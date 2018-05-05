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ยกเลิกการผลิต

Beardtrimmer series 3000ที่กันหนวดเครา

QT4000/15

4.6

| (5) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เครารูปทรงสวยทำได้ไม่ยาก

จัดแต่งรูปทรงเคราได้ตามต้องการด้วยที่กันหนวดเครานี้ ละเอียดด้วยขนาด 1 มม. ถึง 10 มม.

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

วิธีที่ง่ายดายที่สุดในการเริ่มดูแลเคราของคุณ

เครารูปทรงสวยทำได้ไม่ยาก

  • การตั้งค่าความแม่นยำระดับ 1 มม.

  • ใบมีดสแตนเลสสตีล

  • ชาร์จไฟ 10 ชม./ ใช้งานแบบไร้สาย 45 นาที

ความแม่นยำระดับ 1 มม.

ความแม่นยำระดับ 1 มม.

ตั้งที่กันเส้นขนที่ตำแหน่งต่ำสุดสำหรับเคราที่สมบูรณ์แบบนาน 3 วัน ที่ความยาว 1 มม.

การตั้งค่าความยาวที่ปรับล็อคความยาวได้และเลือกได้ง่าย, 1-10 มม.

การตั้งค่าความยาวที่ปรับล็อคความยาวได้และเลือกได้ง่าย, 1-10 มม.

หมุนวงล้อเพื่อเลือกและปรับการตั้งค่าความยาวที่คุณต้องการ: จากเคราสั้นขนาด 1 มม. จนถึงเครายาวขนาด 10 มม. ในระดับขั้น 1 มม. ที่แม่นยำ

ใบมีดสแตนเลสสตีลเพื่อความคมยาวนาน

ใบมีดสแตนเลสสตีลเพื่อความคมยาวนาน

เล็มได้อย่างเรียบเนียนโดยไร้บาดแผลในทุกๆ ครั้ง ใบมีดเหล็กจะปัดไปมาเพื่อลับกันเองในขณะที่คุณเล็ม ใบมีดจึงคมเป็นพิเศษ และมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเทียบเท่าการใช้งานครั้งแรกอยู่เสมอ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.6

จาก 5

5

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

05/05/2018

Singapore

Singapore

Best Trimmer, love the product

Please be provide high power battery. Improve Battery backup.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer

01/10/2017

日本

日本

ヒゲのトリミングに最高

PHILIPS社製のシェーバーと併用 綺麗にミリ単位で整えられるので重宝しています ハサミなどの手作業だと時間がかかりますが これなら5分あれば綺麗になります

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 ヒゲトリマー

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 ヒゲトリマー

22/10/2016

Australia

Australia

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Easy to use

Easy to use and doesn't take up much room when travelling.. Rechargeable battery also a bonus when no access to electricity.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer

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