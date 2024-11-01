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  • ดีไซน์กะทัดรัด ประสิทธิภาพทรงพลัง ดีไซน์กะทัดรัด ประสิทธิภาพทรงพลัง ดีไซน์กะทัดรัด ประสิทธิภาพทรงพลัง

    4000 ซีรีส์ เตารีดแรงดันไอน้ำ

    PSG4040/80

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ดีไซน์กะทัดรัด ประสิทธิภาพทรงพลัง

    PerfectCare 4000 ซีรีส์ออกแบบในรูปแบบที่กะทัดรัดที่สุดเพื่อส่งมอบประสิทธิภาพไอน้ำที่ทรงพลัง เพลิดเพลินกับการรีดที่เร็วขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่จัดเก็บ พร้อมรับประกันไม่ไหม้ผ้า* ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP

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    4000 ซีรีส์ เตารีดแรงดันไอน้ำ

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    ดีไซน์กะทัดรัด ประสิทธิภาพทรงพลัง

    เตารีดแรงดันไอน้ำที่กะทัดรัดที่สุดของ Philips พร้อมรับประกันผ้าไม่ไหม้

    • ดีไซน์กะทัดรัดที่สุด ประหยัดพื้นที่จัดก็บ และดีไซน์ลงตัวกับบ้านของคุณ
    • ไอน้ำทรงพลังขจัดรอยยับ แม้ผ้าหนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    • OptimalTEMP ปกป้องผ้าทุกชนิดที่สามรถรีดได้อย่างปลอดภัยและป้องกันผ้าไหม้
    ดีไซน์ประหยัดพื้นที่

    ดีไซน์ประหยัดพื้นที่

    น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด ทำให้เหมาะกับการจัดเก็บ และสะดวก ขนาดพอดีกับโต๊ะรองรีดของคุณ

    ไอน้ำทรงพลัง

    ไอน้ำทรงพลัง

    พลังไอน้ำที่แรงและต่อเนื่อง เพื่อการขจัดรอยยับอย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งรอยยับที่รีดยากที่สุดบนผ้าที่หนาที่สุด

    เทคโนโลยี OptimalTEMP รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    เทคโนโลยี OptimalTEMP รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดเมื่อเผลอวางเตารีดทิ้งไว้ คุณสามารถวางพักเตารีดทิ้งไว้ได้อย่างปลอดภัย

    แผ่นความร้อน SteamGlide Plus

    แผ่นความร้อน SteamGlide Plus

    แผ่นความร้อน SteamGlide Plus ของเรามอบประสิทธิภาพการรีดที่ยอดเยี่ยมสำหรับผ้าทุกชนิด ทนทานต่อรอยขีดข่วนและการสึกหรอ ไม่ติดผ้า และทำความสะอาดง่าย

    สามารถรีดได้ในแนวตั้ง

    สามารถรีดได้ในแนวตั้ง

    ลดรอยยับผ้าที่แขวนไว้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้โต๊ะรีดผ้า เหมาะสำหรับการรีดเสื้อเชิ้ต ชุดเดรส หรือ ผ้าม่าน

    โหมด ECO

    โหมด ECO

    ประหยัดพลังงานและน้ำโดยไม่ลดทอนผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม โหมด ECO ช่วยลดการใช้พลังงานและน้ำสำหรับผ้าบอบบางที่ต้องการไอน้ำน้อย ประหยัดพลังงานได้ถึง 50%* และน้ำ 1.1ลิตร/ชั่วโมง โดยยังคงได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

    ปุ่มล็อคการทำงานขณะเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในเคลื่อนย้าย

    ปุ่มล็อคการทำงานขณะเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในเคลื่อนย้าย

    ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน

    รีดผ้าได้ต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง

    รีดผ้าได้ต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง

    ถังเก็บน้ำแบบโปร่งใส 360 องศา ความจุ 1.7ลิตร ให้คุณใช้งานต่อเนื่องได้ 1 ชั่วโมง สามารถรีดผ้าสำหรับทั้งครอบครัวได้อย่างสบายใจโดยหยุดน้อยลงและสะดวกมากขึ้น

    Smart Calc Clean เพื่อยืดอายุการใช้งานของเตารีด

    Smart Calc Clean เพื่อยืดอายุการใช้งานของเตารีด

    คุณสามารถบำรุงรักษาเตารีดแรงดันไอน้ำได้อย่างง่ายดายด้วย Smart Calc Clean ซึ่งเป็นระบบขจัดตะกรันในตัวที่จะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ต้องขจัดตะกรัน และยังมาพร้อมที่ใส่คราบตะกรันที่ทำให้การขจัดคราบตะกรันเป็นไปได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย และเนื่องจากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คุณจึงประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องซื้อตลับเพิ่ม

    ถังเก็บน้ำแบบโปร่งใส

    ถังเก็บน้ำแบบโปร่งใส

    รู้ได้ทันทีว่าถึงเวลาเติมน้ำ ดีไซน์โปร่งใสช่วยให้คุณตรวจสอบระดับน้ำได้ง่ายเพียงแค่มอง ไม่ต้องเดาและไม่ต้องเปิดฝาถังเพื่อตรวจสอบ

    ขจัดเชื้อแบคทีเรีย

    ขจัดเชื้อแบคทีเรีย

    ขจัดรอยยับบนเสื้อผ้าของคุณ ไอน้ำสามารถขจัดแบคทีเรียได้ 99.9%* โดยขัดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำลายเสื้อผ้า

    ถังเก็บน้ำ 1.7ลิตร

    ถังเก็บน้ำ 1.7ลิตร

    ถังเก็บน้ำแบบโปร่งใส 360 องศา ความจุ 1.7ลิตร ช่วยให้รีดผ้าได้นานขึ้นโดยเติมน้ำน้อยครั้งลง มองเห็นปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ได้ชัดเจน และเติมน้ำได้ง่ายจากก็อกน้ำผ่านฝาเติมน้ำขนาดใหญ่

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เตารีดแรงดันไอน้ำ
      ระยะเวลาทำความร้อน
      2 นาที
      แผ่นทำความร้อน
      SteamGlide Plus
      วิธีขจัดตะกรัน
      ระบบขจัดคราบตะกรันอัจฉริยะ
      เตือนการขจัดตะกรัน
      แสงและเสียง
      แท้งค์น้ำถอดออกได้
      ไม่มี
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1.7L
      เติมน้ำได้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน
      มี
      สามารถรีดได้ในแนวตั้ง
      มี
      วัสดุสายไฟ
      PVC
      ระบบป้องกันการไหม้
      OptimalTEMP

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      2400 วัตต์
      แรงดัน
      6.5bar
      อัตราไอน้ำต่อเนื่อง
      140g/นาที
      พลังไอน้ำพิเศษ
      500g/นาที

    • ปลอดภัย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      สวิตช์เปิด/ปิด
      มี
      ปุ่มล็อคการทำงานขณะเคลื่อนย้าย
      มี
      ปลอดภัยต่อทุกเนื้อผ้าที่สามารถรีดได้
      มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      18.9 X 21.5 X 35cm
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      23 X 26.5 X 39.5cm
      ความยาวสายไฟ
      1.6 ม.
      ความยาวหัวพ่น
      1.6 ม.
      น้ำหนักเตารีด
      1.2 กก.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      2.65kg

    • อุปกรณ์เสริม

      ถาดตะกรัน
      มี

    • ความยั่งยืน

      โหมดประหยัดพลังงาน (ฟังก์ชัน Eco)
      มี

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      อินโดนีเซีย

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • บนผ้าทุกชนิดที่สามารถรีดได้
    • เทียบกับโหมด MAX
    • ทดสอบโดยหน่วยงานภายนอกสำหรับเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ด้วยเวลาพ่นไอน้ำ 1 นาที

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