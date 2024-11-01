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    PerfectCare 8000 Series เครื่องทำไอน้ำ

    PSG8040/60

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    1 รางวัล

    เตารีดที่สามารถปรับไอน้ำให้คุณได้โดยอัตโนมัติ

    PerfectCare 8000 Series ให้การรีดผ้าที่ง่ายดายด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ใหม่ของเรา ให้คุณรีดผ้าได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนด้วยพลังไอน้ำอัตโนมัติ

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    PerfectCare 8000 Series เครื่องทำไอน้ำ

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    เตารีดที่สามารถปรับไอน้ำให้คุณได้โดยอัตโนมัติ

    รีดผ้าเรียบโดยไม่เปลืองแรง ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

    • พลังไอน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะ
    • รับประกันไม่เกิดรอยไหม้*
    • แท็งก์น้ำแบบถอดออกได้ 1.8 ลิตร
    • เตารีดน้ำหนักเบาพิเศษ
    รีดผ้าได้อย่างง่ายดายด้วยระบบไอน้ำอัตโนมัติ

    รีดผ้าได้อย่างง่ายดายด้วยระบบไอน้ำอัตโนมัติ

    มั่นใจได้ว่าการรีดผ้าของคุณจะเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและไม่เปลืองแรง ด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ที่รับรู้เมื่อคุณขยับเตารีดเพื่อปล่อยไอน้ำโดยอัตโนมัติ

    พลังไอน้ำพิเศษเพื่อขจัดรอยยับ

    พลังไอน้ำพิเศษเพื่อขจัดรอยยับ

    พลังไอน้ำที่แรงและต่อเนื่องเพื่อการขจัดรอยยับอย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งรอยยับที่รีดยากที่สุดบนผ้าที่หนาที่สุด

    แผ่นความร้อน SteamGlide Elite เพื่อประสิทธิภาพการรีดที่ดีที่สุด

    แผ่นความร้อน SteamGlide Elite เพื่อประสิทธิภาพการรีดที่ดีที่สุด

    SteamGlide Elite คือแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของเรา เพื่อประสิทธิภาพการรีดลื่นอันสุดยอดและความทนทานต่อรอยขีดข่วนสูงสุด ฐานสแตนเลสสตีลที่แข็งกว่าฐานอะลูมิเนียมทั่วไปถึงสองเท่าและการเคลือบ 6 ชั้นพร้อมชั้นไทเทเนียมอันล้ำสมัยที่จดสิทธิบัตรของเราทำให้สามารถรีดลื่นไปบนเนื้อผ้าได้อย่างง่ายดายเพื่อผลลัพธ์ที่เร็วที่สุด

    แท็งก์น้ำแบบถอดได้ 1.8 ลิตร เพื่อให้เติมน้ำได้ง่าย

    แท็งก์น้ำแบบถอดได้ 1.8 ลิตร เพื่อให้เติมน้ำได้ง่าย

    แท็งก์น้ำแบบใส 1.8 ลิตรให้คุณใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 2 ชั่วโมง เมื่อน้ำในแท็งก์หมดลง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยไฟสัญญาณเพื่อให้คุณสามารถเติมน้ำได้ทุกเวลาอย่างง่ายดายจากก๊อกน้ำลงในช่องเติมน้ำขนาดใหญ่

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    ตัดไฟอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานและใช้งานได้อย่างสบายใจ

    ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในการพกพา

    ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในการพกพา

    ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน

    เทคโนโลยี OptimalTEMP รับประกันไม่เกิดรอยไหม้*

    ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้ คุณสามารถวางพักเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีดได้อย่างปลอดภัย

    เตารีดน้ำหนักเบาพิเศษสำหรับการรีดไอน้ำในแนวตั้งได้อย่างง่ายดาย

    เตารีดที่เบาอย่างน่าทึ่งและถือได้สะดวก รีดลื่นง่ายดายและลดภาระที่ข้อมือ โดยน้ำหนักน้อยที่ 800 กรัม ยังช่วยให้รีดไอน้ำผ้าม่านและเสื้อผ้าที่แขวนในแนวตั้งได้ง่ายอีกด้วย

    ระบบ Easy De-Calc Plus เพื่อยืดอายุการใช้งานของเตารีด

    การขจัดตะกรันเป็นประจำช่วยปกป้องเตารีดของคุณ ยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้ได้ประสิทธิภาพไอน้ำที่ดีที่สุด ระบบ Easy De-Calc Plus ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเราจะดักจับคราบหินปูนอย่างต่อเนื่องและมีสัญญาณเสียงและไฟเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเทออก เพียงดึงปลั๊กออกแล้วปล่อยให้น้ำและอนุภาคตะกรันไหลออกมา

    รีดไอน้ำและคืนความสดใสให้กับเสื้อผ้าด้วยระบบไอน้ำแนวตั้งอัตโนมัติ

    เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวขั้นสูงของเราสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวในทุกทิศทาง คุณจึงสามารถรีดไอน้ำและคืนความสดใสให้กับเสื้อผ้า แจ็กเก็ต และผ้าม่านได้ในแนวตั้ง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุแผ่นทำความร้อน
      SteamGlide Elite

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ยาว)
      56.7 x 35 x 32.7 ซม.

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      อินโดนีเซีย

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ความถี่
      50-60  Hz

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      4.9 กก.

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ความยาวของท่อส่งไอน้ำ
      1.8 ม.
      ท่อส่งไอน้ำ
      ช่องเก็บ
      ความยาวสายไฟ
      1.8 ม.
      ที่เก็บสายไฟ
      ช่องเก็บ
      รับประกัน
      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      การประหยัดไฟ
      22%

    • ใช้งานง่าย

      ระยะเวลาทำความร้อน
      2  minute(s)
      ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
      มี
      แท็งก์น้ำถอดออกได้
      มี
      การเตือนเมื่อระดับน้ำต่ำ
      มี
      เติมน้ำได้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน
      มี
      เหมาะสำหรับน้ำประปา
      มี
      แผ่นความร้อน
      SteamGlide Elite
      ความจุแท้งค์น้ำ
      1800 มล.

    • เทคโนโลยี

      เทคโนโลยี OptimalTEMP
      มี
      การดูดซับเสียงไอน้ำ
      ไม่มี
      เทคโนโลยีปล่อยไอน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะ
      รุ่นที่ 2

    • ขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็ว

      แรงดัน
      สูงสุด 8.0 บาร์
      กำลังไฟ
      สูงสุด 2700  W
      พลังไอน้ำพิเศษ
      สูงสุดถึง 600  g
      พลังไอน้ำต่อเนื่อง
      170  g/min
      แรงดันไฟฟ้า
      220 - 240  V

    • การจัดการคราบตะกรัน

      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด
      Easy De-calc Plus
      เตือนการขจัดตะกรัน
      แสงและเสียง

    • ขนาดและน้ำหนัก

      น้ำหนักของเตารีด
      0.85  kg
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      56.7 x 35 x 32.7  cm
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      47.5 x 28.8 x 22.9  cm
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      7.4  kg
      น้ำหนักเตารีดและฐาน
      4.9  kg

    Badge-D2C

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    • ใช้ได้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

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