รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
เครารูปทรงสวยทำได้ไม่ยาก
จัดแต่งรูปทรงเคราได้ตามต้องการด้วยที่กันหนวดเครานี้ ละเอียดด้วยขนาด 1 มม. ถึง 10 มม.
การตั้งค่าความแม่นยำระดับ 1 มม.
ใบมีดสแตนเลสสตีล
ชาร์จไฟ 10 ชม./ ใช้งานแบบไร้สาย 45 นาที
ตั้งที่กันเส้นขนที่ตำแหน่งต่ำสุดสำหรับเคราที่สมบูรณ์แบบนาน 3 วัน ที่ความยาว 1 มม.
หมุนวงล้อเพื่อเลือกและปรับการตั้งค่าความยาวที่คุณต้องการ: จากเคราสั้นขนาด 1 มม. จนถึงเครายาวขนาด 10 มม. ในระดับขั้น 1 มม. ที่แม่นยำ
เล็มได้อย่างเรียบเนียนโดยไร้บาดแผลในทุกๆ ครั้ง ใบมีดเหล็กจะปัดไปมาเพื่อลับกันเองในขณะที่คุณเล็ม ใบมีดจึงคมเป็นพิเศษ และมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเทียบเท่าการใช้งานครั้งแรกอยู่เสมอ
4.6
จาก 5
5
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Prateek
05/05/2018
Singapore
Best Trimmer, love the product
Please be provide high power battery. Improve Battery backup.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer
zangiri
01/10/2017
日本
ヒゲのトリミングに最高
PHILIPS社製のシェーバーと併用 綺麗にミリ単位で整えられるので重宝しています ハサミなどの手作業だと時間がかかりますが これなら5分あれば綺麗になります
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 ヒゲトリマー
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 ヒゲトリマー
Rell15
22/10/2016
Australia
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Easy to use
Easy to use and doesn't take up much room when travelling.. Rechargeable battery also a bonus when no access to electricity.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer