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  • ใช้เวลารีดผ้าน้อยลงสูงสุด 25%* ใช้เวลารีดผ้าน้อยลงสูงสุด 25%* ใช้เวลารีดผ้าน้อยลงสูงสุด 25%*

    3000 Series เครื่องทำไอน้ำ

    PSG3000/30

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    1 รางวัล

    ใช้เวลารีดผ้าน้อยลงสูงสุด 25%*

    ใช้เวลารีดน้อยลง มีเวลาใส่และเพลิดเพลินกับเสื้อผ้ามากขึ้นด้วยเครื่องทำไอน้ำซีรีส์ 3000

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    3000 Series เครื่องทำไอน้ำ

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    ใช้เวลารีดผ้าน้อยลงสูงสุด 25%*

    • แรงดันปั๊มสูงสุด 6 บาร์
    • พลังไอน้ำต่อเนื่อง 140 กรัม/นาที
    • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 350 ก.
    รีดเร็วด้วยพลังไอน้ำพิเศษ 350 ก.

    รีดเร็วด้วยพลังไอน้ำพิเศษ 350 ก.

    รีดได้เร็วและมีประสิทธิภาพ จัดการกองผ้าได้เร็วขึ้น

    แผ่นความร้อนเซรามิก ทนทาน รีดลื่น

    แผ่นความร้อนเซรามิก ทนทาน รีดลื่น

    แผ่นความร้อนเซรามิกช่วยให้รีดผ้าทุกชนิดได้อย่างเรียบลื่นไม่ติดเนื้อผ้า ป้องกันรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย

    น้ำหนักเบา กะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    น้ำหนักเบา กะทัดรัด จัดเก็บง่าย

    ขนาดกะทัดรัด เตารีดน้ำหนักเบา จับถนัดมือขณะรีด

    แท็งก์น้ำ 1.4 ล. ถอดออกได้

    แท็งก์น้ำ 1.4 ล. ถอดออกได้

    แท็งก์ขนาด 1.4 ลิตรใ ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 1 ชั่วโมง (ในโหมด Eco) ทำให้คุณเห็นได้ชัดเจนว่าเหลือน้ำมากแค่ไหนและเติมน้ำใต้แท็งก์ได้ง่ายๆ ผ่านช่องเติมน้ำขนาดใหญ่

    ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็วด้วยพลังไอน้ำต่อเนื่อง 140 กรัม/นาที

    ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็วด้วยพลังไอน้ำต่อเนื่อง 140 กรัม/นาที

    พลังไอน้ำแรงต่อเนื่องสามารถจัดการกับรอยยับในผ้าทุกชนิดอย่างง่ายดาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วิธีขจัดตะกรัน

      สามารถใช้กับน้ำประปาได้
      มี
      ระบบขจัดตะกรัน
      ระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะ

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักของเตารีด
      1.03  kg
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      395(ย)*230(ก)*308(ส)  cm
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      355(ย)*192(ก)*275(ส)  cm
      น้ำหนัก (รวมบรรจุภัณฑ์)
      3.6  kg
      น้ำหนักเตารีดและฐาน
      2.7  kg

    • ใช้งานง่าย

      ระยะเวลาทำความร้อน
      2.  minute(s)
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1.4  nm
      แผ่นความร้อน
      เซรามิก
      แท้งค์น้ำถอดออกได้
      มี
      ความยาวสายไฟ
      1.6  m
      ความยาวของท่อส่งไอน้ำ
      1.6  m
      ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
      มี
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1.4 ลิตร

    • การรับประกัน

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      แรงดัน
      แรงดันปั๊ม 6 บาร์
      กำลังไฟ
      2400  W
      พลังไอน้ำพิเศษ
      350  g
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      140  g/min
      พลังไอน้ำรีดแนวตั้ง
      มี

    Badge-D2C

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