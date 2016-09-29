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ยกเลิกการผลิต
PQ226/18
โกนสะอาด เกลี้ยงเกลาเพื่อความมั่นใจ
เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบชาร์จใหม่ได้ Philips PQ226 ผสานรวมระบบการโกนหนวดที่เกลี้ยงเกลาเข้ากับเทคโนโลยี Reflex Action เอกสิทธิ์เฉพาะ คุณจึงมั่นใจว่าดูดีทุกวัน
ชาร์จใหม่ได้
Micro USB
หัวโกนที่นำเข้าให้ประสบการณ์การโกนที่แนบสนิท
ปรับแนวใบมีดด้านที่คมของเครื่องโกนหนวด Philips แนบชิดกับผิวของคุณเพื่อการโกนได้ลึกขึ้น; หัวโกนที่ปรับขึ้นลงได้อิสระจะปรับตามความโค้งมนของรูปหน้า
หัวโกนสามารถปรับตามความโค้งมนของรูปหน้าและคอโดยอัตโนมัติ
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
웅이랑께
29/09/2016
한국
ตรวจสอบผู้ซื้อ
good good very good
부담없는 가격 / 깔끔한 디자인 / USB충전방식 면도기를 찾는다면 필립스 PQ226/18이 정답
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PQ226/18 전기 면도기
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PQ226/18 전기 면도기