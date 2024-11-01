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  • เตารีดเครื่องเดียวที่รับรู้ได้ว่าคุณกำลังรีดอะไร เตารีดเครื่องเดียวที่รับรู้ได้ว่าคุณกำลังรีดอะไร เตารีดเครื่องเดียวที่รับรู้ได้ว่าคุณกำลังรีดอะไร

    PerfectCare 9000 Series เตารีดแรงดันไอน้ำ

    PSG9050/20

    เตารีดเครื่องเดียวที่รับรู้ได้ว่าคุณกำลังรีดอะไร

    PerfectCare 9000 Series มาพร้อมกับเทคโนโลยีการตรวจจับเนื้อผ้าครั้งแรกของโลกซึ่งมีชื่อว่า ActiveSense ด้วยการใช้กล้องและ AI ในตัว เตารีดจะรับรู้ว่าคุณกำลังรีดอะไรอยู่ และปรับอุณหภูมิและปริมาณไอน้ำที่เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ

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    PerfectCare 9000 Series เตารีดแรงดันไอน้ำ

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    เตารีดเครื่องเดียวที่รับรู้ได้ว่าคุณกำลังรีดอะไร

    รีดผ้าเรียบโดยไม่เปลืองแรง ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

    • เทคโนโลยี ActiveSense
    • รับประกันไม่เกิดรอยไหม้*
    • เตารีดน้ำหนักเบา
    • พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 750 ก.
    เครื่องทำไอน้ำเครื่องเดียวที่รับรู้ได้ว่าคุณกำลังรีดอะไร

    เครื่องทำไอน้ำเครื่องเดียวที่รับรู้ได้ว่าคุณกำลังรีดอะไร

    เทคโนโลยี ActiveSense จะจดจำเนื้อผ้าได้จากกล้องและปัญญาประดิษฐ์ในตัว

    ปรับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

    ปรับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

    เตารีดจะทำการปรับอุณหภูมิและปริมาณไอน้ำเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกเนื้อผ้า

    พลังไอน้ำอัจฉริยะแบบอัตโนมัติเพื่อการรีดผ้าที่รวดเร็วและง่ายดาย

    พลังไอน้ำอัจฉริยะแบบอัตโนมัติเพื่อการรีดผ้าที่รวดเร็วและง่ายดาย

    มั่นใจได้ว่าการรีดผ้าของคุณจะเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและไม่เปลืองแรง ด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ที่รับรู้เมื่อคุณขยับเตารีดเพื่อปล่อยไอน้ำโดยอัตโนมัติ

    พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

    พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

    พลังไอน้ำต่อเนื่องและทรงพลังสามารถเข้าจัดการได้แม้กระทั่งเนื้อผ้าที่หนาที่สุดได้อย่างง่ายดาย แล้วคอยดูรอยยับรีดยากค่อยๆ หายไปด้วยพลังไอน้ำเสริมพิเศษที่ใช้ได้ทันทีที่คุณต้องการ

    รับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้บนผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

    รับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้บนผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

    ด้วยระบบระบายความร้อนอย่างรวดเร็ว เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้ คุณสามารถวางพักเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีด

    เตารีดน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการรีดไอน้ำในแนวตั้ง

    เตารีดน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการรีดไอน้ำในแนวตั้ง

    เตารีดที่เบาอย่างน่าทึ่งและถือได้สะดวก รีดลื่นง่ายดายและลดภาระที่ข้อมือ โดยน้ำหนักที่น้อยยังช่วยให้การรีดไอน้ำในแนวตั้งทำได้ง่ายสำหรับการรีดไอน้ำในแนวตั้งของม่านและเสื้อผ้าที่แขวนไว้

    แท้งค์น้ำแบบถอดได้ขนาดใหญ่ 1.8 ล. เพื่อให้เติมน้ำได้ง่าย

    แท้งค์น้ำแบบถอดได้ขนาดใหญ่ 1.8 ล. เพื่อให้เติมน้ำได้ง่าย

    แท้งค์น้ำแบบใส 1.8 ลิตรให้คุณใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 2 ชั่วโมง เมื่อน้ำในแท้งค์หมดลง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยไฟสัญญาณและคุณสามารถเติมได้อย่างง่ายดายทุกเวลาจากก๊อกน้ำลงในช่องเติมน้ำขนาดใหญ่

    แผ่นความร้อน SteamGlide Elite ที่รีดลื่นสุดยอดและทนทาน

    แผ่นความร้อน SteamGlide Elite ที่รีดลื่นสุดยอดและทนทาน

    SteamGlide Elite คือแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของเรา เพื่อประสิทธิภาพการรีดลื่นอันสุดยอดและความทนทานต่อรอยขีดข่วนสูงสุด ฐานสแตนเลสสตีลที่แข็งกว่าฐานอะลูมิเนียมทั่วไปถึงสองเท่าและการเคลือบ 6 ชั้นพร้อมชั้นไทเทเนียมอันล้ำสมัยที่จดสิทธิบัตรของเราทำให้สามารถรีดลื่นไปบนเนื้อผ้าได้อย่างง่ายดายเพื่อผลลัพธ์ที่เร็วที่สุด

    Easy De-calc Plus

    Easy De-calc Plus

    การขจัดตะกรันเป็นประจำช่วยปกป้องเตารีดของคุณ ยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้ได้ประสิทธิภาพไอน้ำที่ดีที่สุด ระบบ Easy De-Calc Plus ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเราจะดักจับคราบหินปูนอย่างต่อเนื่องและมีสัญญาณเสียงและไฟเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเทออก เพียงดึงปลั๊กออกแล้วปล่อยให้น้ำและอนุภาคตะกรันไหลออกมา

    ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในการพกพา

    ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพาที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยและง่ายดายในการพกพา

    ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้

    ฟังก์ชันการตัดไฟโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยช่วยปิดเตารีดแรงดันไอน้ำหากไม่ได้ใช้ในสองสามนาที ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและอุ่นใจ

    เทคโนโลยีดูดซับเสียงไอน้ำ

    ตัวกรองเสียงช่วยลดเสียงจากการทำไอน้ำให้น้อยที่สุด จึงทำให้เตารีดไอน้ำอันทรงพลังของเราไม่เกิดเสียงดังรบกวนโทรทัศน์ เพลง หรือครอบครัว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องทำไอน้ำพลังแรง
      ระยะเวลาทำความร้อน
      2 นาที
      เตารีดน้ำหนักเบาพิเศษ
      มี
      ชื่อแผ่นความร้อน
      SteamGlide Elite
      แผ่นความร้อนเพื่อการรีดผ้าที่เรียบลื่น
      ดีที่สุด
      แผ่นความร้อนกันรอยขีดข่วน
      ดีที่สุด
      วิธีขจัดตะกรัน
      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด - Easy De-calc Plus
      เตือนการขจัดตะกรัน
      แสงและเสียง
      แท้งค์น้ำถอดออกได้
      มี
      สามารถใช้กับน้ำประปาได้
      มี
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1.8 ลิตร
      เติมน้ำได้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน
      มี
      คำเตือนระดับน้ำต่ำ
      มี
      สามารถรีดได้ในแนวตั้ง
      มี
      ที่เก็บสายไฟ
      ช่องเก็บ
      ท่อส่งไอน้ำ
      ช่องเก็บ
      การรับประกัน
      2 + 1 ปีเมื่อมีการลงทะเบียน

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      3100 W
      แรงดัน
      9.0 บาร์
      พร้อมใช้งาน
      เสียง & สัญญาณไฟ
      อัตราไอน้ำต่อเนื่อง
      สูงถึง 180 ก./นาที
      แรงดันไอน้ำตามต้องการ
      มี
      พลังไอน้ำพิเศษ
      750 ก.
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      เทคโนโลยี
      เทคโนโลยี ActiveSense, แผ่นความร้อนเย็นตัวเร็ว, เทคโนโลยีการพ่นไอน้ำแบบเงียบ, เทคโนโลยีการปล่อยไอน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะ

    • ปลอดภัย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      สวิตช์เปิด/ปิด
      มี
      ปุ่มล็อคการทำงานขณะพกพา
      มี
      ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
      มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      22.9 x 28.8 x 49.3 ซม.
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxย)
      33.4 x 35 x 57.4 ซม.
      ความยาวสายไฟ
      1.8 ม.
      ความยาวหัวพ่น
      1.8 ม.
      น้ำหนักเตารีด
      0.97 กก.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      5.5 กก.
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      8.8 กก.

    • อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้

      ถุงมือ
      ไม่มี
      ถาดตะกรัน
      ไม่มี

    • ความยั่งยืน

      โหมดประหยัดพลังงาน (ฟังก์ชัน Eco)
      ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 22%
      ใช้พลาสติกที่รีไซเคิล
      35-40%

    Badge-D2C

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    • ใช้ได้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

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