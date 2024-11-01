PSG6064/80
รวดเร็วสุดๆ กะทัดรัดเป็นพิเศษ
PerfectCare 6000 Series ออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพการรีดไอน้ำที่ดีที่สุด ในรูปแบบโฉมใหม่ ดีไซน์กะทัดรัด เพลิดเพลินกับการรีดผ้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ลดทอนพื้นที่จัดเก็บ รับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้* ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMPดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมด้วยการตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมเพียงค่าเดียว เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้ คุณสามารถวางพักเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีดได้อย่างปลอดภัย
พลังไอน้ำที่แรงและต่อเนื่องเพื่อการขจัดรอยยับอย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งรอยยับที่รีดยากที่สุดบนผ้าที่หนาที่สุด
คุณสามารถบำรุงรักษาเครื่องทำไอน้ำได้อย่างง่ายดายด้วย Smart Calc Clean ซึ่งเป็นระบบขจัดตะกรันในตัวที่จะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ต้องขจัดตะกรัน และยังมาพร้อมที่ใส่คราบตะกรันที่ทำให้การขจัดคราบตะกรันเป็นไปได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย และเนื่องจากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คุณจึงประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องซื้อตลับเพิ่ม
ตัดไฟอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานและใช้งานได้อย่างสบายใจ
ด้วยขนาดที่กะทัดรัด น้ำหนักที่เบา และจับถือได้ง่ายในขณะรีดเสื้อผ้า วางไว้บนโต๊ะรองรีดได้อย่างพอดี แต่อย่าคิดว่าขนาดที่เล็กลงหมายความว่าประสิทธิภาพจะลดลงไปด้วย เทคโนโลยี ProVelocity พิเศษของเราทำให้ถือกำเนิดเครื่องทำไอน้ำทรงพลังที่ทั้งน้ำหนักเบาและมีขนาดกะทัดรัดมากกว่าที่เคย
ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน
แท็งก์ใสขนาด 1.8 ลิตรให้คุณใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 1.5 ชั่วโมง ให้คุณเห็นได้ชัดเจนว่าเหลือน้ำมากแค่ไหนและเติมน้ำใต้แท็งก์ได้ง่ายๆ ทุกเวลาผ่านช่องเติมน้ำขนาดใหญ่
เทคโนโลยี Solgel 4.0 ของ Philips ใช้ชั้นนาโนไททาเนียมขั้นสูงซึ่งมอบประสิทธิภาพการรีดผ้าที่เหนือชั้นบนเสื้อผ้าทุกชนิด ขณะเดียวกันก็รับประกันประสบการณ์การรีดผ้าที่สะดวกสบายด้วยแผ่นทำความร้อนน้ำหนักเบา
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้
ความยั่งยืน
ประเทศผู้ผลิต
ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว
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