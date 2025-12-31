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PPX720/INT
ความสว่าง Xtreme, เสียง Xtreme และความสามารถในการพกพา
อิงตาม Android TV พบว่า PicoPix MaxTV ฉายภาพได้สูงสุด 120 นิ้วใน True แบบ Full HD ต้องขอขอบคุณการแก้ไขภาพหลายรอบ ความสว่างอัตโนมัติ แบตเตอรี่ที่อยู่ได้นาน 4 ชั่วโมง และฟังก์ชันบูมบอกซ์ คุณจะต้องสงสัยตัวเองขึ้นมาเลยว่าจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรหากขาดสิ่งนี้ไป
120” ในความละเอียดแบบ Full HD อย่างแท้จริงที่ 1080p
เสียงและความสามารถในการพกพาแบบ Xtreme
ประสบการณ์ Android TV
ฟังก์ชัน Bluetooth Boombox
โฟกัสอัตโนมัติได้ภายในคลิกเดียวจึงขจัดความยุ่งยากในการตั้งค่าด้วยตนเองออกไปได้ ทั้งกล้องความละเอียดสูงและระบบโฟกัสอัตโนมัติที่ใช้ AI จะช่วยให้คุณได้ภาพที่คมชัดที่สุดได้โดยอัตโนมัติ
โปรเจคเตอร์ PicoPix Max TV ขนาดกะทัดรัดสุดยอดรวมทุกอย่างที่คุณต้องการไว้แล้ว ตัวเครื่องใช้ประโยชน์สูงสุดจากแบตเตอรี่โดยอยู่ได้นาน 4 ชั่วโมงในโหมดฉายภาพและ 10 ชั่วโมงในโหมดลำโพง Bluetooth นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันแบตเตอรี่สำรองที่จะชาร์จอุปกรณ์ทั้งหมดผ่านช่อง USB-C หรือ USB-A ได้อีกด้วย
เทคโนโลยี Texas Instruments DLP ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ในโรงภาพยนตร์ 9 ใน 10 แห่งทั่วโลก ให้ภาพที่สดใส มีความเปรียบต่างสูง และสว่างได้ในทุกสภาพการใช้งาน คุณจึงเตรียมรับประสบการณ์ด้านภาพที่ไม่มีใครเทียบพร้อมสีสันสดใสที่ใช้สัญญาณ REC709 เต็ม 100%
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โปรเจคเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงกับและสำหรับใช้งานกับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ เช่น สมาร์ทโฟน, แล็ปท็อป, PC, เครื่องเล่น Blue-ray ฯลฯ