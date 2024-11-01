PSG9050/20
เตารีดเครื่องเดียวที่รับรู้ได้ว่าคุณกำลังรีดอะไร
PerfectCare 9000 Series มาพร้อมกับเทคโนโลยีการตรวจจับเนื้อผ้าครั้งแรกของโลกซึ่งมีชื่อว่า ActiveSense ด้วยการใช้กล้องและ AI ในตัว เตารีดจะรับรู้ว่าคุณกำลังรีดอะไรอยู่ และปรับอุณหภูมิและปริมาณไอน้ำที่เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบดูประโยชน์ทั้งหมด
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เทคโนโลยี ActiveSense จะจดจำเนื้อผ้าได้จากกล้องและปัญญาประดิษฐ์ในตัว
เตารีดจะทำการปรับอุณหภูมิและปริมาณไอน้ำเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกเนื้อผ้า
มั่นใจได้ว่าการรีดผ้าของคุณจะเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและไม่เปลืองแรง ด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ที่รับรู้เมื่อคุณขยับเตารีดเพื่อปล่อยไอน้ำโดยอัตโนมัติ
พลังไอน้ำต่อเนื่องและทรงพลังสามารถเข้าจัดการได้แม้กระทั่งเนื้อผ้าที่หนาที่สุดได้อย่างง่ายดาย แล้วคอยดูรอยยับรีดยากค่อยๆ หายไปด้วยพลังไอน้ำเสริมพิเศษที่ใช้ได้ทันทีที่คุณต้องการ
ด้วยระบบระบายความร้อนอย่างรวดเร็ว เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิดเมื่อปล่อยเตารีดทิ้งไว้ คุณสามารถวางพักเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีด
เตารีดที่เบาอย่างน่าทึ่งและถือได้สะดวก รีดลื่นง่ายดายและลดภาระที่ข้อมือ โดยน้ำหนักที่น้อยยังช่วยให้การรีดไอน้ำในแนวตั้งทำได้ง่ายสำหรับการรีดไอน้ำในแนวตั้งของม่านและเสื้อผ้าที่แขวนไว้
แท้งค์น้ำแบบใส 1.8 ลิตรให้คุณใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 2 ชั่วโมง เมื่อน้ำในแท้งค์หมดลง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยไฟสัญญาณและคุณสามารถเติมได้อย่างง่ายดายทุกเวลาจากก๊อกน้ำลงในช่องเติมน้ำขนาดใหญ่
SteamGlide Elite คือแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของเรา เพื่อประสิทธิภาพการรีดลื่นอันสุดยอดและความทนทานต่อรอยขีดข่วนสูงสุด ฐานสแตนเลสสตีลที่แข็งกว่าฐานอะลูมิเนียมทั่วไปถึงสองเท่าและการเคลือบ 6 ชั้นพร้อมชั้นไทเทเนียมอันล้ำสมัยที่จดสิทธิบัตรของเราทำให้สามารถรีดลื่นไปบนเนื้อผ้าได้อย่างง่ายดายเพื่อผลลัพธ์ที่เร็วที่สุด
การขจัดตะกรันเป็นประจำช่วยปกป้องเตารีดของคุณ ยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้ได้ประสิทธิภาพไอน้ำที่ดีที่สุด ระบบ Easy De-Calc Plus ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเราจะดักจับคราบหินปูนอย่างต่อเนื่องและมีสัญญาณเสียงและไฟเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อจำเป็นต้องเทออก เพียงดึงปลั๊กออกแล้วปล่อยให้น้ำและอนุภาคตะกรันไหลออกมา
ล็อคเตารีดของคุณไว้กับฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้ยกไปไหนมาไหนภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปแตะโดนแผ่นความร้อน
ฟังก์ชันการตัดไฟโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยช่วยปิดเตารีดแรงดันไอน้ำหากไม่ได้ใช้ในสองสามนาที ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและอุ่นใจ
ตัวกรองเสียงช่วยลดเสียงจากการทำไอน้ำให้น้อยที่สุด จึงทำให้เตารีดไอน้ำอันทรงพลังของเราไม่เกิดเสียงดังรบกวนโทรทัศน์ เพลง หรือครอบครัว
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้
ความยั่งยืน
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