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  • เตารีดที่ปรับพลังไอน้ำให้เหมาะกับความเร็วในการรีดของคุณ เตารีดที่ปรับพลังไอน้ำให้เหมาะกับความเร็วในการรีดของคุณ เตารีดที่ปรับพลังไอน้ำให้เหมาะกับความเร็วในการรีดของคุณ
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    PerfectCare 8000 Series เครื่องทำไอน้ำ

    PSG8160/30

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    1 รางวัล

    เตารีดที่ปรับพลังไอน้ำให้เหมาะกับความเร็วในการรีดของคุณ

    PerfectCare ซีรีส์ 8000 ให้คุณรีดผ้าได้โดยไม่ต้องเปลืองแรงด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ตัวใหม่ของเรา เทคโนโลยีนี้รีดผ้าได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนด้วยระบบไอน้ำอัตโนมัติ โหมดความเร็วจะปรับปริมาณไอน้ำตามความเร็วในการรีดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

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    PerfectCare 8000 Series เครื่องทำไอน้ำ

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    เตารีดที่ปรับพลังไอน้ำให้เหมาะกับความเร็วในการรีดของคุณ

    รีดผ้าเรียบโดยไม่เปลืองแรง ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

    • โหมดความเร็ว
    • พลังไอน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะ
    • รับประกันไม่เกิดรอยไหม้*
    • เตารีดน้ำหนักเบาพิเศษ
    ปรับไอน้ำให้เหมาะกับความเร็วในการรีดผ้าของคุณ

    ปรับไอน้ำให้เหมาะกับความเร็วในการรีดผ้าของคุณ

    รีดผ้าได้เร็วขึ้นด้วยโหมดความเร็ว โดยเตารีดจะปรับปริมาณไอน้ำให้เหมาะสมกับความเร็วในการรีดผ้าโดยอัตโนมัติ

    รีดผ้าได้อย่างง่ายดายด้วยระบบไอน้ำอัตโนมัติ

    รีดผ้าได้อย่างง่ายดายด้วยระบบไอน้ำอัตโนมัติ

    มั่นใจได้ว่าการรีดผ้าของคุณจะเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและไม่เปลืองแรง ด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ที่รับรู้เมื่อคุณขยับเตารีดเพื่อปล่อยไอน้ำโดยอัตโนมัติ

    เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่อัปเดตเพื่อการใช้งานแนวตั้งที่ง่ายดาย

    เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่อัปเดตเพื่อการใช้งานแนวตั้งที่ง่ายดาย

    ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวใหม่ที่จดจำการเคลื่อนไหวของคุณในทุกทิศทาง เราจึงสามารถมอบประสบการณ์ที่ง่ายดายในการรีดผ้าที่แขวนอยู่ ผ้าม่านและผ้าปูเตียงโดยอัตโนมัติด้วยไอน้ำ

    พลังไอน้ำพิเศษเพื่อขจัดรอยยับ

    พลังไอน้ำพิเศษเพื่อขจัดรอยยับ

    พลังไอน้ำที่แรงและต่อเนื่องเพื่อการขจัดรอยยับอย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งรอยยับที่รีดยากที่สุดบนผ้าที่หนาที่สุด

    แผ่นความร้อน SteamGlide Elite เพื่อประสิทธิภาพการรีดที่ดีที่สุด

    แผ่นความร้อน SteamGlide Elite เพื่อประสิทธิภาพการรีดที่ดีที่สุด

    SteamGlide Elite คือแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของเรา เพื่อประสิทธิภาพการรีดลื่นอันสุดยอดและความทนทานต่อรอยขีดข่วนสูงสุด ฐานสแตนเลสสตีลที่แข็งกว่าฐานอะลูมิเนียมทั่วไปถึงสองเท่าและการเคลือบ 6 ชั้นพร้อมชั้นไทเทเนียมอันล้ำสมัยที่จดสิทธิบัตรของเราทำให้สามารถรีดลื่นไปบนเนื้อผ้าได้อย่างง่ายดายเพื่อผลลัพธ์ที่เร็วที่สุด

    แท็งก์น้ำแบบถอดได้ 1.8 ลิตร เพื่อให้เติมน้ำได้ง่าย

    แท็งก์น้ำแบบถอดได้ 1.8 ลิตร เพื่อให้เติมน้ำได้ง่าย

    แท็งก์น้ำแบบใส 1.8 ลิตรให้คุณใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 2 ชั่วโมง เมื่อน้ำในแท็งก์หมดลง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยไฟสัญญาณเพื่อให้คุณสามารถเติมน้ำได้ทุกเวลาอย่างง่ายดายจากก๊อกน้ำลงในช่องเติมน้ำขนาดใหญ่

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    ตัดไฟอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานและใช้งานได้อย่างสบายใจ

    ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในการพกพา

    ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในการพกพา

    ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน

    เตารีดน้ำหนักเบาพิเศษสำหรับการรีดไอน้ำในแนวตั้งได้อย่างง่ายดาย

    เตารีดน้ำหนักเบาพิเศษสำหรับการรีดไอน้ำในแนวตั้งได้อย่างง่ายดาย

    เตารีดที่เบาอย่างน่าทึ่งและถือได้สะดวก รีดลื่นง่ายดายและลดภาระที่ข้อมือ โดยน้ำหนักน้อยที่ 800 กรัม ยังช่วยให้รีดไอน้ำผ้าม่านและเสื้อผ้าที่แขวนในแนวตั้งได้ง่ายอีกด้วย

    ระบบ Easy De-Calc Plus เพื่อยืดอายุการใช้งานของเตารีด

    ระบบ Easy De-Calc Plus เพื่อยืดอายุการใช้งานของเตารีด

    การขจัดตะกรันเป็นประจำช่วยปกป้องเตารีดของคุณ ยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้ได้ประสิทธิภาพไอน้ำที่ดีที่สุด ระบบ Easy De-Calc Plus ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเราจะดักจับคราบหินปูนอย่างต่อเนื่องและมีสัญญาณเสียงและไฟเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเทออก เพียงดึงปลั๊กออกแล้วปล่อยให้น้ำและอนุภาคตะกรันไหลออกมา

    เทคโนโลยี OptimalTEMP รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    เทคโนโลยี OptimalTEMP รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

    ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้ คุณสามารถวางพักเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีดได้อย่างปลอดภัย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องทำไอน้ำพลังแรง
      ระยะเวลาทำความร้อน
      2 นาที
      เตารีดน้ำหนักเบาพิเศษ
      มี
      ชื่อแผ่นความร้อน
      SteamGlide Elite
      แผ่นความร้อนเพื่อการรีดผ้าที่เรียบลื่น
      ดีที่สุด
      แผ่นความร้อนกันรอยขีดข่วน
      ดีที่สุด
      วิธีขจัดตะกรัน
      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด - Easy De-calc Plus
      เตือนการขจัดตะกรัน
      แสงและเสียง
      แท้งค์น้ำถอดออกได้
      มี
      สามารถใช้กับน้ำประปาได้
      มี
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1.8 ลิตร
      เติมน้ำได้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน
      มี
      คำเตือนระดับน้ำต่ำ
      มี
      สามารถรีดได้ในแนวตั้ง
      มี
      ที่เก็บสายไฟ
      ช่องเก็บ
      ท่อส่งไอน้ำ
      ช่องเก็บ
      การรับประกัน
      รับประกันทั่วโลก 2 ปี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      2700 W
      แรงดัน
      8.5 บาร์
      พร้อมใช้งาน
      เสียง & สัญญาณไฟ
      อัตราไอน้ำต่อเนื่อง
      สูงถึง 170 ก./นาที
      แรงดันไอน้ำตามต้องการ
      มี
      พลังไอน้ำพิเศษ
      700 กรัม
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      เทคโนโลยี
      เทคโนโลยี OptimalTEMP, เทคโนโลยีการพ่นไอน้ำแบบเงียบ, เทคโนโลยีการปล่อยไอน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะ

    • ปลอดภัย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      สวิตช์เปิด/ปิด
      มี
      ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
      มี
      ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
      มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      47.5 x 28.8 x 22.9 ซม.
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      56.7 x 35 x 32.7 ซม.
      ความยาวสายไฟ
      1.8 ม.
      ความยาวหัวพ่น
      1.8 ม.
      น้ำหนักเตารีด
      0.85 กก.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      4.9 กก.
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      7.4 กก.

    • อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้

      ถุงมือ
      มี
      ถาดตะกรัน
      ไม่มี

    • ความยั่งยืน

      โหมดประหยัดพลังงาน (ฟังก์ชัน Eco)
      ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 22%

    Badge-D2C

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    • ใช้ได้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

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