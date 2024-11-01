คำค้นหา

  • รวดเร็วสุดๆ กะทัดรัดเป็นพิเศษ รวดเร็วสุดๆ กะทัดรัดเป็นพิเศษ รวดเร็วสุดๆ กะทัดรัดเป็นพิเศษ

    PerfectCare 6000 Series เครื่องทำไอน้ำ

    PSG6024/30

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    3 รางวัล

    รวดเร็วสุดๆ กะทัดรัดเป็นพิเศษ

    PerfectCare 6000 Series ออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพการรีดไอน้ำที่ดีที่สุด ในรูปแบบโฉมใหม่ ดีไซน์กะทัดรัด เพลิดเพลินกับการรีดผ้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ลดทอนพื้นที่จัดเก็บ รับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้* ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    PerfectCare 6000 Series เครื่องทำไอน้ำ

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เตารีดเครื่องทำไอน้ำใช้แรงดันไอน้ำ ทั้งหมด

    รวดเร็วสุดๆ กะทัดรัดเป็นพิเศษ

    • ไอน้ำทรงพลัง
    • รับประกันไม่เกิดรอยไหม้
    • แท็งก์น้ำแบบถอดออกได้ 1.8 ลิตร
    • กะทัดรัด

    เทคโนโลยี OptimalTEMP รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมด้วยการตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมเพียงค่าเดียว เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้ คุณสามารถวางพักเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีดได้อย่างปลอดภัย

    Smart Calc Clean เพื่อยืดอายุการใช้งานของเตารีด

    คุณสามารถบำรุงรักษาเครื่องทำไอน้ำได้อย่างง่ายดายด้วย Smart Calc Clean ซึ่งเป็นระบบขจัดตะกรันในตัวที่จะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ต้องขจัดตะกรัน และยังมาพร้อมที่ใส่คราบตะกรันที่ทำให้การขจัดคราบตะกรันเป็นไปได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย และเนื่องจากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คุณจึงประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องซื้อตลับเพิ่ม

    พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับ

    พลังไอน้ำที่แรงและต่อเนื่องเพื่อการขจัดรอยยับอย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งรอยยับที่รีดยากที่สุดบนผ้าที่หนาที่สุด

    น้ำหนักเบาและกะทัดรัดเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและจัดเก็บ

    ด้วยขนาดที่กะทัดรัด น้ำหนักที่เบา และจับถือได้ง่ายในขณะรีดเสื้อผ้า วางไว้บนโต๊ะรองรีดได้อย่างพอดี แต่อย่าคิดว่าขนาดที่เล็กลงหมายความว่าประสิทธิภาพจะลดลงไปด้วย เทคโนโลยี ProVelocity พิเศษของเราทำให้ถือกำเนิดเครื่องทำไอน้ำทรงพลังที่ทั้งน้ำหนักเบาและมีขนาดกะทัดรัดมากกว่าที่เคย

    แท็งก์น้ำแบบถอดได้ 1.8 ลิตร เพื่อให้เติมน้ำได้ง่าย

    แท็งก์ใสขนาด 1.8 ลิตรให้คุณใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 1.5 ชั่วโมง ให้คุณเห็นได้ชัดเจนว่าเหลือน้ำมากแค่ไหนและเติมน้ำใต้แท็งก์ได้ง่ายๆ ทุกเวลาผ่านช่องเติมน้ำขนาดใหญ่

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    ตัดไฟอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานและใช้งานได้อย่างสบายใจ

    ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในการพกพา

    ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ความยาวของท่อส่งไอน้ำ
      1.6 ม.
      ท่อส่งไอน้ำ
      ช่องเก็บ
      ความยาวสายไฟ
      1.65 ม.
      ที่เก็บสายไฟ
      มีแถบผ้ารัดสายไฟ
      รับประกัน
      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      การประหยัดไฟ
      30%

    • ใช้งานง่าย

      ระยะเวลาทำความร้อน
      2  minute(s)
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1800  nm
      ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
      มี
      แผ่นความร้อน
      SteamGlide Plus
      แท้งค์น้ำถอดออกได้
      มี
      การเตือนเมื่อระดับน้ำต่ำ
      มี
      เติมน้ำได้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน
      มี
      เหมาะสำหรับน้ำประปา
      มี

    • เทคโนโลยี

      เทคโนโลยี OptimalTEMP
      มี

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      แรงดัน
      แรงดันปั๊มสูงสุด 6.5 บาร์
      กำลังไฟ
      สูงสุด 2400  W
      พลังไอน้ำพิเศษ
      สูงสุดถึง 500  g
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      สูงถึง 150  g/min
      พลังไอน้ำรีดแนวตั้ง
      มี
      แรงดันไฟฟ้า
      220 - 240  V

    • การจัดการคราบตะกรัน

      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด
      Easy De-calc Plus
      เตือนการขจัดตะกรัน
      ไฟ

    • ขนาดและน้ำหนัก

      น้ำหนักของเตารีด
      1.18  kg
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      43.0 x 22.7 x 34.2  cm
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      16.8 x 26.9 x 36.8  cm
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      4.43  kg
      น้ำหนักเตารีดและฐาน
      3.4  kg

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    รางวัล

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • สำหรับผ้าที่สามารถรีดได้ทุกชนิด

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด