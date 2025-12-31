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PicoPix MaxTVโปรเจคเตอร์เคลื่อนที่

PPX720/INT

ความสว่าง Xtreme, เสียง Xtreme และความสามารถในการพกพา

อิงตาม Android TV พบว่า PicoPix MaxTV ฉายภาพได้สูงสุด 120 นิ้วใน True แบบ Full HD ต้องขอขอบคุณการแก้ไขภาพหลายรอบ ความสว่างอัตโนมัติ แบตเตอรี่ที่อยู่ได้นาน 4 ชั่วโมง และฟังก์ชันบูมบอกซ์ คุณจะต้องสงสัยตัวเองขึ้นมาเลยว่าจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรหากขาดสิ่งนี้ไป

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ความสว่าง Xtreme, เสียง Xtreme และความสามารถในการพกพา

  • 120” ในความละเอียดแบบ Full HD อย่างแท้จริงที่ 1080p

  • เสียงและความสามารถในการพกพาแบบ Xtreme

  • ประสบการณ์ Android TV

  • ฟังก์ชัน Bluetooth Boombox

Smart Autofocus

Smart Autofocus

โฟกัสอัตโนมัติได้ภายในคลิกเดียวจึงขจัดความยุ่งยากในการตั้งค่าด้วยตนเองออกไปได้ ทั้งกล้องความละเอียดสูงและระบบโฟกัสอัตโนมัติที่ใช้ AI จะช่วยให้คุณได้ภาพที่คมชัดที่สุดได้โดยอัตโนมัติ

ความสามารถในการพกพาแบบ Xtreme

ความสามารถในการพกพาแบบ Xtreme

โปรเจคเตอร์ PicoPix Max TV ขนาดกะทัดรัดสุดยอดรวมทุกอย่างที่คุณต้องการไว้แล้ว ตัวเครื่องใช้ประโยชน์สูงสุดจากแบตเตอรี่โดยอยู่ได้นาน 4 ชั่วโมงในโหมดฉายภาพและ 10 ชั่วโมงในโหมดลำโพง Bluetooth นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันแบตเตอรี่สำรองที่จะชาร์จอุปกรณ์ทั้งหมดผ่านช่อง USB-C หรือ USB-A ได้อีกด้วย

เทคโนโลยี TI DLP / REC709

เทคโนโลยี TI DLP / REC709

เทคโนโลยี Texas Instruments DLP ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ในโรงภาพยนตร์ 9 ใน 10 แห่งทั่วโลก ให้ภาพที่สดใส มีความเปรียบต่างสูง และสว่างได้ในทุกสภาพการใช้งาน คุณจึงเตรียมรับประสบการณ์ด้านภาพที่ไม่มีใครเทียบพร้อมสีสันสดใสที่ใช้สัญญาณ REC709 เต็ม 100%

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