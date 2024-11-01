PSG3000/30
ใช้เวลารีดผ้าน้อยลงสูงสุด 25%*
ใช้เวลารีดน้อยลง มีเวลาใส่และเพลิดเพลินกับเสื้อผ้ามากขึ้นด้วยเครื่องทำไอน้ำซีรีส์ 3000ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
รีดได้เร็วและมีประสิทธิภาพ จัดการกองผ้าได้เร็วขึ้น
แผ่นความร้อนเซรามิกช่วยให้รีดผ้าทุกชนิดได้อย่างเรียบลื่นไม่ติดเนื้อผ้า ป้องกันรอยขีดข่วน และทำความสะอาดง่าย
ขนาดกะทัดรัด เตารีดน้ำหนักเบา จับถนัดมือขณะรีด
แท็งก์ขนาด 1.4 ลิตรใ ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 1 ชั่วโมง (ในโหมด Eco) ทำให้คุณเห็นได้ชัดเจนว่าเหลือน้ำมากแค่ไหนและเติมน้ำใต้แท็งก์ได้ง่ายๆ ผ่านช่องเติมน้ำขนาดใหญ่
พลังไอน้ำแรงต่อเนื่องสามารถจัดการกับรอยยับในผ้าทุกชนิดอย่างง่ายดาย
วิธีขจัดตะกรัน
น้ำหนักและขนาด
ใช้งานง่าย
การรับประกัน
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
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