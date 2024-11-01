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  • ใช้เวลารีดผ้าน้อยลงสูงสุด 25%* ใช้เวลารีดผ้าน้อยลงสูงสุด 25%* ใช้เวลารีดผ้าน้อยลงสูงสุด 25%*

    2000 Series เตารีดแรงดันไอน้ำ

    PSG2001/80

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    1 รางวัล

    ใช้เวลารีดผ้าน้อยลงสูงสุด 25%*

    ใช้เวลารีดน้อยลง มีเวลาเหลือมากขึ้น ด้วยเตารีดแรงดันไอน้ำซีรีส์ 2000

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    2000 Series เตารีดแรงดันไอน้ำ

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    ใช้เวลารีดผ้าน้อยลงสูงสุด 25%*

    • แรงดันไอน้ำสูงสุด 6 บาร์
    • พลังไอน้ำต่อเนื่อง 130 กรัม/นาที
    • พลังไอน้ำพิเศษ 300 ก.
    รีดเร็วด้วยระบบพลังพลังไอน้ำพิเศษ 300 ก.

    รีดเร็วด้วยระบบพลังพลังไอน้ำพิเศษ 300 ก.

    รีดได้เร็วและมีประสิทธิภาพ จัดการกองผ้าได้เร็วขึ้น

    แผ่นความร้อนเซรามิก ทนทาน รีดลื่น

    แผ่นความร้อนเซรามิก ทนทาน รีดลื่น

    แผ่นความร้อนเซรามิกช่วยให้รีดผ้าทุกชนิดได้อย่างเรียบลื่นไม่ติดเนื้อผ้า ป้องกันรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย

    ขจัดรอยยับอย่างรวดเร็วด้วยพลังไอน้ำต่อเนื่อง 130 กรัม/นาที

    ขจัดรอยยับอย่างรวดเร็วด้วยพลังไอน้ำต่อเนื่อง 130 กรัม/นาที

    พลังไอน้ำที่แรงต่อเนื่องสามารถจัดการกับรอยยับในผ้าทุกชนิดอย่างง่ายดาย

    น้ำหนักเบา กะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    น้ำหนักเบา กะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    ขนาดกะทัดรัด ทำให้เตารีดเบามือและถือง่ายขณะรีด

    แท็งก์น้ำ 1.4 ล. เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

    แท็งก์น้ำ 1.4 ล. เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

    แท็งก์ใสขนาด 1.4 ลิตรให้คุณใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 1 ชั่วโมง (ในโหมด Eco) ทำให้คุณเห็นได้ชัดเจนว่าเหลือน้ำมากแค่ไหนและเติมน้ำใต้แท็งก์ได้ง่ายๆ ผ่านช่องเติมน้ำขนาดใหญ่

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      315(ย)*120(ก)*285(ส)
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      20.8ซม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      30.8cm
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      36.8ซม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      • 1.03kg
      • น้ำหนักของเตารีด+ฐาน: 2.3kg
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      3กก.
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      3kg

    • วิธีขจัดตะกรัน

      สามารถใช้กับน้ำประปาได้
      มี
      ระบบขจัดตะกรัน
      ระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะ

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักเตารีดและฐาน
      2.3  kg

    • ใช้งานง่าย

      ระยะเวลาทำความร้อน
      2.  minute(s)
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1.4  nm
      ชื่อแผ่นความร้อน
      เซรามิก
      ความยาวสายไฟ
      1.6  m
      ความยาวของท่อส่งไอน้ำ
      1.4  m
      ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
      มี
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1.4L

    • การรับประกัน

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      แรงดัน
      แรงดันไอน้ำ 6 บาร์
      กำลังไฟ
      2400  W
      พลังไอน้ำพิเศษ
      300  g
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      130  g/min
      พลังไอน้ำรีดในแนวตั้งได้
      มี

    Badge-D2C

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