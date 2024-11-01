PSG4040/80
ดีไซน์กะทัดรัด ประสิทธิภาพทรงพลัง
PerfectCare 4000 ซีรีส์ออกแบบในรูปแบบที่กะทัดรัดที่สุดเพื่อส่งมอบประสิทธิภาพไอน้ำที่ทรงพลัง เพลิดเพลินกับการรีดที่เร็วขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่จัดเก็บ พร้อมรับประกันไม่ไหม้ผ้า* ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMPดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด ทำให้เหมาะกับการจัดเก็บ และสะดวก ขนาดพอดีกับโต๊ะรองรีดของคุณ
พลังไอน้ำที่แรงและต่อเนื่อง เพื่อการขจัดรอยยับอย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งรอยยับที่รีดยากที่สุดบนผ้าที่หนาที่สุด
ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดเมื่อเผลอวางเตารีดทิ้งไว้ คุณสามารถวางพักเตารีดทิ้งไว้ได้อย่างปลอดภัย
แผ่นความร้อน SteamGlide Plus ของเรามอบประสิทธิภาพการรีดที่ยอดเยี่ยมสำหรับผ้าทุกชนิด ทนทานต่อรอยขีดข่วนและการสึกหรอ ไม่ติดผ้า และทำความสะอาดง่าย
ลดรอยยับผ้าที่แขวนไว้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้โต๊ะรีดผ้า เหมาะสำหรับการรีดเสื้อเชิ้ต ชุดเดรส หรือ ผ้าม่าน
ประหยัดพลังงานและน้ำโดยไม่ลดทอนผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม โหมด ECO ช่วยลดการใช้พลังงานและน้ำสำหรับผ้าบอบบางที่ต้องการไอน้ำน้อย ประหยัดพลังงานได้ถึง 50%* และน้ำ 1.1ลิตร/ชั่วโมง โดยยังคงได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน
ถังเก็บน้ำแบบโปร่งใส 360 องศา ความจุ 1.7ลิตร ให้คุณใช้งานต่อเนื่องได้ 1 ชั่วโมง สามารถรีดผ้าสำหรับทั้งครอบครัวได้อย่างสบายใจโดยหยุดน้อยลงและสะดวกมากขึ้น
คุณสามารถบำรุงรักษาเตารีดแรงดันไอน้ำได้อย่างง่ายดายด้วย Smart Calc Clean ซึ่งเป็นระบบขจัดตะกรันในตัวที่จะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ต้องขจัดตะกรัน และยังมาพร้อมที่ใส่คราบตะกรันที่ทำให้การขจัดคราบตะกรันเป็นไปได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย และเนื่องจากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คุณจึงประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องซื้อตลับเพิ่ม
รู้ได้ทันทีว่าถึงเวลาเติมน้ำ ดีไซน์โปร่งใสช่วยให้คุณตรวจสอบระดับน้ำได้ง่ายเพียงแค่มอง ไม่ต้องเดาและไม่ต้องเปิดฝาถังเพื่อตรวจสอบ
ขจัดรอยยับบนเสื้อผ้าของคุณ ไอน้ำสามารถขจัดแบคทีเรียได้ 99.9%* โดยขัดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำลายเสื้อผ้า
ถังเก็บน้ำแบบโปร่งใส 360 องศา ความจุ 1.7ลิตร ช่วยให้รีดผ้าได้นานขึ้นโดยเติมน้ำน้อยครั้งลง มองเห็นปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ได้ชัดเจน และเติมน้ำได้ง่ายจากก็อกน้ำผ่านฝาเติมน้ำขนาดใหญ่
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
อุปกรณ์เสริม
ความยั่งยืน
ประเทศผู้ผลิต
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