET716/12
ชมภาพยนตร์ DVD และ DivX® ได้ในทุกที่
เอนกายลง ผ่อนคลายและชมภาพยนตร์ในระหว่างเดินทางด้วยจอ LCD ขนาด 7” TFT ของ Philips PET716 เพลิดเพลินกับภาพยนตร์จาก DVD, DivX®, MPEG4 หรือเพลงโปรดจาก MP3-CD และ CD และชมภาพถ่าย JPEG สุดประทับใจได้ทุกที่ทุกเวลา
LCD ไวด์สกรีน 17.8 ซม./7"
การเล่นเพลงในรูปแบบ DivX
ชมและแบ่งปันภาพยนตร์ ภาพดิจิตอล ที่ชื่นชอบกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ อัตราการจัดมุมมองไวด์สกรีน 16:9 ถือเป็นมาตรฐานสากลสำหรับโทรทัศน์ความละเอียดสูง การใช้อัตราการจัดมุมมองดั้งเดิมขนาด 16:9 ทำให้แสดงภาพโดยปราศจากพื้นที่เหลือทั้งด้านบนและล่างของภาพ และปราศจากการลดทอนของคุณภาพอันเนื่องมาจากการปรับแปลงสัดส่วนของภาพเพื่อให้เข้ากันกับจอที่ใช้สัดส่วนอื่น
MP3 คือการปฏิวัติเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลที่สามารถบีบไฟล์เพลงดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ทำให้คุณภาพเสียงลดลง CD เพียงแผ่นเดียวสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 10 ชั่วโมง
ด้วยการรองรับ DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เข้ารหัส DivX® ในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายของคุณได้อย่างเพลิดเพลิน รูปแบบสื่อ DivX® คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ทำให้สามารถคุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW, การ์ดหน่วยความจำ และวิดีโอ DVD ได้ แผ่น DivX® สามารถเล่นในเครื่องเล่น DVD, เครื่องบันทึก DVD และโฮมเธียเตอร์ในบางรุ่นได้
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